दुनिया के टॉप 5 Gen Z अरबपति और उनकी नेट वर्थ, जानें क्या इस लिस्ट में है कोई Indian

'अमाल को बुरा दिखाना बंद करो', BB 19 के मेकर्स पर भड़के अरमान मलिक! कह दी ये बात

Numerology: मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहा ये अंक तो शादी और नौकरी दोनों छूटेगी, ये कॉम्बिनेशन डिजिट लेने से भी बचें 

Karwa Chauth Mehndi Hacks: पिया के नाम की मेहंदी का चढ़ेगा गहरा रंग, आजमाएं ये 4 घरेलू नुस्खे

Cholesterol Remedy: नसों में चिपका गंदा कोलेस्ट्रॉल होगा साफ, बस बिना चूके पिएं ये आयुर्वेदिक ग्रीन जूस 

घूंघट से पुलिस की वर्दी तक, जानें जीवन की मुश्किलों से जंग जीतकर कैसे DSP बनीं अंजू यादव

40 की उम्र में परेशान करने लगी हैं Diabetes-BP जैसी बीमारियां? डाइट में जरूर शामिल करें ये सब्जी 

जीवन में हमेशा खुश रहना है और पानी है सफलता तो छोड़ दें ये 7 चीजें, सफल लोगों की ये आदतें खुद में करें शुमार

न डिग्री चाहिए और न छोड़ी पड़ेगी जॉब, इन 5 कामों में बिना तजुर्बे के होगी मोटी Side Income

Pain In Fingers: हाथ में होने वाली ये दिक्कतें गठिया का लक्षण हैं, उंगलियां मोड़ने में दर्द से होती है शुरुआत

Karwa Chauth Mehndi Hacks: पिया के नाम की मेहंदी का चढ़ेगा गहरा रंग, आजमाएं ये 4 घरेलू नुस्खे

How to Get Mehndi Darker: करवाचौथ पर मेहंदी का रंग गहरा करने के लिए 4 असरदार नुस्खे अपना सकते हैं. इसके लिए आपको मार्केट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आपके किचन में ही कुछ सामान मिल जाएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी हथेलियों पर रची मेहंदी को गाढ़ा महरून रंग दे सकती हैं.

Pragya Bharti | Oct 05, 2025, 11:38 AM IST

1.How To Get Mehndi Color Darker

How To Get Mehndi Color Darker
1

करवाचौथ का त्योहार हर विवाहित महिला के लिए सबसे खास होता है. इस दिन सोलह श्रृंगार, प्यार और आस्था का प्रतीक होता है. और श्रृंगार की बात हो तो मेहंदी के बिना करवाचौथ अधूरा माना जाता है. हिंदू मान्यताओं में कहा जाता है कि मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है, पति का प्यार उतना ही गहरा होता है.लेकिन कई बार हड़बड़ी या छोटी-मोटी गलतियों के कारण मेहंदी का रंग हल्का या संतरी रह जाता है. अगर आप चाहती हैं कि इस करवाचौथ आपकी हथेलियां गहरी महरून खिल उठें, तो आजमाएं ये आसान और असरदार घरेलू नुस्खे.

2.Clove Steam To Get Mehndi Color Darker

Clove Steam To Get Mehndi Color Darker
2

अगर आप मेहंदी का रंग और भी गहरा दिखाना चाहती हैं, तो लौंग की भाप का सहारा लें. एक तवा गर्म करें और उस पर कुछ लौंग डाल दें. जैसे ही लौंग से भाप उठने लगे, अपने मेहंदी लगे हाथों को सावधानी से उस भाप के ऊपर रखें. भाप से निकलने वाली गर्मी मेहंदी में मौजूद डाई को एक्टिव करती है, जिससे उसका रंग और गाढ़ा हो जाता है.

3.Apply Mustard Oil For Perfect Dark Color Mehndi

Apply Mustard Oil For Perfect Dark Color Mehndi
3

मेहंदी हटाते समय अगर रंग हल्का या पीला दिखे तो तुरंत परेशान न हों, यह नुस्खा काम आएगा. मेहंदी हटाने के बाद हाथों पर सरसों का तेल मलें. यह तेल रंग को न सिर्फ गहरा करता है बल्कि त्वचा को भी मॉइस्चर देता है. तेल लगाने के बाद कुछ घंटों तक हाथों को पानी से दूर रखें. आप चाहें तो नारियल तेल या मेहंदी के लिए खासतौर पर तैयार किए गए तेल का भी उपयोग कर सकती हैं.

4.Lemon and Sugar Solution For Mehndi Color

Lemon and Sugar Solution For Mehndi Color
4

यह दादी-नानी का आजमाया हुआ नुस्खा है जो आज भी उतना ही कारगर है. यह घोल मेहंदी के रंग को लॉक कर देता है. मेहंदी के पूरी तरह सूख जाने के बाद, थोड़े से पानी में नींबू का रस और चीनी मिलाकर घोल तैयार करें. इस घोल को रूई की मदद से मेहंदी पर लगाएं. नींबू न हो, तो केवल चीनी का घोल भी असरदार रहेगा. यह नमी बनाए रखता है और रंग को सेट करता है.

5.Do Not Wash the Mehndi Overnight

Do Not Wash the Mehndi Overnight
5

मेहंदी का रंग गहरा करने के लिए गर्मी बहुत जरूरी होती है. मेहंदी लगाने के बाद हाथों को बार-बार धोने या ठंडी जगह पर रखने की गलती न करें. गर्माहट रंग को गहरा बनाने में मदद करती है, जबकि नमी रंग को हल्का कर सकती है. कोशिश करें कि मेहंदी सूखने के बाद रातभर न धोएं, बल्कि अगली सुबह धीरे से साफ करें.

6.How To Make Karva Chauth Mehndi beautiful

How To Make Karva Chauth Mehndi beautiful
6

इन आसान और कारगर हैक्स को फॉलो करके इस करवाचौथ आपकी हथेलियां निश्चित रूप से गाढ़ी, महरून और चमकदार मेहंदी से सजेंगी. ये नुस्खे आपके प्यार के रंग को भी गहरा बना देंगे.

7.Why Does Henna Not Darken

Why Does Henna Not Darken
7

मेहंदी हल्की होने के मुख्य कारण पेस्ट में नींबू-चीनी का घोल न लगाना, पेस्ट को जल्दी धोना, हाथों को बार-बार पानी में डालना, या ठंडी जगह पर सूखना आदि हैं। गहरा रंग पाने के लिए गर्माहट जरूरी है.

