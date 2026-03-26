Kitchen Hacks: 8 स्मार्ट हैक्स, जो आपके किचन के हर मुश्किल काम को बना देंगे आसान, ट्राई करके देखें

4 . चटनी वाला हैक

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इसके अलावा चटनी को 2 से 4 दिन तक स्टोर करके रखना है, तो इसके लिए चटनी बनाते समय दही मिक्स कर लें. इसके अलावा पुदीना या आम की चटनी बना रहे हैं, तो उसमें नमक और 1 चम्मच दही मिलाएं. इससे चटनी का कलर हरा रहेगा और ये 3-4 दिन तक खराब नहीं होगी.