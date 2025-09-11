FacebookTwitterYoutubeInstagram
9/11 in Cricket History:आतंक के लिए ही क्यों याद करें 11 सितंबर, क्रिकेट में भी Ind vs Pak Asia Cup समेत जाने ये खास बातें

ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया

Bihar Murder: घर लौट रहे RJD नेता की गोली मारकर हत्या, भागते हुए CCTV कैमरे में कैद हुए बदमाश

दुनिया के इन 5 देशों में सबसे ज्यादा सोते हैं लोग? जानें किस नंबर पर आता है भारत

Pitru Paksha Ke Upay 2025: पितृपक्ष में इन 3 पौधों के पास जलाएं दीपक, पितरों के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे कष्ट

Rice Water Cubes Benefits: ग्लास जैसी ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर ऐसे लगाएं चावल का पानी, दाग-धब्बों को भी हफ्ते भर में करेगा दूर

Phone Tips: कार के डैशबोर्ड से लेकर पैंट-शर्ट की जेब तक, इन जगहों पर न करें फोन रखने की गलती; वरना...

Chanakya Niti: शांति और सफलता में रोड़ा बनते हैं 3 तरह के लोग, इनसे दूरी बना लेना ही है अच्छा

AIIMS भोपाल की बड़ी कामयाबी! ट्यूमर को हराया, पैर की हड्डी से बनाया नया जबड़ा लगा दिए 13 दांत

नेपाल में आंदोलन की दिशा बदलने वाले 4 चेहरों से मिलिए , रैपर-जज-एंकर-इवेंट मैनेजर की इस चौकड़ी ने हिला दी ओली सरकार

लाइफस्टाइल

ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया

Language Test For Healthy Food; सेहत और फिटनेस की दुनिया में रुजुता दिवेकर का बड़ा नाम है. हाल ही में उन्होंने एक्टर अहसास चन्ना से Tweak India के यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए बताया कि कैसे आप स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा की मदद से अपने लिए हेल्दी खाना चुन सकते हैं...

Abhay Sharma | Sep 11, 2025, 01:52 PM IST

1.स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए फूड का नाम  

स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए फूड का नाम  
1

रुजुता दिवेकर ने कहा कि जो खाना आपके लिए 'अच्छा' होता है, उसका नाम आपकी स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए. हम ऐसे समय में जी रहे हैं, जहां जलवायु संकट है. इसलिए हमें समझना होगा कि हमारा खाना पर्यावरण के हिसाब से संवेदनशील है. हमें अपने पारिस्थितिक संसाधनों के भीतर ही खाना चाहिए. किसी खाने का नाम केवल अंग्रेज़ी में है, तो वह आपके लिए अच्छा नहीं है. 

2.स्थानीय भोजन सेहत के लिए सबसे?

स्थानीय भोजन सेहत के लिए सबसे?
2

प्रगमैटिक न्यूट्रिशन की मुख्य पोषण विशेषज्ञ Meenu Balaji के मुताबिक जब हम स्थानीय भोजन चुनते हैं, तो हम न केवल अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करते हैं बल्कि स्थानीय किसानों का भी समर्थन करते हैं. गट माइक्रोबायोटा हमारे इलाके और खाने पर निर्भर करते हैं और समय के साथ ये माइक्रोब्स उस खाने के अनुसार बदलते रहते हैं, जो हम खाते हैं. यही वजह है कि अलग-अलग देशों में लोगों के पेट के माइक्रोबायोम अलग होते हैं. 

3.स्थानीय भोजन का महत्व 

स्थानीय भोजन का महत्व 
3

हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्थानीय भोजन हमें मौसम के अनुसार खाने में भी मदद करता है. जैसे गर्मियों में हम आम पन्ना, नारियल पानी या छाछ जैसे ठंडे पेय पीते हैं और सर्दियों में गरम, ऊर्जा से भरपूर भोजन जैसे सूप और बाजरा खाने की तरफ आकर्षित होते हैं. यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और आराम देने में मदद करते हैं. 

4.क्या है दूसरे लोगों की राय

क्या है दूसरे लोगों की राय
4

हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कोई खाना तभी असली स्थानीय होता है जब उसका एक मूल भाषा में नाम हो. यह हमेशा सही नहीं होता. ऐसी कई आम सब्जियां हैं जैसे पत्तागोभी और फूलगोभी, जिन्हें यूरोपियन 14वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में लाए थे. वैश्वीकरण की वजह से विदेशी चीजें पहले से कहीं ज्यादा आसानी से मिल जाती हैं. यह जानना दिलचस्प है कि बिरयानी जैसे व्यंजन अरब या फारसी संस्कृतियों से आए हैं और इन्हें खूबसूरती से भारतीय खाने की परंपराओं में ढाला गया है.

5.तो क्या है हेल्दी और सबसे अच्छा तरीका

तो क्या है हेल्दी और सबसे अच्छा तरीका
5

कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि पारंपरिक भोजन को आधार बनाकर, जब सही लगे तो क्विनोआ या एवोकाडो जैसे ग्लोबल इंग्रेडिएंट्स को भी डाइट में शामिल करें, ताकि स्वाद में बदलाव और खाने में पोषण बढ़े. 

