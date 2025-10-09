कोन पकड़ना नहीं आता फिर भी लगा लेंगे ये सुंदर मेहंदी डिजाइन्स, पिया के दिल पर भी छोड़ देगा प्यार का छाप

Rashifal 10 October 2025: कर्क और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
लाइफस्टाइल
जया पाण्डेय | Oct 09, 2025, 05:31 PM IST
1.करवाचौथ पर इन डिजाइन्स से सजाएं अपनी हथेलियां
इस साल 10 अक्तूबर को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ का व्रत रखेंगी. इस दौरान सोलह श्रृंगार करके महिलाएं पूजा करती है जिसमें मेहंदी का भी अपना महत्व होता है. अगर आपको बाहर से मेहंदी लगवाने का समय नहीं है और आपको मेहंदी लगाने भी नहीं आती तो आप इन खूबसूरत और मिनिमल डिजाइन को आसानी से अपनी हथेलियों पर रच सकती हैं.
2.मेहंदी की मिनिमल डिजाइन से भाएं पिया का मन
ये मिनिमल लेकिन खूबसूरत डिजाइन आपके हाथों पर चार चांद लगा देंगे. इस डिजाइन को आपको लगाने में 5 से 15 मिनट तक का समय लगेगा लेकिन जब ये डिजाइन आपको हाथों पर रचेगी तो आप खुद इसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाएंगी.
3.सिंपल लेकिन यूनीक डिजाइन
अगर आपको सिंपल लेकिन थोड़ा यूनिक डिजाइन लगाना है तो आप इस डिजाइन को बना सकती हैं. ये डिजाइन बनाने में जितने आसान है, एक बार रचने पर उतने ही खूबसूरत लगते हैं.
4.फूल वाले डिजाइन से बढ़ाएं हाथों की खूबसूरती
अगर आपको फूल वाले डिजाइन पसंद हैं तो आपको यह मेहंदी डिजाइन जरूर पसंद आएगा. ये आपकी हाथों पर तो खूबसूरत लगेगा ही जो देखेगा वह भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा.