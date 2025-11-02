Diet For Kidney Stone Patient: किडनी स्टोन के मरीजों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं? किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Nov 02, 2025, 06:22 PM IST
1.खानपान का ध्यान रखना जरूरी
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस स्थिति में यूरिन को यूरिनल ब्लैडर में पहुंचने में रुकावट आने लगती है और किडनी में स्टोन की समस्या हो जाती है. ऐसे मरीजों को खानपान में खास ध्यान रखने की सलाह दी जाती है. आइए जानें किडनी में स्टोन के मरीजों को खानपान में क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए.
2.पहले जान लें किडनी स्टोन के लक्षण
किडनी स्टोन होने पर यूरिन डिस्चार्ज में परेशानी होना, बार बार यूरिन डिस्चार्ज करने की जरूरत, पेट में तेज दर्द, भूख नहीं लगना और मतली व बुखार आने जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं. इन लक्षणों को नजरअंदाज करने की भूल न करें.
3.किडनी स्टोन होने पर क्या खाएं?
किडनी स्टोन होने पर ज्यादा-ज्यादा लिक्विड चीजें डाइट में शामिल करना चाहिए. इसके अलावा खूब पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह स्टोन बनाने वाले केमिकल को गला देता है. इसके अलावा हर दिन दो चम्मच तुलसी का रस पीने से फायदा हो सकता है. साथ ही विटामिन D से भरपूर चीजें जैसे फैटी फिश और अंडे की जर्दी खाना चाहिए. क्योंकि विटामिन डी ज्यादा कैल्शियम को सोख लेता है.
4.इन चीजों से करें परहेज
किडनी स्टोन के मरीजों को ज्यादा नमक खाने से परहेज करना चाहिए, इसके अलावा डिब्बाबंद चीजों और प्रोसेस फूड, चाइनीज और मैक्सिकन फूड, कोल्ड ड्रिंक और कैफीन से भी परहेज करना चाहिए. साथ ही किडनी में स्टोन होने पर भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम कर देनी चाहिए. इसके अलावा ऑक्सलेट वाले फूड से दूर रहना चाहिए. इनमें पालक, टमाटर, साबुत अनाज आदि शामिल हैं.
5.खट्टे फल खाएं
इसके अलावा डाइट में नींबू, संतरा, मौसमी जैसे खट्टे फलों को शामिल करें. इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन को बनने से रोकता है. रोजाना एक नींबू का रस पानी में मिलाकर पिया जा सकता है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से