Homemade Dye: पानी में घोलिए ये नेचुरल डाई और व्हाइट हेयर होंंगे 45 मिनट में परमानेंटली काले, जानें कैसे घर पर बनाएं ये हेयर कलर

1 . अब उम्र का साइन नहीं हैं सफेद बाल

पहले सफेद बाल एक उम्र का इशारा करते थे लेकिन अब ये उम्र को नहीं बताते बल्कि बताते हैं कि आपके शरीर में कुछ खास विटामिन और मिनरल की कमी है. कई बार इन कमी को दूर कर बालों को वापस काला किया जा सकता है लेकिन ऐसा हर बार संभव नहीं होता. अगर कम उम्र में बाल सफेद होते हैं तो लोग कैमिकल कलर लगाने से बचते हैं. वहीं सफेद बाल उनके आत्मविश्वास को भी डगमगाने लगते हैं क्योंकि वो उनके लुक को बिगाड़ रहा होता है. अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है या किसी भी उम्र में आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो आप एक नेचुरल हेयर डाई घर में बना सकते हैं. कैसे चलिए जानें.