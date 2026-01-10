Homemade Dye: पानी में घोलिए ये नेचुरल डाई और व्हाइट हेयर होंंगे 45 मिनट में परमानेंटली काले, जानें कैसे घर पर बनाएं ये हेयर कलर

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 10, 2026, 06:06 PM IST
1. अब उम्र का साइन नहीं हैं सफेद बाल
पहले सफेद बाल एक उम्र का इशारा करते थे लेकिन अब ये उम्र को नहीं बताते बल्कि बताते हैं कि आपके शरीर में कुछ खास विटामिन और मिनरल की कमी है. कई बार इन कमी को दूर कर बालों को वापस काला किया जा सकता है लेकिन ऐसा हर बार संभव नहीं होता. अगर कम उम्र में बाल सफेद होते हैं तो लोग कैमिकल कलर लगाने से बचते हैं. वहीं सफेद बाल उनके आत्मविश्वास को भी डगमगाने लगते हैं क्योंकि वो उनके लुक को बिगाड़ रहा होता है. अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है या किसी भी उम्र में आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो आप एक नेचुरल हेयर डाई घर में बना सकते हैं. कैसे चलिए जानें.
2.डाई बनाने, लगाने और उसे मेंटनेट करने का तरीका भी सीखना होगा
सफेद बालों को काला करना नेचुरली मुश्किल नहीं होता है बस जरूरी होता है बालों के आधार पर सही नेचुरल चीजों का चुनाव. अगर आपके बाल थोड़े बहुत सफेद हैं तो आप केवल हिना लगाकर ही बालों की सफेदी हटा सकते हैं लेकिन अगर बाल में सफेदी ज्यादा है या बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके हैं तो आपको डाई बनाने, लगाने और उसे मेंटनेट करने का तरीका भी सीखना होगा.
3. कैमिकल हेयर डाई की तरह ही नेचुरल हेयर डाई बालों को देगी रंग
सबसे पहले ये जान लें कि ये हेयर डाई बिलकुल बाजार की कैमिकल हेयर डाई की तरह ही आपके बालों को काला या डार्क ब्राउन रंग देगी लेकिन इस डाई को पहली बार जब आप बालों पर लगाएंगे तो इसका तरीका आपको समझना होगा. तभी पहली बार में ही आपको मनचाहा रंग मिल सकेगा.
4.घर पर पर्मानेंट हेयर डाई बनाने के लिए क्या चाहिए होगा?
घर पर हेयर डाई बनाने के लिए आपको वैसे तो दो ही चीजें मुख्य रूप से चाहिए होंगी लेकिन अगर आपको बालों को ज्यादा काला या गहरा भूरा रंग देना है तो कुछ और चीजें मिलानी होंगी. बेस कलर े लिए तो आपको केवल हिना यानी मेहंदी और इंडिगो पाउडर क जरूरत होगी लेकिन बालों को गहरा काला या गहरा भूरा रंग देने के लिए आपको कुछ और चीजों की जरूरत होगी. तो चलिए रंग के हिसाब से बताएं कि आपको परमानेंट हेयर डाई बनाने के लिए क्या चाहिए होगा.
5. बालों को नेचुरल काला रंग देने के लिए ऐसे बनाएं डाई
बालों को नेचुरल काला रंग देने के लिए आपको समान मात्रा में मेहंदी और इंडिगो पाउडर लेना होगा. अब आप चायपत्ती और कॉफी के पानी में चुटकी भर नमक डालकर उबाल लें. फिर छानकर गुनगुना होने पर मेहंदी-इंडिगो पाउडर में मिक्स कर एक पेस्ट बना लें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर इसे पहले से शैंपू किए बालों में ब्रश की सहायता से जड़ से एंड तक बालों में लगा लें. अब इसे करीब 45 मिनट बालों पर लगा रहने दें. फिर सादे पानी से धो लें.
6. नेचुरल ब्राउन कलर के लिए ऐसे बनाएं हर्बल डाई
अगर बालों पर ब्राउन रंग देना है तो मेहंदी-इंडिगो के साथ आप दालचीनी का पाउडर, चुकंदर का पाउडर और एक चम्मच हल्दी मिक्स कर दें, इसमें नींब का रस भी मिला सकते हैं. इसके साथ ही चायपत्ती और कॉफी के पानी में इसे घोलकर 5 मिनट ढक कर रख दें और बालों पर लगा लें.
7.कैसे बनाएं डार्क ब्लैक नेचुरल हेयर डाई
अब अगर डार्क ब्लैक नेचुरल हेयर डाई बनाना है तो आपको मेहंदी-इंडिगो के पाउडर में आंवला पाउडर और भृंगराज पाउडर मिक्स करना होगा. फिर इसमें केवल चाय के पत्ती का पानी मिक्स करें और मेहंदी-आंवला को करीब 8 घंटे तक लोहे की कराही में भीगो कर रखें. जब बालों में डाई लगानी हो उसके 5 मिनट पहले इंडिगो को नमक के पानी में भीगोकर मेहंदी में मिला दें फिर इसे बालों में लगाएं. इससे बालों में गहरा काला रंग मिलेगा.
8.किन बातों का ध्यान रखना होगा
नेचुरल हेयर डाई लगाने के बाद आपको कुछ बातों का ख्याल हमेशा रखना होगा, तभी ये कम से कम 25 दिन चलेगा और बाद में केवल रूट टचअप की जरूरत होगी. सबसे पहले ये जान लें कि याद रखें अगर ठंड का दिन है तो बालों को शावर कैप से जरूर ढकें. क्योंकि गर्मी नहीं मिलेगी तो बालों पर रंग भी कम चढ़ेगा. साथ ही आपके बाल अगर रूखे हो गए हैं तो बालों में मेहंदी लगते हुए उसमें तेल का यूज जरूर करें. नेचुरल डाई लगाने के बाद कम से कम 3 दिन शैंपू नहीं करना होगा.
