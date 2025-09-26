Karwa Chauth Mehndi Designs 2025: हाथों में रचाएं पिया के नाम की मेहंदी, यहां देखें लेटेस्ट व खूबसूरत डिजाइन

8 . कंगन डिजाइन (Bangle Style Mehendi Designs)

इस डिजाइन में फोकस हथेली की बजाय कलाई पर होता है. कंगन या ब्रेसलेट जैसा मोटा और घना पैटर्न बनाया जाता है. कई लोग इसी डिजाइन को रिपिटेड फॉर्म में कई बार और पूरे हाथों पर लगाते हैं, जो जचने के बाद बेहद खूबसूरत लगता है.