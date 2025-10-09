कोन पकड़ना नहीं आता फिर भी लगा लेंगे ये सुंदर मेहंदी डिजाइन्स, पिया के दिल पर भी छोड़ देगा प्यार का छाप

1 . करवाचौथ पर इन डिजाइन्स से सजाएं अपनी हथेलियां

1

इस साल 10 अक्तूबर को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ का व्रत रखेंगी. इस दौरान सोलह श्रृंगार करके महिलाएं पूजा करती है जिसमें मेहंदी का भी अपना महत्व होता है. अगर आपको बाहर से मेहंदी लगवाने का समय नहीं है और आपको मेहंदी लगाने भी नहीं आती तो आप इन खूबसूरत और मिनिमल डिजाइन को आसानी से अपनी हथेलियों पर रच सकती हैं.

