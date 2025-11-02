FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में आज PM मोदी का भव्य रोड शो! दिनकर गोलंबर से उद्योग भवन तक 3 किमी लंबा रोड शो, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ISRO CMS-03 Launch: इसरो की ऐतिहासिक उड़ान, 'बाहुबली' से लॉन्च की सबसे भारी सैटेलाइट, समुद्र में बनेगी नौसेना की 'आंख'

ISRO CMS-03 Launch: इसरो की ऐतिहासिक उड़ान, 'बाहुबली' से लॉन्च की सबसे भारी सैटेलाइट, समुद्र में बनेगी नौसेना की 'आंख'

Bihar Election: बिहार में मुकेश सहनी संग तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर Video Viral

बिहार में मुकेश सहनी संग तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर Video Viral

IND vs AUS 3rd T20I Highlights: टीम इंडिया ने की सीरीज में बराबरी, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी पटकनी

IND vs AUS 3rd T20I Highlights: टीम इंडिया ने की सीरीज में बराबरी, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी पटकनी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Shah Rukh Khan Birthday: फिल्मों से पहले ये सीरियल कर चुके थे शाहरुख खान, किरदार ऐसा की आज भी लोग करते हैं याद

फिल्मों से पहले ये सीरियल कर चुके थे शाहरुख खान, किरदार ऐसा की आज भी लोग करते हैं याद

Diet For Kidney Stone Patient: किडनी स्टोन के मरीजों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं? किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी 

Diet For Kidney Stone Patient: किडनी स्टोन के मरीजों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं? किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

10 Sperm Killing Foods: स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं ये 10 फूड्स, बढ़ाते हैं फर्टिलिटी की समस्या 

10 Sperm Killing Foods: स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं ये 10 फूड्स, बढ़ाते हैं फर्टिलिटी की समस्या

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Diet For Kidney Stone Patient: किडनी स्टोन के मरीजों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं? किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी 

किडनी शरीर का अहम अंग है, जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है. लेकिन, जब ब्लड में सोडियम, कैल्शियम और अन्य मिनरल्स की मात्रा काफी बढ़ जाती है तो इसे किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है. यह किडनी में जमा होकर स्टोन के छोटे छोटे टुकड़ों का रूप जमा होकर स्टोन के छोटे छोटे टुकड़ों का रूप जमा हो जाता है. 

Abhay Sharma | Nov 02, 2025, 06:22 PM IST

1.खानपान का ध्यान रखना जरूरी

खानपान का ध्यान रखना जरूरी
1

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस स्थिति में यूरिन को यूरिनल ब्लैडर में पहुंचने में रुकावट आने लगती है और किडनी में स्टोन की समस्या हो जाती है. ऐसे मरीजों को खानपान में खास ध्यान रखने की सलाह दी जाती है. आइए जानें किडनी में स्टोन के मरीजों को खानपान में क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए. 

Advertisement

2.पहले जान लें किडनी स्टोन के लक्षण

पहले जान लें किडनी स्टोन के लक्षण
2

किडनी स्टोन होने पर यूरिन डिस्चार्ज में परेशानी होना, बार बार यूरिन डिस्चार्ज करने की जरूरत, पेट में तेज दर्द, भूख नहीं लगना और मतली व बुखार आने जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं. इन लक्षणों को नजरअंदाज करने की भूल न करें. 

3.किडनी स्टोन होने पर क्या खाएं?  

किडनी स्टोन होने पर क्या खाएं?  
3

किडनी स्टोन होने पर ज्यादा-ज्यादा लिक्विड चीजें डाइट में शामिल करना चाहिए. इसके अलावा खूब पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह स्टोन बनाने वाले केमिकल को गला देता है. इसके अलावा हर दिन दो चम्मच तुलसी का रस पीने से फायदा हो सकता है. साथ ही विटामिन D से भरपूर चीजें जैसे फैटी फिश और अंडे की जर्दी खाना चाहिए. क्योंकि विटामिन डी ज्यादा कैल्शियम को सोख लेता है. 

4.इन चीजों से करें परहेज 

इन चीजों से करें परहेज 
4

किडनी स्टोन के मरीजों को ज्यादा नमक खाने से परहेज करना चाहिए, इसके अलावा डिब्बाबंद चीजों और प्रोसेस फूड,  चाइनीज और मैक्सिकन फूड, कोल्ड ड्रिंक और कैफीन से भी परहेज करना चाहिए. साथ ही किडनी में स्टोन होने पर भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम कर देनी चाहिए. इसके अलावा ऑक्सलेट वाले फूड से दूर रहना चाहिए. इनमें पालक, टमाटर, साबुत अनाज आदि शामिल हैं.  

TRENDING NOW

5.खट्टे फल खाएं

खट्टे फल खाएं
5

इसके अलावा डाइट में नींबू, संतरा, मौसमी जैसे खट्टे फलों को शामिल करें. इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन को बनने से रोकता है. रोजाना एक नींबू का रस पानी में मिलाकर पिया जा सकता है. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
ISRO CMS-03 Launch: इसरो की ऐतिहासिक उड़ान, 'बाहुबली' से लॉन्च की सबसे भारी सैटेलाइट, समुद्र में बनेगी नौसेना की 'आंख'
ISRO CMS-03 Launch: इसरो की ऐतिहासिक उड़ान, 'बाहुबली' से लॉन्च की सबसे भारी सैटेलाइट, समुद्र में बनेगी नौसेना की 'आंख'
Bihar Election: बिहार में मुकेश सहनी संग तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर Video Viral
बिहार में मुकेश सहनी संग तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर Video Viral
IND vs AUS 3rd T20I Highlights: टीम इंडिया ने की सीरीज में बराबरी, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी पटकनी
IND vs AUS 3rd T20I Highlights: टीम इंडिया ने की सीरीज में बराबरी, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी पटकनी
इस देश में है बच्चों के लिए खास बैंक, मम्मी-पापा को भी नहीं है अंदर जाने की इजाजत
इस देश में है बच्चों के लिए खास बैंक, मम्मी-पापा को भी नहीं है अंदर जाने की इजाजत
IND-w vs SA-w Final: अगर रिजर्व डे पर भी हुई बारिश तो कैसे निकलेगा रिजल्ट? जानिए कैसे किया जाएगा चैंपियन का फैसला
IND-w vs SA-w Final: अगर रिजर्व डे पर भी हुई बारिश तो कैसे निकलेगा रिजल्ट? जानिए कैसे किया जाएगा चैंपियन का फैसला
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Shah Rukh Khan Birthday: फिल्मों से पहले ये सीरियल कर चुके थे शाहरुख खान, किरदार ऐसा की आज भी लोग करते हैं याद
फिल्मों से पहले ये सीरियल कर चुके थे शाहरुख खान, किरदार ऐसा की आज भी लोग करते हैं याद
Diet For Kidney Stone Patient: किडनी स्टोन के मरीजों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं? किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी 
Diet For Kidney Stone Patient: किडनी स्टोन के मरीजों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं? किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी
10 Sperm Killing Foods: स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं ये 10 फूड्स, बढ़ाते हैं फर्टिलिटी की समस्या 
10 Sperm Killing Foods: स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं ये 10 फूड्स, बढ़ाते हैं फर्टिलिटी की समस्या
Anant Singh: लैंड क्रूजर से लेकर घोड़ों तक का शौक, मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह की कुल संपत्ति जान चौंक जाएंगे आप
लैंड क्रूजर से लेकर घोड़ों तक का शौक, मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह की कुल संपत्ति जान चौंक जाएंगे आप
Cauliflower Cleaning Tips: गोभी में छिपे कीड़ों को कैसे निकालें? देखें देसी तरीके, नहीं पड़ेगी 10 बार धोने की जरूरत
Cauliflower Cleaning Tips: गोभी में छिपे कीड़ों को कैसे निकालें? देखें देसी तरीके, नहीं पड़ेगी 10 बार धोने की जरूरत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE