Karmic Pattern: रिश्ते, नौकरी, हर फैसले में रिपीट करते हैं एक ही गलती? ये सिर्फ Coincidence नहीं! जानें वजह

2 . बार-बार रिपीट होती गलती की वजह

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रिलेशनशिप में बार-बार toxic या गलत लोगों को चुनना, वहीं अच्छी शुरुआत के बाद भी बार-बार Fail होना या Direction बदलना या फिर हर बार जल्दबाजी या डर के कारण गलत फैसला लेना. ये सिर्फ Coincidence नहीं बल्कि एक रिपीट होता हुआ पैर्टन है. इस तरह का व्यवहार या सोच के पैटर्न जो बार-बार दोहराए जा रहे हों, चाहे आप उन्हें बदलना भी चाहें. ये आपके Subconscious Mind और पिछले अनुभवों (या मान्यताओं) से जुड़ा हुआ माना जाता है.