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Kitchen Hacks: 8 स्मार्ट हैक्स, जो आपके किचन के हर मुश्किल काम को बना देंगे आसान, ट्राई करके देखें

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Kitchen Hacks: 8 स्मार्ट हैक्स, जो आपके किचन के हर मुश्किल काम को बना देंगे आसान, ट्राई करके देखें

Kitchen Hacks: खाना बनाने के काम सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग माना जाता है, वर्किंग महिलाएं के लिए तो ऑफिस के साथ किचन संभालना थकान भरा हो जाता है. हालांकि, अगर कुछ आसान और स्मार्ट किचन हैक्स पता हों, तो काम काफी आसान हो सकता है. आइए जानें इन सिंपल हैक्स के बारे में...

Abhay Sharma | Mar 26, 2026, 04:12 PM IST

1.सब्जी की ग्रेवी ऐसे बनाएं गाढ़ी 

सब्जी की ग्रेवी ऐसे बनाएं गाढ़ी 
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सबसे पहला उपाय है, सब्जी की ग्रेवी को गाढ़ी बनाने का तरीका, अगर सब्जी की ग्रेवी पतली हो गई है, तो ऊपर से काजू का पेस्ट या फिर टमाटर की प्यूरी डालकर सब्जी को कुछ देर पकाएं. इससे ग्रेवी गाढ़ी और टेस्टी हो जाएगी. 

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2.कड़वी लौकी/करेले का स्वाद करें ठीक

कड़वी लौकी/करेले का स्वाद करें ठीक
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इसके अलावा कड़वी लौकी या करेले का स्वाद सही करने के लिए उस पर नमक लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें, इसके बाद हल्का निचोड़कर इसे पका लें. ऐसा करने से कड़वापन खत्म हो जाएगा और सब्जी भी अच्छी बनेगी. 

3.रोटी को सॉफ्ट बनाने का तरीका

रोटी को सॉफ्ट बनाने का तरीका
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इसके अलावा रोटी को लंबे समय तक सॉफ्ट बनाना है, तो आटा गूंथते समय उसमें दही या दूध मिक्स कर के देखें, बता दें कि इस ट्रिक से रोटी सॉफ्ट बनेगी और आटा भी खराब नहीं होगा. 

4.चटनी वाला हैक

चटनी वाला हैक
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इसके अलावा चटनी को 2 से 4 दिन तक स्टोर करके रखना है, तो इसके लिए चटनी बनाते समय दही मिक्स कर लें. इसके अलावा पुदीना या आम की चटनी बना रहे हैं, तो उसमें नमक और 1 चम्मच दही मिलाएं. इससे चटनी का कलर हरा रहेगा और ये 3-4 दिन तक खराब नहीं होगी.

TRENDING NOW

5.कैसे करें बैंगन रोस्ट 

कैसे करें बैंगन रोस्ट 
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इसके अलावा बैंगन को रोस्ट करने के लिए या आसानी से उसका छिलका हटाने के लिए भूनने से पहले उसके ऊपर हल्का सा तेल लगाएं. इससे बैंगन आसानी से भुन जाएगा और छिलका भी जल्दी निकलेगा. 

6.टमाटर का छिलका

टमाटर का छिलका
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अगर आप ग्रेवी में टमाटर का छिलका नहीं डालना चाहती हैं, सिर्फ गूदा चाहिए. तो इसके लिए टमाटर के निचले हिस्से पर कट लगाए और फिर 20 सेकंड गरम पानी में डालें, फिर इसे ठंडे पानी में डुबोएं. इससे छिलका आसानी से उतर जाएगा. 

7.जली हुई दाल या सब्जी का क्या करें?

जली हुई दाल या सब्जी का क्या करें?
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जल्दबाजी में अगर आपकी दाल या सब्जी जल जाए तो उसे फेंकने के बजाए फौरन दूसरे बर्तन में डाल दें और फिर एक ब्रेड की स्लाइस लें और उसमें ऊपर से रख दें, इससे ब्रेड जली हुई महक सोख लेगी. 

 

8.चिपचिपे चावल

चिपचिपे चावल
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आमतौर पर बच्चे चिपचिपे चावल खाना पसंद नहीं करते हैं और भिगोने का समय नहीं है, तो पकाते समय आधा नींंबू का रस छिड़कें इस ट्रिक से चावल खिले-खिले बनते हैं. 

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