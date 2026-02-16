FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
JEE Mains Result 2026: NTA आज जारी करेगा जेईई मेन्स का रिजल्ट, जानें किन वेबसाइट्स से डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

JEE Mains Result 2026: NTA आज जारी करेगा जेईई मेन्स का रिजल्ट, जानें किन वेबसाइट्स से डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

समझौता तभी होगा जब… ईरान मुद्दे पर नेतन्याहू का ट्रंप को साफ संदेश

समझौता तभी होगा जब… ईरान मुद्दे पर नेतन्याहू का ट्रंप को साफ संदेश

मौत के बाद दिमाग कितनी देर करता है काम और उस समय ब्रेन में क्या चल रहा होता है? नई रिसर्च हिला के रख देगी

मौत के बाद दिमाग कितनी देर करता है काम और उस समय ब्रेन में क्या चल रहा होता है? नई रिसर्च हिला के रख देगी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Karmic Potential: ये 5 आदतें बढ़ाती हैं कार्मिक पोटेंशियल, आपमें हैं या नहीं?

Karmic Potential: ये 5 आदतें बढ़ाती हैं कार्मिक पोटेंशियल, आपमें हैं या नहीं?

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां

इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां

दुनिया की 5 सबसे पुरानी भाषाएं कौन सी हैं? जानें किस नंबर पर आती है संस्कृत

दुनिया की 5 सबसे पुरानी भाषाएं कौन सी हैं? जानें किस नंबर पर आती है संस्कृत

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Karmic Potential: ये 5 आदतें बढ़ाती हैं कार्मिक पोटेंशियल, आपमें हैं या नहीं?

Karmic Potential: आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं,  जो कार्मिक पोटेंशियल (Karmic Potentials) बढ़ाती हैं. इन आदतें को अपनाकर हम अच्छे कर्म बढ़ा सकते हैं और नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं. 

Abhay Sharma | Feb 16, 2026, 09:57 AM IST

1.क्या है कार्मिक पोटेंशियल?

क्या है कार्मिक पोटेंशियल?
1

कार्मिक पोटेंशियल (Karmic Potentials) का मतलब है हमारे कर्मों का असर. हम जो अच्छे या बुरे काम करते हैं, उनका प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है. अच्छी आदतें अपनाकर हम अच्छे कर्म बढ़ा सकते हैं और नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं. 

Advertisement

2.निस्वार्थ सेवा (सेवा करना)

निस्वार्थ सेवा (सेवा करना)
2

ऐसा कहा जाता है कि बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करने, जरूरतमंदों को खाना या कपड़े देने से अच्छे कर्म बढ़ते हैं. इसलिए खुद में निस्वार्थ सेवा (बिना किसी फल की अपेक्षा के दूसरों की मदद) का भाव रखें.  

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

3.माफ करना और माफी मांगना

माफ करना और माफी मांगना
3

कहते हैं दूसरों को दिल से माफ करने और अपनी गलती पर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, इससे मन हल्का होता है और नकारात्मकता कम होती है. इसलिए माफ करना सीखें और अपनी गलती पर मांफी मांगना भी. इसके अलावा कृतज्ञता (आभार जताना) सीखे, यानी जो भी आपके पास है, उसके लिए धन्यवाद महसूस करें. इससे सकारात्मक सोच बढ़ती है. 

4.साफ-सफाई और अच्छा माहौल, ध्यान और योग

साफ-सफाई और अच्छा माहौल, ध्यान और योग
4

अपने घर और मन दोनों को साफ रखें, अच्छा संगीत सुनें और सकारात्मक वातावरण बनाएं. रोज थोड़ा समय ध्यान या योग के लिए निकालें. इससे मन शांत रहता है और सोच सकारात्मक बनती है. 

TRENDING NOW

5.सच बोलना और ईमानदारी

सच बोलना और ईमानदारी
5

हमेशा सच बोलने और ईमानदारी से काम करने की कोशिश करें. सबके साथ प्रेम और दयालु व्यवहार रखें. अच्छा ज्ञान लें, अच्छी किताबें पढ़ें और आध्यात्मिक बातें सीखें, इससे सोच और समझ बेहतर होती है.

 

6.कार्मिक संतुलन को सकारात्मक कैसे रखें?

कार्मिक संतुलन को सकारात्मक कैसे रखें?
6

जरूरी है कि आप किसी की बुरी बात का जवाब तुरंत न दें, शांत रहना बेहतर है. ईश्वर पर विश्वास रखें, नकारात्मक सोच से डरने की जगह, विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखें. खुद का ख्याल रखें, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें. स्वस्थ शरीर में ही अच्छी ऊर्जा रहती है. सरल शब्दों में, अच्छे विचार और अच्छे कर्म ही जीवन को बेहतर बनाते हैं. 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Karmic Potential: ये 5 आदतें बढ़ाती हैं कार्मिक पोटेंशियल, आपमें हैं या नहीं?
Karmic Potential: ये 5 आदतें बढ़ाती हैं कार्मिक पोटेंशियल, आपमें हैं या नहीं?
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
दुनिया की 5 सबसे पुरानी भाषाएं कौन सी हैं? जानें किस नंबर पर आती है संस्कृत
दुनिया की 5 सबसे पुरानी भाषाएं कौन सी हैं? जानें किस नंबर पर आती है संस्कृत
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर 
इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर
T20 World Cup में वायरल हुई ‘ऐरा रावत’ कौन हैं? जिसकी सोशल मीडिया पर फोटोज देख-देख के मदहोश हो रहे लोग
T20 World Cup में वायरल हुई ‘ऐरा रावत’ कौन हैं? जिसकी सोशल मीडिया पर फोटोज देख-देख के मदहोश हो रहे लोग
MORE
Advertisement
धर्म
Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ
Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
Mahashivratri Sandhya Puja: महाशिवरात्रि पर आज शाम की पूजा और जागरण से महादेव क्यों होते हैं विशेष प्रसन्न?
महाशिवरात्रि पर आज शाम की पूजा और जागरण से महादेव क्यों होते हैं विशेष प्रसन्न?
Mahashivratri: आज महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर ये 8 चीजें चढ़ाएं, तरक्की-खुशियां और पैसा आने के खुलेंगे रास्ते
आज महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर ये 8 चीजें चढ़ाएं, तरक्की-खुशियां और पैसा आने के खुलेंगे रास्ते
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
MORE
Advertisement