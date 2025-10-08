Karwa Chauth 2025 Gift Ideas: साड़ी या गहने नहीं, इस करवा चौथ पर पत्नी को दें ये खास तोहफे

मछुआरे के बेटे से बुर्ज खलीफा बनाने वाले शख्स तक, दुबई के 'शिल्पकार' मोहम्मद अलब्बर से मिलिए
Pragya Bharti | Oct 08, 2025, 10:53 AM IST
1.Karwa Chauth Gift Ideas For Wife
करवाचौथ (Karwa Chauth 2025) का त्योहार पति-पत्नी के रिश्ते और प्यार का प्रतीक है. इस दिन पत्नी को उपहार देना एक पुरानी परंपरा है. हालांकि, समय के साथ गिफ्ट देने का ट्रेंड भी बदल गया है. पहली बार करवाचौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए तो उपहार और भी खास होना चाहिए. इस साल ऑनलाइन और ऑफलाइन बाज़ार में उपलब्ध कुछ ऐसे ही ट्रेडिंग गिफ्ट आइडियाज (Karwa Chauth Gift Ideas) यहां दिए गए हैं, जो आपकी पत्नी को जरूर पसंद आएंगे और आपके करवाचौथ को यादगार बनाएंगे.
2.Prepaid Gift Card For Wife
अगर आपकी पत्नी शॉपिंग की शौकीन हैं, तो उन्हें प्रीपेड गिफ्ट कार्ड उपहार में दिया जा सकता है. कई बार पत्नी को पति से सीधे पैसे मांगने में झिझक हो सकती है, इसलिए यह कार्ड एक बेहतरीन विकल्प है. इससे वह अपनी मनपसंद खरीदारी आसानी से कर सकती हैं.
3.Holiday Trip Plan
पत्नी को स्पेशल फील कराना है, तो उनके पसंदीदा डेस्टिनेशन की एक हॉलिडे ट्रिप प्लान करें. यह गिफ्ट पति-पत्नी दोनों को एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करेगा, साथ ही एकसाथ क्वालिटी टाइम बिताने का शानदार मौका भी मिलेगा.
4.Gold Gift for Wife in Karwa Chauth
सोने के आभूषण लगभग हर महिला की पहली पसंद होते हैं. उन्हें सोना पहनना और रखना दोनों ही अच्छा लगता है. करवाचौथ पर अगर आप उन्हें सोने का सिक्का (Gold Coin) या सोने का बिस्किट उपहार में देते हैं, तो वह बहुत खुश होंगी. यह निवेश और बचत की भी एक बेहतरीन योजना है.
5.Kitchen Appliances for Home
महिलाओं का अधिकांश समय किचन में ही जाता है. ऐसे में, किचन के पुराने उपकरणों को बदलकर नए और आधुनिक उपकरण लाए जा सकते हैं. इसके अलावा, कुकिंग को आसान बनाने के लिए कॉफी मेकर या एयर फ्रायर जैसे गैजेट्स भी अपनी पत्नी को गिफ्ट कर सकते हैं. यह उनके समय की बचत करेगा.
6.Spa Kit For Wife
त्योहारों की तैयारियों के बीच महिलाओं को अक्सर अपने लिए वक्त नहीं मिलता. इसलिए, उन्हें स्पा पैकेज का सालाना सब्सक्रिप्शन गिफ्ट किया जा सकता है. यह उन्हें तनावमुक्त होने और खुद को पैम्पर करने का मौका देगा. महिलाओं को खुश करने का यह एक बेहतरीन और आरामदायक तरीका है.
7.Karwa Chauth Beauty Product Gift
हर महिला को सजना-संवरना पसंद है. इन दिनों ऑनलाइन स्टोर पर लग्जरी ब्यूटी किट्स पर काफी छूट (डिस्काउंट) चल रही है. ऐसे में उन्हें एक ऐसा तोहफा दिया जा सकता है, जिसमें उनके पसंदीदा ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मेकअप के सामान उपलब्ध हों. यह गिफ्ट उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देगा.
8.Investment Schemes for Couple
आजकल अधिकांश लोग पत्नियों के लिए बचत और निवेश के प्लान बनाते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो करवाचौथ एक अच्छा मौका है. पत्नी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनके नाम पर एक बेहतरीन निवेश की योजना या कोई फाइनेंशियल स्कीम शुरू की जा सकती है.
