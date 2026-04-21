रात में सोने से पहले अच्छी नींद और पॉजिटिविटी के लिए बेड के पास रखें ये 4 चीजें, सुबह रहेंगे एनर्जेटिक

1 . पानी का जग

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कई लोगों को रातभर नींद ना आने की समस्या हमेशा रहती ही है, अगर आप भी हमेशा सुकून भरी नींद पाना चाहते हैं, तो पानी का जग बेड के पास रखकर सो सकते हैं. जब भी आपको पानी की प्यास लगे तो दूर उठकर जाने के बजाय आप पास से भी पी सकते हैं. (Photo Credit:AI)