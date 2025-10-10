Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिल पाया वक्त, तो करवा चौथ पर लगा सकते हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

जहां PM मोदी हैं, वहां मुझे सम्मान की कोई चिंता नहीं... NDA में सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 10, 2025, 12:00 PM IST
1.Karwa Chauth Last Minute Mehndi Designs
करवा चौथ की तैयारी में अक्सर महिलाओं को खुद के लिए समय नहीं मिल पाता है. अगर आप भी उन्हीं में से हैं, जिन्हें इस बार भी मेहंदी लगाने का मौका आखिरी समय तक नहीं मिला, तो चिंता न करें. इस लेख में कुछ ऐसे खूबसूरत और आकर्षक लास्ट मिनट डिज़ाइन दिए गए हैं, जिन्हें लगाने में कम समय लगेगा और आपके हाथों पर भी ये डिजाइन काफी जचेगा.
2.Back Hand Easy Mehndi Designs
हाथ के पीछले हिस्से पर हथेली के ठीक बीच में एक छोटा सा सिंपल डिजाइन बनाएं. इस पर थोड़ी सी डिजाइन बनाकर आकर्षक लुक दे सकते हैं.
3.Finger Tip Mehndi Designs
इसमें हथेली के मुख्य भाग को खाली छोड़कर केवल उंगलियों के अंतिम सिरे को मेहंदी से भर दिया जाता है. यह डिज़ाइन सबसे जल्दी लगता है और उंगलियां गहरी लाल दिखती हैं.
4.Floral Mandala Mehndi Designs
हथेली के ठीक बीचों-बीच एक बड़ा गोल फूल बनाएं और उसके चारों ओर पत्तियों या साधारण डॉट की एक श्रृंखला बना दें. यह डिज़ाइन 10 मिनट में पूरा हो जाएगा.
5.Check Pattern Full Hand Mehndi Designs
अगर आप हाथों को जल्दी भरा हुआ दिखाना चाहती हैं, तो हथेली के बीच में पतली क्रॉस-लाइन डालकर एक जाल का पैटर्न बनाएं. इसे किनारों पर बोल्ड आउटलाइन दें, यह बहुत क्लासी लगता है.
6.Arabic Mehndi Designs for Front
यह सबसे लोकप्रिय डिज़ाइन है. इसमें कलाई से शुरू होकर उंगलियों तक जाने वाली एक पतली और मोटी आउटलाइन वाली डिजाइन बनाई जाती है. इसमें सिर्फ फूल के साथ कुछ मेहंदी पैटर्न का उपयोग होता है, जो हाथों पर काफी खूबसूरत लगता है.
7.Gol Tikki Mehndi Designs
आप चाहें तो करवा चौथ पर सबसे सिंपल गोल टिक्की डिजाइन भी लगा सकती हैं. अगर आपसे बिल्कुल भी डिजाइन नहीं बन पाता है, तो इसे ऐसे ही गोल टिक्की की तरह भी छोड़ सकते हैं.
8.Bracelette Mehndi Designs
यह एक आधुनिक डिज़ाइन है. इसमें सिर्फ कलाई पर मेहंदी की मोटी पट्टी बनाई जाती है और उसमें छोटे-छोटे पैटर्न भरे जाते हैं. यह चूड़ियों की तरह लगता है.
9.Minimal Mehndi Designs
मिनिमल मेहंदी डिजाइन हाथों की रौनक को बढ़ा देते हैं. साथ ही, इसे लगाने में भी मुश्किल से 10 मिनट लगते होंगे. अगर आप एक्सपर्ट हैं. तो आपके इस डिजाइन को लगाने में काफी कम समय लगेगा.
10.Chain and Dots Mehndi Designs
बीच वाली उंगली से शुरू करके एक पतली और डिज़ाइनर चेन की तरह पैटर्न कलाई तक ले जाएं. चेन के बीच में छोटे बिंदु डालें. इसे लगाने में न तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और न ही आपको डिजाइन सोचना पड़ेगा. ये दिखने में भी बेहद खूबसूरत लगते हैं.
