ENG vs NEP Highlights: रोमांच की सारी हदे पार, सांस रोक देने वाले मैच में इंग्लैंड ने मारी बाजी, नेपाल को 4 रनों से हराया

Watch: U19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर भारत लौटे खिलाड़ी, टीम इंडिया का हुआ भव्य स्वागत

Kalashtami Puja Time: भैरव अष्टमी कल, जानें कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 5 सबसे बड़े उलटफेर, इन टीमों ने दुनिया को कर दिया था हैरान

Karmic Defect: ये 5 आदतें बनती हैं 'कर्म दोष' का कारण, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां 

Karmic Defect: ये 5 आदतें बनती हैं 'कर्म दोष' का कारण, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

लाइफस्टाइल

Karmic Defect: ये 5 आदतें बनती हैं 'कर्म दोष' का कारण, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां 

Bad Habits: इंसान हर समय किसी न किसी रूप में कर्म करता ही रहता है, कर्म सिर्फ बाहरी काम नहीं होते, बल्कि हमारे विचार और भावनाएं भी कर्म मानी जाती हैं, जिनका फल हमें जरूर मिलता है. जब हमारी आदतें और सोच नकारात्मक होती हैं, तो वे अशुभ कर्म बन जाती हैं और आगे चलकर जीवन में परेशानियां पैदा करती हैं. 

Abhay Sharma | Feb 08, 2026, 07:47 PM IST

1.'कर्म दोष' का कारण बनती हैं ये आदतें

'कर्म दोष' का कारण बनती हैं ये आदतें
1

कर्म सिर्फ बड़े फैसलों या कामों तक सीमित नहीं होते, बल्कि रोजमर्रा के छोटे-छोटे व्यवहार भी हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं. कई बार कुछ आदतें, अनजाने में किए गए व्यवहार भी हमारे कर्मों में दोष पैदा कर देते हैं, जिसका असर हमारे भाग्य और जीवन पर पड़ता है. आइए जानें ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में.. 

2.दूसरों की निंदा करने की आदत

दूसरों की निंदा करने की आदत
2

किसी की बुराई करना या अपमान करना नकारात्मक सोच और ऊर्जा फैलाता है, बिना सोचे-समझे कड़वे शब्द बोल देने से सामने वाले को गहरी ठेस पहुंचती है. यह आदत हमारे कर्मों में दोष पैदा करती है, लापरवाही से बोले गए शब्द रिश्तों में तनाव भी बढ़ा देते हैं. इससे नकारात्मक परिणाम झेलना पड़ता है. 

3.सब कुछ लेने की आदत या किसी का हक़ छीनना

सब कुछ लेने की आदत या किसी का हक़ छीनना
3

जब हम रिश्तों, समय या भावनाओं में दूसरों से ज्यादा लेते हैं और बदले में कुछ नहीं देते, तो असंतुलन पैदा होता है. इससे न केवल रिश्ते बिगड़ते हैं, बल्कि कर्मों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है. कहा जाता है इससे पाप कर्म बढ़ने लगते हैं. 

4.भावनाओं को दबाकर रखने की आदत

भावनाओं को दबाकर रखने की आदत
4

गुस्सा, नफरत, दुख या जलन जैसी भावनाओं को मन में दबाकर रखना सही नहीं माना जाता है, दबी भावनाएं अंदर ही अंदर नकारात्मक ऊर्जा बन जाती हैं. इससे तनाव, डर और मानसिक परेशानी बढ़ती है, जो कर्म दोष का कारण बन सकती है. 

5.आत्म-नियंत्रण की कमी

आत्म-नियंत्रण की कमी
5

इसके अलावा जब इंसान अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर काबू नहीं रख पाता, तो मन अस्थिर हो जाता है. भले ही उस समय सुख महसूस हो, लेकिन इससे गलत आदतें बढ़ती हैं और कर्म प्रभावित होते हैं. इसका आगे चलकर भाग्य और भविष्य पर भी पड़ता है.

 

6.डर के आधार पर फैसला लेने की आदत

डर के आधार पर फैसला लेने की आदत
6

डर की वजह से अपने सपनों को छोड़ देना या सच बोलने से बचना गलत कर्मों को बढ़ाता है, भय नकारात्मक ऊर्जा है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है और सही फैसले लेने नहीं देती है. यह आदत भी कर्म दोष को बढ़ा सकती है. 

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 5 सबसे बड़े उलटफेर, इन टीमों ने दुनिया को कर दिया था हैरान
Karmic Defect: ये 5 आदतें बनती हैं 'कर्म दोष' का कारण, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
Numerology: अपनों को निराश नहीं करतीं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पसंदीदा शख्स की खुशी के लिए लगा देती हैं जी-जान
दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 5 मर्डर मिस्ट्री फिल्म, सस्पेंस ऐसा कि एक ने तो महीनों किया नेटफ्लिक्स पर राज
फरवरी में सीता अष्टमी कब है? जानकी जयंती पर इन लोगों को व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए
नंदी के दाहिने कान में ही मनोकामना क्यों कहनी चाहिए? भगवान शिव के प्रिय वाहक का पूजा नियम जान लें
आज शनिवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? यहां पढ़ें अपना राशिफल
इन तारीखों पर बच्चे को जन्म देने से क्यों बचना चाहिए? सिजेरियन डिलीवरी कराने वाले नोट कर लें ये डेट्स वरना...
Surya Gochar: 13 फरवरी को बन रहा है दुर्लभ संयोग, सूर्य-शनि मिलन से इन 4 राशियों की होगी बल्ले बल्ले
