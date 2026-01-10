FacebookTwitterYoutubeInstagram
Premanand flat fire: जिस फ्लैट में रहते थे प्रेमानंद जी महाराज उस में लगी आग, चारों तरफ मची अफरा-तफरी

IND vs NZ: बल्लेबाज या गेंदबाज वडोदरा की पिच किसका देगी साथ, इस मैदान पर पहली बार वनडे मैच खेलने उतरेगी टीम इंडिया

जय भानुशाली से तलाक के बाद माही विज का 'स्पेशल पोस्ट', इंस्टाग्राम पर सरेआम कहा- 'आई लव यू'

इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...

गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या?

ये चटपटी हरी चटनी ब्लड शुगर बढ़ने नहीं देती, रोज खाने से डायबिटीज में ग्लूकोज फ्लकचुएशन भी रुकेगा

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Homemade Dye: पानी में घोलिए ये नेचुरल डाई और व्हाइट हेयर होंंगे 45 मिनट में परमानेंटली काले, जानें कैसे घर पर बनाएं ये हेयर कलर

Black Hair herbal Dye recipe: सफेद बाल आज हर किसी की समस्या है लेकिन हर कोई कैमिकल कलर से डरता है लेकिन क्या आपको पता है कि आप बिना कैमिकल डाई के भी बालों को काला या डार्क ब्राउन रंग दे सकते हैं. कैसे चलिए आपको नेचुरल डाई बनाने का बेस्ट होममेड तरीका बताएं.

ऋतु सिंह | Jan 10, 2026, 06:06 PM IST

1. अब उम्र का साइन नहीं हैं सफेद बाल

अब उम्र का साइन नहीं हैं सफेद बाल
1

पहले सफेद बाल एक उम्र का इशारा करते थे लेकिन अब ये उम्र को नहीं बताते बल्कि बताते हैं कि आपके शरीर में कुछ खास विटामिन और मिनरल की कमी है. कई बार इन कमी को दूर कर बालों को वापस काला किया जा सकता है लेकिन ऐसा हर बार संभव नहीं होता. अगर कम उम्र में बाल सफेद होते हैं तो लोग कैमिकल कलर लगाने से बचते हैं. वहीं सफेद बाल उनके आत्मविश्वास को भी डगमगाने लगते हैं क्योंकि वो उनके लुक को बिगाड़ रहा होता है. अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है या किसी भी उम्र में आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो आप एक नेचुरल हेयर डाई घर में बना सकते हैं. कैसे चलिए जानें.

2.डाई बनाने, लगाने और उसे मेंटनेट करने का तरीका भी सीखना होगा

डाई बनाने, लगाने और उसे मेंटनेट करने का तरीका भी सीखना होगा
2

सफेद बालों को काला करना नेचुरली मुश्किल नहीं होता है बस जरूरी होता है बालों के आधार पर सही नेचुरल चीजों का चुनाव. अगर आपके बाल थोड़े बहुत सफेद हैं तो आप केवल हिना लगाकर ही बालों की सफेदी हटा सकते हैं लेकिन अगर बाल में सफेदी ज्यादा है या बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके हैं तो आपको डाई बनाने, लगाने और उसे मेंटनेट करने का तरीका भी सीखना होगा. 

3. कैमिकल हेयर डाई की तरह ही नेचुरल हेयर डाई बालों को देगी रंग

कैमिकल हेयर डाई की तरह ही नेचुरल हेयर डाई बालों को देगी रंग
3

सबसे पहले ये जान लें कि ये हेयर डाई बिलकुल बाजार की कैमिकल हेयर डाई की तरह ही आपके बालों को काला या डार्क ब्राउन रंग देगी लेकिन इस डाई को पहली बार जब आप बालों पर लगाएंगे तो इसका तरीका आपको समझना होगा. तभी पहली बार में ही आपको मनचाहा रंग मिल सकेगा.

4.घर पर पर्मानेंट हेयर डाई बनाने के लिए क्या चाहिए होगा?

घर पर पर्मानेंट हेयर डाई बनाने के लिए क्या चाहिए होगा?
4

घर पर हेयर डाई बनाने के लिए आपको वैसे तो दो ही चीजें मुख्य रूप से चाहिए होंगी लेकिन अगर आपको बालों को ज्यादा काला या गहरा भूरा रंग देना है तो कुछ और चीजें मिलानी होंगी. बेस कलर े लिए तो आपको केवल हिना यानी मेहंदी और इंडिगो पाउडर क जरूरत होगी लेकिन बालों को गहरा काला या गहरा भूरा रंग देने  के लिए आपको कुछ और चीजों की जरूरत होगी. तो चलिए रंग के हिसाब से बताएं कि आपको परमानेंट हेयर डाई बनाने के लिए क्या चाहिए होगा.

5. बालों को नेचुरल काला रंग देने के लिए ऐसे बनाएं डाई

बालों को नेचुरल काला रंग देने के लिए ऐसे बनाएं डाई
5

बालों को नेचुरल काला रंग देने के लिए आपको समान मात्रा में मेहंदी और इंडिगो पाउडर लेना होगा. अब आप चायपत्ती और कॉफी के पानी में चुटकी भर नमक डालकर उबाल लें. फिर छानकर गुनगुना होने पर मेहंदी-इंडिगो पाउडर में मिक्स कर एक पेस्ट बना लें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर इसे पहले से शैंपू किए बालों में ब्रश की सहायता से जड़ से एंड तक बालों में लगा लें. अब इसे करीब 45 मिनट बालों पर लगा रहने दें. फिर सादे पानी से धो लें.

6. नेचुरल ब्राउन कलर के लिए ऐसे बनाएं हर्बल डाई

नेचुरल ब्राउन कलर के लिए ऐसे बनाएं हर्बल डाई
6

अगर बालों पर ब्राउन रंग देना है तो मेहंदी-इंडिगो के साथ आप दालचीनी का पाउडर, चुकंदर का पाउडर और एक चम्मच हल्दी मिक्स कर दें, इसमें नींब का रस भी मिला सकते हैं. इसके साथ ही चायपत्ती और कॉफी के पानी में इसे घोलकर 5 मिनट ढक कर रख दें और बालों पर लगा लें.

7.कैसे बनाएं डार्क ब्लैक नेचुरल हेयर डाई

कैसे बनाएं डार्क ब्लैक नेचुरल हेयर डाई
7

अब अगर डार्क ब्लैक नेचुरल हेयर डाई बनाना है तो आपको मेहंदी-इंडिगो के पाउडर में आंवला पाउडर और भृंगराज पाउडर मिक्स करना होगा. फिर इसमें केवल चाय के पत्ती का पानी मिक्स करें और मेहंदी-आंवला को करीब 8 घंटे तक लोहे की कराही में भीगो कर रखें. जब बालों में डाई लगानी हो उसके 5 मिनट पहले इंडिगो को नमक के पानी में भीगोकर मेहंदी में मिला दें फिर इसे बालों में लगाएं. इससे बालों में गहरा काला रंग मिलेगा.

8.किन बातों का ध्यान रखना होगा

किन बातों का ध्यान रखना होगा
8

नेचुरल हेयर डाई लगाने के बाद आपको कुछ बातों का ख्याल हमेशा रखना होगा, तभी ये कम से कम 25 दिन चलेगा और बाद में केवल रूट टचअप की जरूरत होगी. सबसे पहले ये जान लें कि याद रखें अगर ठंड का दिन है तो बालों को शावर कैप से जरूर ढकें. क्योंकि गर्मी नहीं मिलेगी तो बालों पर रंग भी कम चढ़ेगा. साथ ही आपके बाल अगर रूखे हो गए हैं तो बालों में मेहंदी लगते हुए उसमें तेल का यूज जरूर करें. नेचुरल डाई लगाने के बाद कम से कम 3 दिन शैंपू नहीं करना होगा.

इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या?
ये चटपटी हरी चटनी ब्लड शुगर बढ़ने नहीं देती, रोज खाने से डायबिटीज में ग्लूकोज फ्लकचुएशन भी रुकेगा
भारत के अलावा किस देश ने हिंदी को अपनी ऑफिशियल भाषा घोषित किया है? जानें क्यों और कैसे मिला ये सौभाग्य
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला करोड़ों का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
आज आपके लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
आपके फ्रेंडलिस्ट में इस मूलांक वाला दोस्त आखिर क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता निभाते हैं ये मित्र
इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता
अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार और मैच्योर होते हैं इन महीनों में जन्मे लोग, सोच समझकर लेते हैं हर फैसला
