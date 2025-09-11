ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया

9/11 in Cricket History:आतंक के लिए ही क्यों याद करें 11 सितंबर, क्रिकेट में भी Ind vs Pak Asia Cup समेत जाने ये खास बातें
Abhay Sharma | Sep 11, 2025, 01:52 PM IST
1.स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए फूड का नाम
रुजुता दिवेकर ने कहा कि जो खाना आपके लिए 'अच्छा' होता है, उसका नाम आपकी स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए. हम ऐसे समय में जी रहे हैं, जहां जलवायु संकट है. इसलिए हमें समझना होगा कि हमारा खाना पर्यावरण के हिसाब से संवेदनशील है. हमें अपने पारिस्थितिक संसाधनों के भीतर ही खाना चाहिए. किसी खाने का नाम केवल अंग्रेज़ी में है, तो वह आपके लिए अच्छा नहीं है.
2.स्थानीय भोजन सेहत के लिए सबसे?
प्रगमैटिक न्यूट्रिशन की मुख्य पोषण विशेषज्ञ Meenu Balaji के मुताबिक जब हम स्थानीय भोजन चुनते हैं, तो हम न केवल अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करते हैं बल्कि स्थानीय किसानों का भी समर्थन करते हैं. गट माइक्रोबायोटा हमारे इलाके और खाने पर निर्भर करते हैं और समय के साथ ये माइक्रोब्स उस खाने के अनुसार बदलते रहते हैं, जो हम खाते हैं. यही वजह है कि अलग-अलग देशों में लोगों के पेट के माइक्रोबायोम अलग होते हैं.
3.स्थानीय भोजन का महत्व
हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्थानीय भोजन हमें मौसम के अनुसार खाने में भी मदद करता है. जैसे गर्मियों में हम आम पन्ना, नारियल पानी या छाछ जैसे ठंडे पेय पीते हैं और सर्दियों में गरम, ऊर्जा से भरपूर भोजन जैसे सूप और बाजरा खाने की तरफ आकर्षित होते हैं. यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और आराम देने में मदद करते हैं.
4.क्या है दूसरे लोगों की राय
हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कोई खाना तभी असली स्थानीय होता है जब उसका एक मूल भाषा में नाम हो. यह हमेशा सही नहीं होता. ऐसी कई आम सब्जियां हैं जैसे पत्तागोभी और फूलगोभी, जिन्हें यूरोपियन 14वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में लाए थे. वैश्वीकरण की वजह से विदेशी चीजें पहले से कहीं ज्यादा आसानी से मिल जाती हैं. यह जानना दिलचस्प है कि बिरयानी जैसे व्यंजन अरब या फारसी संस्कृतियों से आए हैं और इन्हें खूबसूरती से भारतीय खाने की परंपराओं में ढाला गया है.
5.तो क्या है हेल्दी और सबसे अच्छा तरीका
कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि पारंपरिक भोजन को आधार बनाकर, जब सही लगे तो क्विनोआ या एवोकाडो जैसे ग्लोबल इंग्रेडिएंट्स को भी डाइट में शामिल करें, ताकि स्वाद में बदलाव और खाने में पोषण बढ़े.