Jaya Kishori Quotes: जीवन की हर समस्या सुलझा देंगे जया किशोरी के ये 7 अनमोल सुविचार

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 11, 2025, 12:24 PM IST
1.Jaya Kishori Quotes
कथावाचिका और प्रेरक वक्ता जया किशोरी अपने सरल, सहज और तार्किक विचारों के लिए देशभर में लोकप्रिय हैं. उनके उपदेशों और सुविचारों में जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान छिपा होता है. चाहे वह रिश्ते की हो, करियर की, या मानसिक शांति की. जया किशोरी के ये 7 पावरफुल कोट्स, जो आपको आत्मविश्वास दिलाएंगे और आपके जीवन के हर दर्द को दूर करने में मदद करेंगे.
2.Jaya Kishori Inspirational Quotes
"रिश्तों में सिर्फ देना सीखिए, पाने की उम्मीद छोड़ दीजिए. जिस दिन आप उम्मीद करना छोड़ देंगे, आपके रिश्ते सबसे अच्छे हो जाएंगे."
3.Jaya Kishori Quotes For Better Life
"चिंता करने से आज का सुख भी खत्म हो जाता है. कल की चिंता आज मत कीजिए, कल खुद अपनी चिंता लेकर आएगा."
4.Jaya Kishori Quotes For Success
"अगर लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो खुश हो जाइए! इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो नहीं कर सकते."
5.Jaya Kishori Motivational Quotes In Hindi
"अतीत को पकड़कर रोना और भविष्य की कल्पना में खोए रहना, इन दोनों से बाहर निकलिए और अपने वर्तमान को बेहतर बनाइए."
6.Jaya Kishori Quotes In Hindi
"पेड़ पर जब फल लगते हैं, तो वह झुक जाता है. उसी तरह, जब जीवन में ज्ञान या सफलता मिले, तो विनम्र हो जाइए."
7.Jaya Kishori Quotes to Avoid Negativity
"अपनी सोच पर पहरा लगाइए. नकारात्मकता एक ज़हर की तरह है, जो आपके आस-पास के हर रिश्ते और काम को खराब कर देती है."
8.Jaya Kishori Motivational Quotes
"भाग्य के भरोसे मत बैठो. भाग्य तभी साथ देता है जब आप मेहनत करते हैं. क्योंकि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है."