मछुआरे के बेटे से बुर्ज खलीफा बनाने वाले शख्स तक, दुबई के 'शिल्पकार' मोहम्मद अलब्बर से मिलिए

Kartik Month 2025: इस दिन से शुरू हो रहा भगवान विष्णु का प्रिय कार्तिक मास, जानें 30 दिनों तक क्या करें और क्या नहीं 

Rajvir Jawanda Death: एक्सिडेंट के 12 दिन बाद जिंदगी की जंग हारे राजवीर जवंदा, 35 की उम्र में हुआ निधन

9 अक्टूबर से कर पाएंगे मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन की सवारी, जानें शहर के पहले अंडरग्राउंड लाइन के बारे में सब कुछ

Gas-Acidity Control:सुबह खाली पेट सबसे पहले क्या खाना चाहिए? अपच-गैस से लेकर वजन तक बढ़ना होगा बंद

Delhi Kolkata Highway Jam: दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाईवे 19 पर लगा 60 किलोमीटर लंबा जाम, 5 दिन से रोड पर फंसे हजारों वाहन

Karwa Chauth 2025 Gift Ideas: साड़ी या गहने नहीं, इस करवा चौथ पर पत्नी को दें ये खास तोहफे

कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

Hair Dye Powder: ये होममेड हेयर डाई पाउडर पानी में घोलिए, 30 मिनट में जड़ से सफेद बाल होंगे परमानेंटली Blackish-Brown

ईडी की लग्जरी कार तस्करी मामले में अभिनेता दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के 17 ठिकानों पर छापेमारी  

Kartik Month 2025: इस दिन से शुरू हो रहा भगवान विष्णु का प्रिय कार्तिक मास, जानें 30 दिनों तक क्या करें और क्या नहीं 

इस दिन से शुरू हो रहा भगवान विष्णु का प्रिय कार्तिक मास, जानें 30 दिनों तक क्या करें और क्या नहीं

Rajvir Jawanda Death: एक्सिडेंट के 12 दिन बाद जिंदगी की जंग हारे राजवीर जवंदा, 35 की उम्र में हुआ निधन

Rajvir Jawanda Death: एक्सिडेंट के 12 दिन बाद जिंदगी की जंग हारे राजवीर जवंदा, 35 की उम्र में हुआ निधन

9 अक्टूबर से कर पाएंगे मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन की सवारी, जानें शहर के पहले अंडरग्राउंड लाइन के बारे में सब कुछ

9 अक्टूबर से कर पाएंगे मुंबई मेट्रो फेज 3 की सवारी, स्टेशन से किराये तक जानें शहर के पहले अंडरग्राउंड लाइन के बारे में सब कुछ

मछुआरे के बेटे से बुर्ज खलीफा बनाने वाले शख्स तक, दुबई के 'शिल्पकार' मोहम्मद अलब्बर से मिलिए

मछुआरे के बेटे से बुर्ज खलीफा बनाने वाले शख्स तक, दुबई के 'शिल्पकार' मोहम्मद अलब्बर से मिलिए

Karwa Chauth 2025 Gift Ideas: साड़ी या गहने नहीं, इस करवा चौथ पर पत्नी को दें ये खास तोहफे

Karwa Chauth 2025 Gift Ideas: साड़ी या गहने नहीं, इस करवा चौथ पत्नी को दें ये खास तोहफे

कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

लाइफस्टाइल

Karwa Chauth 2025 Gift Ideas: साड़ी या गहने नहीं, इस करवा चौथ पर पत्नी को दें ये खास तोहफे

Karwa Chauth 2025 Gift Ideas For Wife: करवाचौथ पर पत्नी को साड़ी-गहनों के अलावा आप हॉलिडे ट्रिप, गोल्ड कॉइन या और भी बहुत कुछ दे सकते हैं. इस त्योहार को खास बनाने के लिए आइए हम आपको यहां पर ट्रेंडिंग गिफ्ट की लिस्ट बताते हैं, जिसे देख आपकी पत्नी खुश हो जाएंगी.

Pragya Bharti | Oct 08, 2025, 10:53 AM IST

1.Karwa Chauth Gift Ideas For Wife

Karwa Chauth Gift Ideas For Wife
1

करवाचौथ (Karwa Chauth 2025) का त्योहार पति-पत्नी के रिश्ते और प्यार का प्रतीक है. इस दिन पत्नी को उपहार देना एक पुरानी परंपरा है. हालांकि, समय के साथ गिफ्ट देने का ट्रेंड भी बदल गया है. पहली बार करवाचौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए तो उपहार और भी खास होना चाहिए. इस साल ऑनलाइन और ऑफलाइन बाज़ार में उपलब्ध कुछ ऐसे ही ट्रेडिंग गिफ्ट आइडियाज (Karwa Chauth Gift Ideas) यहां दिए गए हैं, जो आपकी पत्नी को जरूर पसंद आएंगे और आपके करवाचौथ को यादगार बनाएंगे.

2.Prepaid Gift Card For Wife

Prepaid Gift Card For Wife
2

अगर आपकी पत्नी शॉपिंग की शौकीन हैं, तो उन्हें प्रीपेड गिफ्ट कार्ड उपहार में दिया जा सकता है. कई बार पत्नी को पति से सीधे पैसे मांगने में झिझक हो सकती है, इसलिए यह कार्ड एक बेहतरीन विकल्प है. इससे वह अपनी मनपसंद खरीदारी आसानी से कर सकती हैं.

3.Holiday Trip Plan

Holiday Trip Plan
3

पत्नी को स्पेशल फील कराना है, तो उनके पसंदीदा डेस्टिनेशन की एक हॉलिडे ट्रिप प्लान करें. यह गिफ्ट पति-पत्नी दोनों को एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करेगा, साथ ही एकसाथ क्वालिटी टाइम बिताने का शानदार मौका भी मिलेगा.

4.Gold Gift for Wife in Karwa Chauth

Gold Gift for Wife in Karwa Chauth
4

सोने के आभूषण लगभग हर महिला की पहली पसंद होते हैं. उन्हें सोना पहनना और रखना दोनों ही अच्छा लगता है. करवाचौथ पर अगर आप उन्हें सोने का सिक्का (Gold Coin) या सोने का बिस्किट उपहार में देते हैं, तो वह बहुत खुश होंगी. यह निवेश और बचत की भी एक बेहतरीन योजना है.

5.Kitchen Appliances for Home

Kitchen Appliances for Home
5

महिलाओं का अधिकांश समय किचन में ही जाता है. ऐसे में, किचन के पुराने उपकरणों को बदलकर नए और आधुनिक उपकरण लाए जा सकते हैं. इसके अलावा, कुकिंग को आसान बनाने के लिए कॉफी मेकर या एयर फ्रायर जैसे गैजेट्स भी अपनी पत्नी को गिफ्ट कर सकते हैं. यह उनके समय की बचत करेगा.

6.Spa Kit For Wife

Spa Kit For Wife
6

त्योहारों की तैयारियों के बीच महिलाओं को अक्सर अपने लिए वक्त नहीं मिलता. इसलिए, उन्हें स्पा पैकेज का सालाना सब्सक्रिप्शन गिफ्ट किया जा सकता है. यह उन्हें तनावमुक्त होने और खुद को पैम्पर करने का मौका देगा. महिलाओं को खुश करने का यह एक बेहतरीन और आरामदायक तरीका है.

7.Karwa Chauth Beauty Product Gift

Karwa Chauth Beauty Product Gift
7

हर महिला को सजना-संवरना पसंद है. इन दिनों ऑनलाइन स्टोर पर लग्जरी ब्यूटी किट्स पर काफी छूट (डिस्काउंट) चल रही है. ऐसे में उन्हें एक ऐसा तोहफा दिया जा सकता है, जिसमें उनके पसंदीदा ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मेकअप के सामान उपलब्ध हों. यह गिफ्ट उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देगा.

8.Investment Schemes for Couple

Investment Schemes for Couple
8

आजकल अधिकांश लोग पत्नियों के लिए बचत और निवेश के प्लान बनाते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो करवाचौथ एक अच्छा मौका है. पत्नी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनके नाम पर एक बेहतरीन निवेश की योजना या कोई फाइनेंशियल स्कीम शुरू की जा सकती है.

