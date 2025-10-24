साड़ी ड्रैपिंग कर गुजरात की इस महिला ने खड़ा किया दुनिया भर में अपना अम्पायर, जानें कैसे बनी ग्लोबल फैशन लीडर?

सुबह ब्रश करते समय जी मिचलाना या उल्टी का आना किडनी खराबी का भी है संकेत
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 24, 2025, 09:48 AM IST
1.एक प्रसिद्ध साड़ी ड्रेपिंग विशेषज्ञ, लेखक और उद्यमिता की प्रतीक बनीं कल्याणी
कल्याणी शाह एक प्रसिद्ध साड़ी ड्रेपिंग विशेषज्ञ, लेखक और उद्यमिता की प्रतीक हैं. उन्होंने 1985 में साड़ी पहनने की कला में अपनी रुचि विकसित की और इसे एक पेशेवर करियर में बदल दिया. उनकी साड़ी ड्रेपिंग की कला ने उन्हें भारतीय फैशन उद्योग में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया. उन्होंने साड़ी पहनने की कला को एक व्यवसाय में बदला और विभिन्न कार्यक्रमों और शादियों में साड़ी ड्रेपिंग की सेवाएं प्रदान कीं. उनकी विशेषज्ञता और कड़ी मेहनत ने उन्हें एक सफल उद्यमिता की ओर अग्रसर किया.
2.प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:
कल्याणी शाह का जन्म 30 नवम्बर 1948 को सूरत, गुजरात में हुआ था. उनका पालन-पोषण एक गुजराती जैन परिवार में हुआ, जो आभूषण व्यवसाय से जुड़ा था. 10 वर्ष की आयु में उनका परिवार मुंबई आ गया, जहाँ उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. बचपन से ही उन्हें नृत्य और कला में रुचि थी, और उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया.
3.करियर की शुरुआत:
23 वर्ष की आयु में विवाह के बाद कल्याणी ने सौंदर्य और ग्रूमिंग में पाठ्यक्रम किए. उन्होंने महसूस किया कि कई महिलाएं साड़ी पहनने में असहज महसूस करती हैं, और इसी कारण उन्होंने साड़ी ड्रेपिंग की कला में रुचि विकसित की. 1985 में उन्होंने इस कला को पेशेवर रूप में अपनाया और फैशन उद्योग में कदम रखा.
4.उद्यमिता और प्रसिद्धि:
कल्याणी शाह ने बॉलीवुड की कई प्रमुख हस्तियों जैसे दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, सोनम कपूर, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, नरगिस फाखरी, हुमा कुरैशी और जैकलीन फर्नांडीज़ के लिए साड़ी ड्रेपिंग की है. इसके अलावा, उन्होंने बिड़ला, हिंदुजा, धूत, रुइया, अंबानी, गोयल, वाडिया और मित्तल जैसे प्रमुख व्यापारिक घरानों के लिए भी साड़ी ड्रेपिंग की है.
5.बुक और ऐप भी कर दिया लांच
2012 में, उन्होंने अपनी पुस्तक "The Whole 9 Yards" प्रकाशित की, जिसमें साड़ी ड्रेपिंग की विभिन्न शैलियाँ और तकनीकियाँ शामिल हैं. 2014 में, उन्होंने "Learn Sari" नामक एक ऐप भी लॉन्च किया, जो उपयोगकर्ताओं को साड़ी पहनने की विधियाँ सिखाता है.
6.रिकॉर्ड और उपलब्धियाँ:
अप्रैल 2022 में, 74 वर्ष की आयु में, कल्याणी शाह ने 24 घंटे में 226 विभिन्न साड़ी ड्रेपिंग शैलियाँ प्रदर्शित कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया. यह प्रयास "Marathon Saree Draping" और "Most Saree Styles Draped" के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ. इस रिकॉर्ड प्रयास में कुल 1,193 मीटर साड़ी का उपयोग किया गया, और सभी शैलियाँ लाइव मॉडल्स पर प्रदर्शित की गईं.
7.व्यक्तिगत जीवन:
कल्याणी शाह की शादी 23 वर्ष की आयु में हुई थी, और उनके दो बच्चे हैं – निर्भय और ब्रिंदा. वर्तमान में, वह मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर रहती हैं और साड़ी ड्रेपिंग की कला को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत हैं.
8. किसी भी आयु में, यदि दृढ़ संकल्प और समर्पण से मिलती है सफलता
कल्याणी शाह की कहानी यह दर्शाती है कि किसी भी आयु में, यदि दृढ़ संकल्प और समर्पण हो, तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है. उन्होंने एक पारंपरिक कला को आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया और उसे एक पेशेवर करियर में बदला. उनकी उपलब्धियाँ न केवल साड़ी ड्रेपिंग की कला को सम्मानित करती हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि महिलाओं के लिए कोई भी सपना असंभव नहीं होता.
