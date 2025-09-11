ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया

4 . क्या है दूसरे लोगों की राय

4

हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कोई खाना तभी असली स्थानीय होता है जब उसका एक मूल भाषा में नाम हो. यह हमेशा सही नहीं होता. ऐसी कई आम सब्जियां हैं जैसे पत्तागोभी और फूलगोभी, जिन्हें यूरोपियन 14वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में लाए थे. वैश्वीकरण की वजह से विदेशी चीजें पहले से कहीं ज्यादा आसानी से मिल जाती हैं. यह जानना दिलचस्प है कि बिरयानी जैसे व्यंजन अरब या फारसी संस्कृतियों से आए हैं और इन्हें खूबसूरती से भारतीय खाने की परंपराओं में ढाला गया है.