Diet For Kidney Stone Patient: किडनी स्टोन के मरीजों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं? किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी 

किडनी स्टोन होने पर ज्यादा-ज्यादा लिक्विड चीजें डाइट में शामिल करना चाहिए. इसके अलावा खूब पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह स्टोन बनाने वाले केमिकल को गला देता है. इसके अलावा हर दिन दो चम्मच तुलसी का रस पीने से फायदा हो सकता है. साथ ही विटामिन D से भरपूर चीजें जैसे फैटी फिश और अंडे की जर्दी खाना चाहिए. क्योंकि विटामिन डी ज्यादा कैल्शियम को सोख लेता है.