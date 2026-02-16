Karmic Potential: ये 5 आदतें बढ़ाती हैं कार्मिक पोटेंशियल, आपमें हैं या नहीं?

6 . कार्मिक संतुलन को सकारात्मक कैसे रखें?

जरूरी है कि आप किसी की बुरी बात का जवाब तुरंत न दें, शांत रहना बेहतर है. ईश्वर पर विश्वास रखें, नकारात्मक सोच से डरने की जगह, विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखें. खुद का ख्याल रखें, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें. स्वस्थ शरीर में ही अच्छी ऊर्जा रहती है. सरल शब्दों में, अच्छे विचार और अच्छे कर्म ही जीवन को बेहतर बनाते हैं.