Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिल पाया वक्त, तो करवा चौथ पर लगा सकते हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

पहले नहीं मिल पाया वक्त, तो करवा चौथ पर लगा सकते हैं ये Last Minute Mehndi Designs

Pragya Bharti | Oct 10, 2025, 12:00 PM IST

1.Karwa Chauth Last Minute Mehndi Designs

Karwa Chauth Last Minute Mehndi Designs
1

करवा चौथ की तैयारी में अक्सर महिलाओं को खुद के लिए समय नहीं मिल पाता है. अगर आप भी उन्हीं में से हैं, जिन्हें इस बार भी मेहंदी लगाने का मौका आखिरी समय तक नहीं मिला, तो चिंता न करें. इस लेख में कुछ ऐसे खूबसूरत और आकर्षक लास्ट मिनट डिज़ाइन दिए गए हैं, जिन्हें लगाने में कम समय लगेगा और आपके हाथों पर भी ये डिजाइन काफी जचेगा.

2.Back Hand Easy Mehndi Designs

Back Hand Easy Mehndi Designs
2

हाथ के पीछले हिस्से पर हथेली के ठीक बीच में एक छोटा सा सिंपल डिजाइन बनाएं. इस पर थोड़ी सी डिजाइन बनाकर आकर्षक लुक दे सकते हैं.

3.Finger Tip Mehndi Designs

Finger Tip Mehndi Designs
3

इसमें हथेली के मुख्य भाग को खाली छोड़कर केवल उंगलियों के अंतिम सिरे को मेहंदी से भर दिया जाता है. यह डिज़ाइन सबसे जल्दी लगता है और उंगलियां गहरी लाल दिखती हैं.
 

4.Floral Mandala Mehndi Designs

Floral Mandala Mehndi Designs
4

हथेली के ठीक बीचों-बीच एक बड़ा गोल फूल बनाएं और उसके चारों ओर पत्तियों या साधारण डॉट की एक श्रृंखला बना दें. यह डिज़ाइन 10 मिनट में पूरा हो जाएगा.

5.Check Pattern Full Hand Mehndi Designs

Check Pattern Full Hand Mehndi Designs
5

अगर आप हाथों को जल्दी भरा हुआ दिखाना चाहती हैं, तो हथेली के बीच में पतली क्रॉस-लाइन डालकर एक जाल का पैटर्न बनाएं. इसे किनारों पर बोल्ड आउटलाइन दें, यह बहुत क्लासी लगता है.

6.Arabic Mehndi Designs for Front

Arabic Mehndi Designs for Front
6

यह सबसे लोकप्रिय डिज़ाइन है. इसमें कलाई से शुरू होकर उंगलियों तक जाने वाली एक पतली और मोटी आउटलाइन वाली डिजाइन बनाई जाती है. इसमें सिर्फ फूल के साथ कुछ मेहंदी पैटर्न का उपयोग होता है, जो हाथों पर काफी खूबसूरत लगता है.

7.Gol Tikki Mehndi Designs

Gol Tikki Mehndi Designs
7

आप चाहें तो करवा चौथ पर सबसे सिंपल गोल टिक्की डिजाइन भी लगा सकती हैं. अगर आपसे बिल्कुल भी डिजाइन नहीं बन पाता है, तो इसे ऐसे ही गोल टिक्की की तरह भी छोड़ सकते हैं. 

8.Bracelette Mehndi Designs

Bracelette Mehndi Designs
8

यह एक आधुनिक डिज़ाइन है. इसमें सिर्फ कलाई पर मेहंदी की मोटी पट्टी बनाई जाती है और उसमें छोटे-छोटे पैटर्न भरे जाते हैं. यह चूड़ियों की तरह लगता है.

9.Minimal Mehndi Designs

Minimal Mehndi Designs
9

मिनिमल मेहंदी डिजाइन हाथों की रौनक को बढ़ा देते हैं. साथ ही, इसे लगाने में भी मुश्किल से 10 मिनट लगते होंगे. अगर आप एक्सपर्ट हैं. तो आपके इस डिजाइन को लगाने में काफी कम समय लगेगा. 

10.Chain and Dots Mehndi Designs

Chain and Dots Mehndi Designs
10

बीच वाली उंगली से शुरू करके एक पतली और डिज़ाइनर चेन की तरह पैटर्न कलाई तक ले जाएं. चेन के बीच में छोटे बिंदु डालें. इसे लगाने में न तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और न ही आपको डिजाइन सोचना पड़ेगा. ये दिखने में भी बेहद खूबसूरत लगते हैं. 

