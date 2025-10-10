नीता और ईशा अंबानी से लेकर राधिका मर्चेंट तक, करवा चौथ पर आप भी फॉलो कर सकती हैं अंबानी फैमिली के ये ग्लैमरस लुक

Viral Video: करवा चौथ से पहले नई गर्लफ्रेंड के साथ घूमते दिखे हार्दिक पंड्या, जानिए कौन है दिल्ली की ये करोड़पति लड़की
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 10, 2025, 09:48 AM IST
1.Karwa Chauth 2025 Looks Inspired From Ambani
करवा चौथ पर अंबानी परिवार की महिलाओं के फैशन सेंस को अगर आप भी फॉलो करना चाहती हैं, तो यहां से आइडिया ले सकती हैं. शाही लाल और झिलमिलाते सेक्विन से लेकर ठाठदार फ्यूजन आउटफिट्स तक, उनके आइकॉनिक लुक्स काफी दिलचस्प होते हैं. अगर आपके पास कम पैसे हैं, तो भी आप कुछ स्टाइलिंग टिप्स को अपनाकर अंबानी की तरह आउटफिट वियर कर सकती हैं.
2.Nita Ambani Karwa Chauth look
लाल गुजराती घरचोला साड़ी में नीता अंबानी का लुक वाकई बेहद खूबसूरत लग रहा है. बारीक सुनहरे धागों और अलंकृत डिज़ाइन से सजी यह साड़ी उनपर काफी जच रही है. उन्होंने अपने लुक को शाही नेकपीस, भारी झुमकों और सोने की चूड़ियों के साथ पूरा किया है. लाल फूलों से सजा एक साफ-सुथरा जूड़ा, हल्का मेकअप और एक हल्की लाल बिंदी ने इसे और भी खूबसूरत बना दिया है.
3.Isha Ambani saree look
पारंपरिक लाल रंग से हटकर, ईशा अंबानी ने सब्यसाची की झिलमिलाती सीक्विन वाली साड़ी पहनी है, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है. सादगी पसंद करने वालों के लिए यह लुक बिलकुल सही है. क्रिस्टल से जड़े ब्लाउज़, मुलायम लहरों, हल्के सिंदूर और पतले नेकपीस के साथ करवा चौथ लुक को फिर से बनाया जा सकता है.
4.Radhika Merchant Karwa Chauth looks
अगर आप इस करवा चौथ पर कुछ हटकर करने के मूड में हैं, तो राधिका मर्चेंट के फ्यूजन आउटफिट पर ध्यान दे सकती हैं. उनकी आकर्षक लाल रंग की प्री-ड्रेप्ड साड़ी, शरारा पैंट जैकेट के साथ, बेहद खूबसूरत लग रही है. इस आउटफिट के सुनहरे बॉर्डर और फूलों के डिज़ाइन ने ड्रेस की रौनक बढ़ा दी, वहीं उनकी स्लीक पोनीटेल, मोतियों वाली एक्सेसरीज़ और बोल्ड मेकअप ने उनके लुक को मॉडर्न दिखा रहा है.
5.Shloka mehta Karwa Chauth looks
कौन कहता है कि दुल्हन के पहनावे को नए सिरे से नहीं पहना जा सकता? श्लोका मेहता ने अपनी शादी के लहंगे को एक नए लुक और स्टाइल के साथ पहना है. उन्होंने इसके पारंपरिक लहंगे को आप लाइट वेट ज्वेलरी के साथ पेयर अब कर सकती हैं. इस लहंगे के साथ आप मेहंदी और चमकदार मेकअप अप्लाई कर सकती हैं.
6.Isha Ambani Karwa Chauth looks
आजकल हल्के रंग का ट्रेंड चल रहा है. ऐसे में, अगर आप भी इस बार करवा चौथ पर लाल-गुलाबी रंग कैरी नहीं करना चाहती हैं, तो कुछ लाइट शेड की साड़ी या लहंगे वियर कर सकती हैं.
7.Ambani Ladies Elegant Looks
आप चाहें तो इस साल करवा चौथ के मौके पर लहंगा भी पहन सकती हैं. इसके साथ एडी ज्वेलरी पेयर अप करके नीता अंबानी, ईशा अंबानी, श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट के लुक को कॉपी कर सकती हैं.
