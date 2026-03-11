Ketu Gochar: केतु इन 5 राशियों के लिए बड़ा इनाम लेकर आ रहा है, अगले 8 महीने गोल्डन फेज में चांदी काटेंगे ये लोग

1 . केतु के नक्षत्र परिवर्तन को क्यों माना जाता है महत्वपूर्ण

1

वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल और नक्षत्र परिवर्तन को जीवन की घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है. इन्हीं परिवर्तनों में से एक केतु का नक्षत्र परिवर्तन भी माना जाता है, जिसे कई ज्योतिषी आध्यात्मिकता, अचानक बदलाव और अप्रत्याशित परिणामों से जोड़ते हैं. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 29 मार्च 2026 को सुबह 4:49 बजे केतु माघ नक्षत्र में प्रवेश करेगा. माघ नक्षत्र का स्वामी स्वयं केतु माना जाता है, इसलिए इस स्थिति को कई ज्योतिषी प्रभावशाली मानते हैं. बताया जाता है कि केतु लगभग 5 दिसंबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेगा. इस अवधि को कुछ राशियों के लिए अवसरों और बदलावों का समय माना जा रहा है.

