Karmic Defect: ये 5 आदतें बनती हैं 'कर्म दोष' का कारण, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां 

1 . 'कर्म दोष' का कारण बनती हैं ये आदतें

1

कर्म सिर्फ बड़े फैसलों या कामों तक सीमित नहीं होते, बल्कि रोजमर्रा के छोटे-छोटे व्यवहार भी हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं. कई बार कुछ आदतें, अनजाने में किए गए व्यवहार भी हमारे कर्मों में दोष पैदा कर देते हैं, जिसका असर हमारे भाग्य और जीवन पर पड़ता है. आइए जानें ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में..