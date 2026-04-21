रात में सोने से पहले अच्छी नींद और पॉजिटिविटी के लिए बेड के पास रखें ये 4 चीजें, सुबह रहेंगे एनर्जेटिक

लाइफस्टाइल
1.पानी का जग
कई लोगों को रातभर नींद ना आने की समस्या हमेशा रहती ही है, अगर आप भी हमेशा सुकून भरी नींद पाना चाहते हैं, तो पानी का जग बेड के पास रखकर सो सकते हैं. जब भी आपको पानी की प्यास लगे तो दूर उठकर जाने के बजाय आप पास से भी पी सकते हैं. (Photo Credit:AI)
2.मिश्री
अपने बेड के सामने वाले टेबल पर आपको मिश्री जरूर रख लेनी चाहिए, ऐसा करने से नींद में काफी ज्यादा सुधार होता है और आप हमेशा सोने से पहले एक मिश्री का टुकड़ा भी चबाकर सो सकते हैं. सुकून भरी नींद पाने के लिए ये आपकी मदद करेगा. (Photo Credit:AI)
3.राजगीरा लड्डू
राजगीरा लड्डू को भी आप अपने बेड के सामने वाले टेबल पर रख सकते हैं. कुछ नेगेविट सोचने से अच्छा आप इसको खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर भी माना जाता है. अच्छी नींद के लिए भी ये मददगार होता है. (Photo Credit:AI)
4.घी
आपको अपने टेबल के पास घी जरूर रखना चाहिए. अगर आप रात में सोने से पहले अपने पैरों की मालिश करके सोते हैं, तो आपको सुकून भरी नींद तो आएगी ही साथ में नेगेटिव विचारों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है. (Photo Credit:AI)
5.पैरों को धोकर सोना चाहिए
रात में सोने से पहले आपको अपने पास किसी भी ऐसी चीजों को नहीं रखना चाहिए जो आपकी नींद में रुकावट पैदा कर सकें या हैवी खाना खाकर भी आपको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए. हमेशा अपने पैरों को धोकर ही सोना चाहिए. (Photo Credit:AI)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से