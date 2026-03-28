FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 29 March: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

RCB vs SRH: 7 करोड़ में खरीदा और पहले मैच में नहीं दिया मौका, RCB ने वेंकटेश अय्यर की कर दी 'बेइज्जती'; फैंस बौखलाए

RCB vs SRH: 7 करोड़ में खरीदा और पहले मैच में नहीं दिया मौका, RCB ने वेंकटेश अय्यर की कर दी 'बेइज्जती'; फैंस बौखलाए

Dhurandhar 2 में दिखाए गए स्लो पॉइजन का क्या है सच, यह कितना खतरनाक? न्यूरोलॉजिस्ट से जानें

Dhurandhar 2 में दिखाए गए स्लो पॉइजन का क्या है सच, यह कितना खतरनाक? न्यूरोलॉजिस्ट से जानें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Energy Lockdown: इन 5 देशों में 'लॉकडाउन' तक पहुंचा फ्यूल संकट, जानें लिस्ट में कहां है भारत?

Energy Lockdown: इन 5 देशों में 'लॉकडाउन' तक पहुंचा फ्यूल संकट, जानें लिस्ट में कहां है भारत?

IPL में बतौर कप्तान डेब्यू पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में इस नंबर पर पहुंचे ईशान किशन

IPL में बतौर कप्तान डेब्यू पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में इस नंबर पर पहुंचे ईशान किशन

Karmic Pattern: रिश्ते, नौकरी, हर फैसले में रिपीट करते हैं एक ही गलती? ये सिर्फ Coincidence नहीं! जानें वजह

Karmic Pattern: रिश्ते, नौकरी, हर फैसले में रिपीट करते हैं एक ही गलती? ये सिर्फ Coincidence नहीं! जानें वजह

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Karmic Pattern: रिश्ते, नौकरी, हर फैसले में रिपीट करते हैं एक ही गलती? ये सिर्फ Coincidence नहीं! जानें वजह

Karmic Pattern: अक्सर आपने अपने आस-पास कई ऐसे लोगों को देखा होगा, जो बार-बार एक जैसी गलतियां दोहराते हैं. चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो, करियर हो या फिर जीवन में कोई अहम फैसला लेना हो. यह एक पैटर्न बन चुका होता है, कई बार कोशिशों के बाद भी यह पैटर्न बदलता नहीं. बता दें कि ये सिर्फ Coincidence नहीं है. 

Abhay Sharma | Mar 28, 2026, 09:29 PM IST

1.Karmic Pattern

Karmic Pattern
1

अक्सर आपने अपने आस-पास कई ऐसे लोगों को देखा होगा, जो बार-बार एक जैसी गलतियां दोहराते हैं. चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो, करियर हो या फिर जीवन में कोई अहम फैसला लेना हो. यह एक पैटर्न बन चुका होता है, कई बार कोशिशों के बाद भी यह पैटर्न बदलता नहीं. बता दें कि ये सिर्फ Coincidence नहीं है या केवल आदत नहीं है, बल्कि यह एक karmic pattern है, जो आपकी पर्सनैलिटी और फैसलों को बार-बार उसी दिशा में ले जाता है. 

Advertisement

2.बार-बार रिपीट होती गलती की वजह 

बार-बार रिपीट होती गलती की वजह 
2

रिलेशनशिप में बार-बार toxic या गलत लोगों को चुनना, वहीं अच्छी शुरुआत के बाद भी बार-बार Fail होना या Direction बदलना या फिर हर बार जल्दबाजी या डर के कारण गलत फैसला लेना. ये सिर्फ Coincidence नहीं बल्कि एक रिपीट होता हुआ पैर्टन है. इस तरह का व्यवहार या सोच के पैटर्न जो बार-बार दोहराए जा रहे हों, चाहे आप उन्हें बदलना भी चाहें. ये आपके Subconscious Mind और पिछले अनुभवों (या मान्यताओं) से जुड़ा हुआ माना जाता है. 

3.Karmic Loop में फंसे होने के संकेत

Karmic Loop में फंसे होने के संकेत
3

इस स्थिति में आपको इन संकेतों पर नजर रखना चाहिए, जैसे एक जैसी Situations बार-बार आना, अलग कोशिशों के बावजूद कम रिजल्ट, अंदर से “ये पहले भी हुआ है” जैसा महसूस होना. बदलाव चाहकर भी Behavior Repeat होना. अगर आपको लगता है आपके साथ ये चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब है आप कार्मिक पैटर्न में फंस चुके हैं. 

 

4.कैसे तोड़ें ये Pattern?

कैसे तोड़ें ये Pattern?
4

इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इस पैटर्न को पहचानना, इसके लिए सबसे पहले Pattern को पहचानें, किसी भी स्थिति में Reaction देने से पहले रुकें और हर बार अलग Decision लेने की कोशिश करें. इसके अलावा अगर जरूरत लगे तो Mentor या Expert की मदद लें. क्योंकि कई बार यह केवल आदत नहीं, Karmic Pattern हो सकता है. 

TRENDING NOW

5.जरूरी बात

जरूरी बात
5

आपका Karmic Pattern, जो आपकी पर्सनैलिटी और फैसलों को बार-बार उसी दिशा में ले जाता है. इसे समझना और पहचानना ही पहला कदम है इस रिपीट पैटर्न को तोड़ने का. क्योंकि कभी-कभी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सिर्फ आदत नहीं, बल्कि इस पैटर्न को भी तोड़ना जरूरी होता है. देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.


 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Energy Lockdown: इन 5 देशों में 'लॉकडाउन' तक पहुंचा फ्यूल संकट, जानें लिस्ट में कहां है भारत?
Energy Lockdown: इन 5 देशों में 'लॉकडाउन' तक पहुंचा फ्यूल संकट, जानें लिस्ट में कहां है भारत?
IPL में बतौर कप्तान डेब्यू पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में इस नंबर पर पहुंचे ईशान किशन
IPL में बतौर कप्तान डेब्यू पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में इस नंबर पर पहुंचे ईशान किशन
Karmic Pattern: रिश्ते, नौकरी, हर फैसले में रिपीट करते हैं एक ही गलती? ये सिर्फ Coincidence नहीं! जानें वजह
Karmic Pattern: रिश्ते, नौकरी, हर फैसले में रिपीट करते हैं एक ही गलती? ये सिर्फ Coincidence नहीं! जानें वजह
IPL में कप्तानी करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक विदेशी खिलाड़ी
IPL में कप्तानी करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक विदेशी खिलाड़ी
Suzuki Access से TVS Ntorq तक, एडवांस फीचर्स के साथ 1 लाख से कम में मिल जाएंगे ये शानदार स्कूटर
Suzuki Access से TVS Ntorq तक, एडवांस फीचर्स के साथ 1 लाख से कम में मिल जाएंगे ये शानदार स्कूटर
MORE
Advertisement
धर्म
Ram Navami 2026 Vrat Katha: आज रामनवमी पर जरूर पढ़ें भगवान श्रीराम की जन्मकथा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद
आज रामनवमी पर जरूर पढ़ें भगवान श्रीराम की जन्मकथा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद
Horoscope 27 March: सिंह वालों की आय में होगी बढ़ोतरी, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह वालों की आय में होगी बढ़ोतरी, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कपूर जलाने से कैसे बढ़ती है पॉजिटिव एनर्जी, क्यों ‘सब शुभ होगा’ जैसा होता है अहसास
कपूर जलाने से कैसे बढ़ती है पॉजिटिव एनर्जी, क्यों ‘सब शुभ होगा’ जैसा होता है अहसास
Chaitra Navratri Day 9: चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित, जानें माता की पूजन विधि, मंत्र, भोग और आरती
चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित, जानें माता की पूजन विधि, मंत्र, भोग और आरती
Mangal Uday 2026: इन राशियों के जातकों पर मडराएगा संकट, सोच समझकर लें करियर और कारोबार से जुड़े फैसले
इन राशियों के जातकों पर मडराएगा संकट, सोच समझकर लें करियर और कारोबार से जुड़े फैसले
MORE
Advertisement