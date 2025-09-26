FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Karwa Chauth Mehndi Designs 2025: हाथों में रचाएं पिया के नाम की मेहंदी, यहां देखें लेटेस्ट व खूबसूरत डिजाइन

करवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के अटूट प्रेम व विश्वास का प्रतीक है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख 16 शृंगार के साथ पूजा करती हैं. इनमें मेहंदी का खास महत्व है. ऐसे में, अगर आप भी अपने हाथों पर पिया के नाम की यूनिक मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो लेटेस्ट डिडाइन देख सकते हैं.

Pragya Bharti | Sep 26, 2025, 04:45 PM IST

1.करवा चौथ मेहंदी डिजाइन 2025 (Karwa Chauth Mehndi Design)

करवा चौथ मेहंदी डिजाइन 2025 (Karwa Chauth Mehndi Design)
1

करवा चौथ पर मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है. अपनी पसंद के अनुसार इन 15 डिजाइनों में से कोई भी पैटर्न चुनकर अपने हाथों को सजाएं. इसमें पारंपरिक रूप से कलश, दुल्हन और मोर की डिजाइन वाली मेहंदी लगा सकते हैं.

2.अरेबिक बेल डिजाइन (Arabic Mehndi Design)

अरेबिक बेल डिजाइन (Arabic Mehndi Design)
2

यह डिजाइन गाढ़ा, बोल्ड और स्पष्ट होता है. इसमें बेल एक तरफ से शुरू होकर दूसरे सिरे तक जाती है, जिसमें सुंदर फूल और पत्तियां बनी होती हैं.

3.इंडो-अरेबिक फ्यूजन (Indo-Arabic Mehndi Design)

इंडो-अरेबिक फ्यूजन (Indo-Arabic Mehndi Design)
3

यह डिजाइन भारतीय और अरेबिक पैटर्न का मिश्रण है. इसमें अरेबिक बेल की डिजाइन के साथ भारतीय मेहंदी के जाल वर्क भी मौजूद होते हैं, जो दिखने में काफी यूनिक लगते हैं. 

4.जाल वर्क/जाली डिजाइन (Jaali Work Mehndi Design)

जाल वर्क/जाली डिजाइन (Jaali Work Mehndi Design)
4

यह डिजाइन हाथों के पिछले हिस्से पर बहुत सुन्दर लगता है. इसमें महीन रेखाओं से जाल या जाली बनाई जाती है, जिसके बीच में पति का नाम उकेरा जा सकता है.

5.मोर पंख डिजाइन (Peacock Mehndi Design)

मोर पंख डिजाइन (Peacock Mehndi Design)
5

मोर को सौभाग्य और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में, मेहंदी डिजाइन में मोर बनी होती है और इसके चारों ओर महीन कलाकारी की जाती है. दिखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं.

6. पूरी हथेली वाली डिजाइन (Latest Full Hand Mehendi)

पूरी हथेली वाली डिजाइन (Latest Full Hand Mehendi)
6

यह क्लासिक डिजाइन है, जो हथेली को पूरी तरह से कवर करता है. यह करवा चौथ के लिए सबसे शुभ माना जाता है और इसमें भी पिया का नाम आसानी से छुपाकर लगाया जा सकता है.

7.मिनिमलिस्ट मेहंदी डिजाइन (Minimalist Mehndi Design)

मिनिमलिस्ट मेहंदी डिजाइन (Minimalist Mehndi Design)
7

यह उन महिलाओं के लिए है, जो सिंपल लुक पसंद करती हैं. इसमें केवल उंगलियों पर रिंग जैसा पैटर्न और कलाई पर पतली बेल बनाई जाती है.

8.कंगन डिजाइन (Bangle Style Mehendi Designs)

कंगन डिजाइन (Bangle Style Mehendi Designs)
8

इस डिजाइन में फोकस हथेली की बजाय कलाई पर होता है. कंगन या ब्रेसलेट जैसा मोटा और घना पैटर्न बनाया जाता है. कई लोग इसी डिजाइन को रिपिटेड फॉर्म में कई बार और पूरे हाथों पर लगाते हैं, जो जचने के बाद बेहद खूबसूरत लगता है. 

9.मंडला डिजाइन (Mandala Pattern Mehndi Designs)

मंडला डिजाइन (Mandala Pattern Mehndi Designs)
9

मंडला गोलाकार केंद्र डिजाइन होती है. यह डिजाइन हथेली के बीच में बनाई जाती है, जिसके चारों ओर छोटी-छोटी कारीगरी होती है. यह डिजाइन भी काफी शुभ माना जाता है.

10.उंगलियों पर केंद्रित डिजाइन (Fingertip Focus Mehndi Designs)

उंगलियों पर केंद्रित डिजाइन (Fingertip Focus Mehndi Designs)
10

इस डिजाइन में मुख्य ध्यान उंगलियों की टिप और उनके आस-पास के छोटे डिजाइनों पर होता है, जबकि हथेली को थोड़ा खाली रखा जाता है.

11.कमल के फूल वाली डिजाइन (Lotus Mehndi Design)

कमल के फूल वाली डिजाइन (Lotus Mehndi Design)
11

कमल का फूल पवित्रता और धन का प्रतीक होता है. इस डिजाइन में कमल के फूल के रूपांकन को प्रमुखता से बनाया जाता है. यह आजकल काफी ट्रेंड में भी है और रंग आने के बाद काफी खूबसूरत भी लगता है. 

