Ketu Gochar: केतु इन 5 राशियों के लिए बड़ा इनाम लेकर आ रहा है, अगले 8 महीने गोल्डन फेज में चांदी काटेंगे ये लोग

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Mar 11, 2026, 11:02 AM IST
1.केतु के नक्षत्र परिवर्तन को क्यों माना जाता है महत्वपूर्ण
वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल और नक्षत्र परिवर्तन को जीवन की घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है. इन्हीं परिवर्तनों में से एक केतु का नक्षत्र परिवर्तन भी माना जाता है, जिसे कई ज्योतिषी आध्यात्मिकता, अचानक बदलाव और अप्रत्याशित परिणामों से जोड़ते हैं. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 29 मार्च 2026 को सुबह 4:49 बजे केतु माघ नक्षत्र में प्रवेश करेगा. माघ नक्षत्र का स्वामी स्वयं केतु माना जाता है, इसलिए इस स्थिति को कई ज्योतिषी प्रभावशाली मानते हैं. बताया जाता है कि केतु लगभग 5 दिसंबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेगा. इस अवधि को कुछ राशियों के लिए अवसरों और बदलावों का समय माना जा रहा है.
2.केतु का ज्योतिषीय महत्व
ज्योतिष शास्त्र में केतु को छाया ग्रह माना जाता है, जो आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान और कर्मफल से जुड़ा हुआ बताया जाता है. कई ज्योतिषीय मतों के अनुसार यह ग्रह अचानक मिलने वाले लाभ या जीवन की दिशा में अप्रत्याशित बदलाव का संकेत दे सकता है. हालांकि विशेषज्ञ यह भी स्पष्ट करते हैं कि ग्रहों के प्रभाव को व्यक्ति की पूरी कुंडली के संदर्भ में ही देखा जाता है. इसलिए किसी एक गोचर के आधार पर निश्चित परिणाम तय नहीं किए जाते.
3.वृषभ राशि: संपत्ति और सुविधाओं से जुड़ी संभावनाएं
ज्योतिषीय आकलन के अनुसार केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि के लिए कुछ सकारात्मक अवसर ला सकता है. इस दौरान संपत्ति, घर या जमीन से जुड़े कार्यों में प्रगति देखने को मिल सकती है. कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि इस अवधि में आर्थिक सहयोग मिलने या परिवार की मदद से कोई महत्वपूर्ण योजना पूरी हो सकती है.
4.कर्क राशि: वित्तीय संतुलन और संवाद की शक्ति
कर्क राशि के लोगों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में संतुलन बनाने का अवसर दे सकता है. व्यापार या पेशे से जुड़े लोगों के लिए संवाद और नेटवर्किंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. साथ ही परिवार और घरेलू वातावरण में सकारात्मक बदलाव की संभावना भी कुछ ज्योतिषीय व्याख्याओं में बताई गई है.
5.सिंह राशि: नेतृत्व और प्रतिष्ठा से जुड़े अवसर
केतु के माघ नक्षत्र में प्रवेश का संबंध सिंह राशि से भी जोड़ा जाता है. इस दौरान सामाजिक प्रतिष्ठा या नेतृत्व से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं. राजनीति, प्रशासन या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के लिए यह समय नई जिम्मेदारियों या पहचान का अवसर दे सकता है.
6.तुला राशि: आय के नए रास्ते खुल सकते हैं
तुला राशि के लिए इस गोचर को आर्थिक अवसरों से जोड़ा जाता है. नौकरी या व्यवसाय में नए संपर्क और अवसर मिलने की संभावना कुछ ज्योतिषीय विश्लेषणों में बताई जाती है.साथ ही मित्रों या सहयोगियों की मदद से कोई लंबी योजना आगे बढ़ सकती है.
7.मकर राशि: रुके कामों में गति
मकर राशि के लिए यह समय पहले से रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का अवसर दे सकता है. करियर या व्यापार से जुड़े कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं. कुछ ज्योतिषी यह भी मानते हैं कि इस अवधि में विदेश से जुड़े अवसर या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है.
8.व्यक्तिगत कुंडली भी होती है महत्वपूर्ण
ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी ग्रह के गोचर का असर हर व्यक्ति पर अलग-अलग हो सकता है. इसका कारण यह है कि परिणाम व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं.इसलिए सामान्य राशिफल को केवल संभावनाओं के संकेत के रूप में देखना चाहिए, न कि निश्चित भविष्यवाणी के रूप में.
डिसक्लेमर: यह जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और पारंपरिक गणनाओं पर आधारित है. इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाता. व्यक्तिगत जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहता है.
