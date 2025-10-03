FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं ये सिंपल मेहंदी, देखें खूबसूरत डिजाइन

Karwa Chauth Feet Mehndi Designs: करवा चौथ के लिए पैरों में लगाएं ये सिंपल मेहंदी डिजाइन. बेल, जाली, एंकलेट स्टाइल, या फ्लोरल पैटर्न वाली मेहंदी पैरों की खूबसूरती बढ़ाती है. देखिए 9 सबसे खूबसूरत और आसान डिजाइन जो आपके त्योहार की रौनक बढ़ा देंगे.

Pragya Bharti | Oct 03, 2025, 02:09 PM IST

1.Foot Side Border Mehndi Design

Foot Side Border Mehndi Design
1

यह डिजाइन पैर के बाहरी किनारे पर एक गहरी और बोल्ड बेल या पैटर्न बनाकर तैयार किया जाता है. बेल को एंकल से लेकर छोटी उंगली तक लाया जाता है. चूंकि यह बीच से खाली रहता है, इसलिए यह जल्दी सूखता है और बहुत आकर्षक दिखता है.

2.Ghungroo Mehndi Designs

Ghungroo Mehndi Designs
2

इस पैटर्न में मेहंदी से लहरदार लाइनें और उन लाइनों के अंत में छोटे-छोटे घुंघरू बनाए जाते हैं, जिससे यह पायल में लटके घुँघरू जैसा लुक देता है. यह डिजाइन गति और सुंदरता को दर्शाता है.

3.Moroccan Mehndi Designs for feet

Moroccan Mehndi Designs for feet
3

अगर आप पारंपरिक पैटर्न से हटकर कुछ ट्राई करना चाहती हैं, तो मोरक्कन मेहंदी चुनें. इसमें फूलों की बजाय त्रिकोण, चौकोर और डायमंड जैसे ज्यामितीय पैटर्न का इस्तेमाल होता है. यह डिजाइन साफ़ और बोल्ड दिखता है.

4.Minimalist Mehndi Designs for feet

Minimalist Mehndi Designs for feet
4

यह सबसे सरल और ट्रेंडिंग डिजाइन है. इसमें पैर के ठीक बीचों-बीच एक बड़ा गोल फूल या मांडला बनाया जाता है. इस मोटिफ के चारों ओर केवल पतली आउटलाइन होती है. उंगलियाँ (Toes) खाली छोड़ी जाती हैं या उन पर सिर्फ एक-एक छोटा डॉट लगाया जाता है.

5.Arabic Mehndi Design for feet

Arabic Mehndi Design for feet
5

इस डिजाइन में पैर के ऊपरी हिस्से को अरेबिक फूलों और पत्तियों से भरी जाली से ढका जाता है. जाली के बीच में जगह खाली छोड़ी जाती है, जिससे यह भरी हुई होने के बावजूद हल्की दिखती है. यह डिजाइन पारंपरिक और आधुनिक का बेहतरीन मिश्रण है.

6.Anklet Style Mehndi Design

Anklet Style Mehndi Design
6

यह डिजाइन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें पैरों को पूरा भरना पसंद नहीं है. इसमें टखने (Ankle) के चारों ओर एक बारीक चेन या बेल बनाई जाती है, जो ठीक पायल जैसी दिखती है. इसमें पतली फ्लोरल पत्तियां या छोटे मांडला शामिल किए जा सकते हैं, जो एंकल से नीचे पैर के किनारे तक जाते हैं.

7.Chain and Ring Pattern Mehndi Designs

Chain and Ring Pattern Mehndi Designs
7

इस डिजाइन में पैर की उंगलियों को अंगूठी के पैटर्न से सजाया जाता है, और फिर उंगलियों से पैर के मध्य भाग तक पतली-पतली चेन या लाइनें खींची जाती हैं. यह स्टाइल पैरों को लंबा और पतला दिखाता है.

8.Unique Mehndi Designs for Feet

Unique Mehndi Designs for Feet
8

इस डिजाइन में पैर के ऊपरी हिस्से पर आधा गोलाकार (सेमी-सर्कल) मांडला बनाया जाता है. यह मांडला टखने से शुरू होता है और इसका ऊपरी भाग साफ-साफ बॉर्डर के साथ खत्म होता है. यह देखने में बड़ा लेकिन लगाने में सरल होता है.

9.Karwa Chauth Simple Mehndi Designs

Karwa Chauth Simple Mehndi Designs
9

इस डिजाइन में पैर के किनारों पर पत्ती और छोटे-छोटे डॉट्स की एक पतली बॉर्डर बनाई जाती है. बीच का हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है. यह उन महिलाओं के लिए एकदम सही है जिन्हें बहुत ही जल्दी और क्लासी मेहंदी चाहिए.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App

