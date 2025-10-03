Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं ये सिंपल मेहंदी, देखें खूबसूरत डिजाइन

6 . Anklet Style Mehndi Design

6

यह डिजाइन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें पैरों को पूरा भरना पसंद नहीं है. इसमें टखने (Ankle) के चारों ओर एक बारीक चेन या बेल बनाई जाती है, जो ठीक पायल जैसी दिखती है. इसमें पतली फ्लोरल पत्तियां या छोटे मांडला शामिल किए जा सकते हैं, जो एंकल से नीचे पैर के किनारे तक जाते हैं.