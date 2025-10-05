Karwa Chauth Mehndi Hacks: पिया के नाम की मेहंदी का चढ़ेगा गहरा रंग, आजमाएं ये 4 घरेलू नुस्खे

1 . How To Get Mehndi Color Darker

करवाचौथ का त्योहार हर विवाहित महिला के लिए सबसे खास होता है. इस दिन सोलह श्रृंगार, प्यार और आस्था का प्रतीक होता है. और श्रृंगार की बात हो तो मेहंदी के बिना करवाचौथ अधूरा माना जाता है. हिंदू मान्यताओं में कहा जाता है कि मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है, पति का प्यार उतना ही गहरा होता है.लेकिन कई बार हड़बड़ी या छोटी-मोटी गलतियों के कारण मेहंदी का रंग हल्का या संतरी रह जाता है. अगर आप चाहती हैं कि इस करवाचौथ आपकी हथेलियां गहरी महरून खिल उठें, तो आजमाएं ये आसान और असरदार घरेलू नुस्खे.