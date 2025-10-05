Karwa Chauth Mehndi Hacks: पिया के नाम की मेहंदी का चढ़ेगा गहरा रंग, आजमाएं ये 4 घरेलू नुस्खे

दुनिया के टॉप 5 Gen Z अरबपति और उनकी नेट वर्थ, जानें क्या इस लिस्ट में है कोई Indian
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 05, 2025, 11:38 AM IST
1.How To Get Mehndi Color Darker
करवाचौथ का त्योहार हर विवाहित महिला के लिए सबसे खास होता है. इस दिन सोलह श्रृंगार, प्यार और आस्था का प्रतीक होता है. और श्रृंगार की बात हो तो मेहंदी के बिना करवाचौथ अधूरा माना जाता है. हिंदू मान्यताओं में कहा जाता है कि मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है, पति का प्यार उतना ही गहरा होता है.लेकिन कई बार हड़बड़ी या छोटी-मोटी गलतियों के कारण मेहंदी का रंग हल्का या संतरी रह जाता है. अगर आप चाहती हैं कि इस करवाचौथ आपकी हथेलियां गहरी महरून खिल उठें, तो आजमाएं ये आसान और असरदार घरेलू नुस्खे.
2.Clove Steam To Get Mehndi Color Darker
अगर आप मेहंदी का रंग और भी गहरा दिखाना चाहती हैं, तो लौंग की भाप का सहारा लें. एक तवा गर्म करें और उस पर कुछ लौंग डाल दें. जैसे ही लौंग से भाप उठने लगे, अपने मेहंदी लगे हाथों को सावधानी से उस भाप के ऊपर रखें. भाप से निकलने वाली गर्मी मेहंदी में मौजूद डाई को एक्टिव करती है, जिससे उसका रंग और गाढ़ा हो जाता है.
3.Apply Mustard Oil For Perfect Dark Color Mehndi
मेहंदी हटाते समय अगर रंग हल्का या पीला दिखे तो तुरंत परेशान न हों, यह नुस्खा काम आएगा. मेहंदी हटाने के बाद हाथों पर सरसों का तेल मलें. यह तेल रंग को न सिर्फ गहरा करता है बल्कि त्वचा को भी मॉइस्चर देता है. तेल लगाने के बाद कुछ घंटों तक हाथों को पानी से दूर रखें. आप चाहें तो नारियल तेल या मेहंदी के लिए खासतौर पर तैयार किए गए तेल का भी उपयोग कर सकती हैं.
4.Lemon and Sugar Solution For Mehndi Color
यह दादी-नानी का आजमाया हुआ नुस्खा है जो आज भी उतना ही कारगर है. यह घोल मेहंदी के रंग को लॉक कर देता है. मेहंदी के पूरी तरह सूख जाने के बाद, थोड़े से पानी में नींबू का रस और चीनी मिलाकर घोल तैयार करें. इस घोल को रूई की मदद से मेहंदी पर लगाएं. नींबू न हो, तो केवल चीनी का घोल भी असरदार रहेगा. यह नमी बनाए रखता है और रंग को सेट करता है.
5.Do Not Wash the Mehndi Overnight
मेहंदी का रंग गहरा करने के लिए गर्मी बहुत जरूरी होती है. मेहंदी लगाने के बाद हाथों को बार-बार धोने या ठंडी जगह पर रखने की गलती न करें. गर्माहट रंग को गहरा बनाने में मदद करती है, जबकि नमी रंग को हल्का कर सकती है. कोशिश करें कि मेहंदी सूखने के बाद रातभर न धोएं, बल्कि अगली सुबह धीरे से साफ करें.
6.How To Make Karva Chauth Mehndi beautiful
इन आसान और कारगर हैक्स को फॉलो करके इस करवाचौथ आपकी हथेलियां निश्चित रूप से गाढ़ी, महरून और चमकदार मेहंदी से सजेंगी. ये नुस्खे आपके प्यार के रंग को भी गहरा बना देंगे.
7.Why Does Henna Not Darken
मेहंदी हल्की होने के मुख्य कारण पेस्ट में नींबू-चीनी का घोल न लगाना, पेस्ट को जल्दी धोना, हाथों को बार-बार पानी में डालना, या ठंडी जगह पर सूखना आदि हैं। गहरा रंग पाने के लिए गर्माहट जरूरी है.
