साड़ी ड्रैपिंग कर गुजरात की इस महिला ने खड़ा किया दुनिया भर में अपना अम्पायर, जानें कैसे बनी ग्लोबल फैशन लीडर?

1 . एक प्रसिद्ध साड़ी ड्रेपिंग विशेषज्ञ, लेखक और उद्यमिता की प्रतीक बनीं कल्याणी

कल्याणी शाह एक प्रसिद्ध साड़ी ड्रेपिंग विशेषज्ञ, लेखक और उद्यमिता की प्रतीक हैं. उन्होंने 1985 में साड़ी पहनने की कला में अपनी रुचि विकसित की और इसे एक पेशेवर करियर में बदल दिया. उनकी साड़ी ड्रेपिंग की कला ने उन्हें भारतीय फैशन उद्योग में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया. उन्होंने साड़ी पहनने की कला को एक व्यवसाय में बदला और विभिन्न कार्यक्रमों और शादियों में साड़ी ड्रेपिंग की सेवाएं प्रदान कीं. उनकी विशेषज्ञता और कड़ी मेहनत ने उन्हें एक सफल उद्यमिता की ओर अग्रसर किया.

