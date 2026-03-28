Karmic Pattern: रिश्ते, नौकरी, हर फैसले में रिपीट करते हैं एक ही गलती? ये सिर्फ Coincidence नहीं! जानें वजह

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Mar 28, 2026, 09:29 PM IST
1.Karmic Pattern
अक्सर आपने अपने आस-पास कई ऐसे लोगों को देखा होगा, जो बार-बार एक जैसी गलतियां दोहराते हैं. चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो, करियर हो या फिर जीवन में कोई अहम फैसला लेना हो. यह एक पैटर्न बन चुका होता है, कई बार कोशिशों के बाद भी यह पैटर्न बदलता नहीं. बता दें कि ये सिर्फ Coincidence नहीं है या केवल आदत नहीं है, बल्कि यह एक karmic pattern है, जो आपकी पर्सनैलिटी और फैसलों को बार-बार उसी दिशा में ले जाता है.
2.बार-बार रिपीट होती गलती की वजह
रिलेशनशिप में बार-बार toxic या गलत लोगों को चुनना, वहीं अच्छी शुरुआत के बाद भी बार-बार Fail होना या Direction बदलना या फिर हर बार जल्दबाजी या डर के कारण गलत फैसला लेना. ये सिर्फ Coincidence नहीं बल्कि एक रिपीट होता हुआ पैर्टन है. इस तरह का व्यवहार या सोच के पैटर्न जो बार-बार दोहराए जा रहे हों, चाहे आप उन्हें बदलना भी चाहें. ये आपके Subconscious Mind और पिछले अनुभवों (या मान्यताओं) से जुड़ा हुआ माना जाता है.
3.Karmic Loop में फंसे होने के संकेत
इस स्थिति में आपको इन संकेतों पर नजर रखना चाहिए, जैसे एक जैसी Situations बार-बार आना, अलग कोशिशों के बावजूद कम रिजल्ट, अंदर से “ये पहले भी हुआ है” जैसा महसूस होना. बदलाव चाहकर भी Behavior Repeat होना. अगर आपको लगता है आपके साथ ये चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब है आप कार्मिक पैटर्न में फंस चुके हैं.
4.कैसे तोड़ें ये Pattern?
इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इस पैटर्न को पहचानना, इसके लिए सबसे पहले Pattern को पहचानें, किसी भी स्थिति में Reaction देने से पहले रुकें और हर बार अलग Decision लेने की कोशिश करें. इसके अलावा अगर जरूरत लगे तो Mentor या Expert की मदद लें. क्योंकि कई बार यह केवल आदत नहीं, Karmic Pattern हो सकता है.
5.जरूरी बात
आपका Karmic Pattern, जो आपकी पर्सनैलिटी और फैसलों को बार-बार उसी दिशा में ले जाता है. इसे समझना और पहचानना ही पहला कदम है इस रिपीट पैटर्न को तोड़ने का. क्योंकि कभी-कभी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सिर्फ आदत नहीं, बल्कि इस पैटर्न को भी तोड़ना जरूरी होता है. देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं