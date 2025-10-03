High Uric Acid Signs:अचानक स्किन पर दिखने वाली ये 5 चीजें हैं हाई यूरिक एसिड का देती हैं संकेत, इग्नोर से बढ़ सकती है मुश्किलें
UPI New Rule: यूपीआई के बदल गए ये नियम, अब सेकंड्स में कर सकेंगे बड़े ट्रांजेक्शन; देखें डिटेल्स
Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं ये सिंपल मेहंदी, देखें खूबसूरत डिजाइन
Papankusha Ekadashi Vrat Katha: पापांकुशा एकादशी पर जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, प्रसन्न हो जाएंगे भगवान विष्णु मोक्ष की होगी प्राप्ति
स्किन केयर से जुड़ी वो 5 बड़ी गलतियां, जो समय से पहले आपको बना देंगी बूढ़ा; कर लें सुधार
पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की हालत नाजुक, लाइफ सपोर्ट पर जारी है इलाज, फैंस कर रहे हैं दुआ
अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही इन राशियों का शुरू हो जाएगा गोल्डन टाइम, बुध के गोचर से मिलेगा पैसा और सफलता
भारत का वह स्कूल, जहां पढ़ते हैं राजा-महाराजा के बच्चे, 300 नौकरों के साथ आया था पहला स्टूडेंट
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Day 1: 'कांतारा' पर भारी पड़ी वरुण-जाह्नवी की मूवी? इतने कलेक्शन के साथ मचाया तहलका
Shani Dosha Signs: कुंडली में शनि दोष का संकेत देती हैं जीवन में चल रही ये 5 समस्याएं, जानें इसके बचाव और उपाय
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 03, 2025, 02:09 PM IST
1.Foot Side Border Mehndi Design
यह डिजाइन पैर के बाहरी किनारे पर एक गहरी और बोल्ड बेल या पैटर्न बनाकर तैयार किया जाता है. बेल को एंकल से लेकर छोटी उंगली तक लाया जाता है. चूंकि यह बीच से खाली रहता है, इसलिए यह जल्दी सूखता है और बहुत आकर्षक दिखता है.
2.Ghungroo Mehndi Designs
इस पैटर्न में मेहंदी से लहरदार लाइनें और उन लाइनों के अंत में छोटे-छोटे घुंघरू बनाए जाते हैं, जिससे यह पायल में लटके घुँघरू जैसा लुक देता है. यह डिजाइन गति और सुंदरता को दर्शाता है.
3.Moroccan Mehndi Designs for feet
अगर आप पारंपरिक पैटर्न से हटकर कुछ ट्राई करना चाहती हैं, तो मोरक्कन मेहंदी चुनें. इसमें फूलों की बजाय त्रिकोण, चौकोर और डायमंड जैसे ज्यामितीय पैटर्न का इस्तेमाल होता है. यह डिजाइन साफ़ और बोल्ड दिखता है.
4.Minimalist Mehndi Designs for feet
यह सबसे सरल और ट्रेंडिंग डिजाइन है. इसमें पैर के ठीक बीचों-बीच एक बड़ा गोल फूल या मांडला बनाया जाता है. इस मोटिफ के चारों ओर केवल पतली आउटलाइन होती है. उंगलियाँ (Toes) खाली छोड़ी जाती हैं या उन पर सिर्फ एक-एक छोटा डॉट लगाया जाता है.
5.Arabic Mehndi Design for feet
इस डिजाइन में पैर के ऊपरी हिस्से को अरेबिक फूलों और पत्तियों से भरी जाली से ढका जाता है. जाली के बीच में जगह खाली छोड़ी जाती है, जिससे यह भरी हुई होने के बावजूद हल्की दिखती है. यह डिजाइन पारंपरिक और आधुनिक का बेहतरीन मिश्रण है.
6.Anklet Style Mehndi Design
यह डिजाइन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें पैरों को पूरा भरना पसंद नहीं है. इसमें टखने (Ankle) के चारों ओर एक बारीक चेन या बेल बनाई जाती है, जो ठीक पायल जैसी दिखती है. इसमें पतली फ्लोरल पत्तियां या छोटे मांडला शामिल किए जा सकते हैं, जो एंकल से नीचे पैर के किनारे तक जाते हैं.
7.Chain and Ring Pattern Mehndi Designs
इस डिजाइन में पैर की उंगलियों को अंगूठी के पैटर्न से सजाया जाता है, और फिर उंगलियों से पैर के मध्य भाग तक पतली-पतली चेन या लाइनें खींची जाती हैं. यह स्टाइल पैरों को लंबा और पतला दिखाता है.
8.Unique Mehndi Designs for Feet
इस डिजाइन में पैर के ऊपरी हिस्से पर आधा गोलाकार (सेमी-सर्कल) मांडला बनाया जाता है. यह मांडला टखने से शुरू होता है और इसका ऊपरी भाग साफ-साफ बॉर्डर के साथ खत्म होता है. यह देखने में बड़ा लेकिन लगाने में सरल होता है.
9.Karwa Chauth Simple Mehndi Designs
इस डिजाइन में पैर के किनारों पर पत्ती और छोटे-छोटे डॉट्स की एक पतली बॉर्डर बनाई जाती है. बीच का हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है. यह उन महिलाओं के लिए एकदम सही है जिन्हें बहुत ही जल्दी और क्लासी मेहंदी चाहिए.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.