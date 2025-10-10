FacebookTwitterYoutubeInstagram
नीता और ईशा अंबानी से लेकर राधिका मर्चेंट तक, करवा चौथ पर आप भी फॉलो कर सकती हैं अंबानी फैमिली के ये ग्लैमरस लुक

Karwa Chauth 2025 Ambani Looks: अंबानी महिलाएं अपनी यूनिक स्टाइल से सभी का दिल जीत लेती हैं. करवा चौथ पर अगर आप भी कुछ हट के फैशन फॉलो करना चाहती हैं, तो नीता अंबानी से लेकर राधिका मर्चेंट के आधुनिक अंदाज तक, हर लुक को आप अपनी च्वाइस बना सकती हैं.

Pragya Bharti | Oct 10, 2025, 09:48 AM IST

1.Karwa Chauth 2025 Looks Inspired From Ambani

Karwa Chauth 2025 Looks Inspired From Ambani
1

करवा चौथ पर अंबानी परिवार की महिलाओं के फैशन सेंस को अगर आप भी फॉलो करना चाहती हैं, तो यहां से आइडिया ले सकती हैं. शाही लाल और झिलमिलाते सेक्विन से लेकर ठाठदार फ्यूजन आउटफिट्स तक, उनके आइकॉनिक लुक्स काफी दिलचस्प होते हैं. अगर आपके पास कम पैसे हैं, तो भी आप कुछ स्टाइलिंग टिप्स को अपनाकर अंबानी की तरह आउटफिट वियर कर सकती हैं.

2.Nita Ambani Karwa Chauth look

Nita Ambani Karwa Chauth look
2

लाल गुजराती घरचोला साड़ी में नीता अंबानी का लुक वाकई बेहद खूबसूरत लग रहा है. बारीक सुनहरे धागों और अलंकृत डिज़ाइन से सजी यह साड़ी उनपर काफी जच रही है. उन्होंने अपने लुक को शाही नेकपीस, भारी झुमकों और सोने की चूड़ियों के साथ पूरा किया है. लाल फूलों से सजा एक साफ-सुथरा जूड़ा, हल्का मेकअप और एक हल्की लाल बिंदी ने इसे और भी खूबसूरत बना दिया है. 

3.Isha Ambani saree look

Isha Ambani saree look
3

पारंपरिक लाल रंग से हटकर, ईशा अंबानी ने सब्यसाची की झिलमिलाती सीक्विन वाली साड़ी पहनी है, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है. सादगी पसंद करने वालों के लिए यह लुक बिलकुल सही है. क्रिस्टल से जड़े ब्लाउज़, मुलायम लहरों, हल्के सिंदूर और पतले नेकपीस के साथ करवा चौथ लुक को फिर से बनाया जा सकता है.

4.Radhika Merchant Karwa Chauth looks

Radhika Merchant Karwa Chauth looks
4

अगर आप इस करवा चौथ पर कुछ हटकर करने के मूड में हैं, तो राधिका मर्चेंट के फ्यूजन आउटफिट पर ध्यान दे सकती हैं. उनकी आकर्षक लाल रंग की प्री-ड्रेप्ड साड़ी, शरारा पैंट जैकेट के साथ, बेहद खूबसूरत लग रही है. इस आउटफिट के सुनहरे बॉर्डर और फूलों के डिज़ाइन ने ड्रेस की रौनक बढ़ा दी, वहीं उनकी स्लीक पोनीटेल, मोतियों वाली एक्सेसरीज़ और बोल्ड मेकअप ने उनके लुक को मॉडर्न दिखा रहा है.

5.Shloka mehta Karwa Chauth looks

Shloka mehta Karwa Chauth looks
5

कौन कहता है कि दुल्हन के पहनावे को नए सिरे से नहीं पहना जा सकता? श्लोका मेहता ने अपनी शादी के लहंगे को एक नए लुक और स्टाइल के साथ पहना है. उन्होंने इसके पारंपरिक लहंगे को आप लाइट वेट ज्वेलरी के साथ पेयर अब कर सकती हैं. इस लहंगे के साथ आप मेहंदी और चमकदार मेकअप अप्लाई कर सकती हैं. 

6.Isha Ambani Karwa Chauth looks

Isha Ambani Karwa Chauth looks
6

आजकल हल्के रंग का ट्रेंड चल रहा है. ऐसे में, अगर आप भी इस बार करवा चौथ पर लाल-गुलाबी रंग कैरी नहीं करना चाहती हैं, तो कुछ लाइट शेड की साड़ी या लहंगे वियर कर सकती हैं. 

7.Ambani Ladies Elegant Looks

Ambani Ladies Elegant Looks
7

आप चाहें तो इस साल करवा चौथ के मौके पर लहंगा भी पहन सकती हैं. इसके साथ एडी ज्वेलरी पेयर अप करके नीता अंबानी, ईशा अंबानी, श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट के लुक को कॉपी कर सकती हैं. 


ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App

