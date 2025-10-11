FacebookTwitterYoutubeInstagram
Jaya Kishori Quotes: जीवन की हर समस्या सुलझा देंगे जया किशोरी के ये 7 अनमोल सुविचार

Jaya Kishori Quotes in Hindi:जया किशोरी के 10 अनमोल सुविचार जीवन की हर समस्या, रिश्ते के दर्द और मानसिक तनाव का सरल हल प्रस्तुत करते हैं. ये शक्तिशाली विचार आपको आत्म-विश्वास और सकारात्मकता से जीना सिखाते हैं.

Pragya Bharti | Oct 11, 2025, 12:24 PM IST

1.Jaya Kishori Quotes

Jaya Kishori Quotes
1

कथावाचिका और प्रेरक वक्ता जया किशोरी अपने सरल, सहज और तार्किक विचारों के लिए देशभर में लोकप्रिय हैं. उनके उपदेशों और सुविचारों में जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान छिपा होता है. चाहे वह रिश्ते की हो, करियर की, या मानसिक शांति की. जया किशोरी के ये 7 पावरफुल कोट्स, जो आपको आत्मविश्वास दिलाएंगे और आपके जीवन के हर दर्द को दूर करने में मदद करेंगे.

2.Jaya Kishori Inspirational Quotes

Jaya Kishori Inspirational Quotes
2

"रिश्तों में सिर्फ देना सीखिए, पाने की उम्मीद छोड़ दीजिए. जिस दिन आप उम्मीद करना छोड़ देंगे, आपके रिश्ते सबसे अच्छे हो जाएंगे."

3.Jaya Kishori Quotes For Better Life

Jaya Kishori Quotes For Better Life
3

"चिंता करने से आज का सुख भी खत्म हो जाता है. कल की चिंता आज मत कीजिए, कल खुद अपनी चिंता लेकर आएगा."

4.Jaya Kishori Quotes For Success

Jaya Kishori Quotes For Success
4

"अगर लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो खुश हो जाइए! इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो नहीं कर सकते."

5.Jaya Kishori Motivational Quotes In Hindi

Jaya Kishori Motivational Quotes In Hindi
5

"अतीत को पकड़कर रोना और भविष्य की कल्पना में खोए रहना, इन दोनों से बाहर निकलिए और अपने वर्तमान को बेहतर बनाइए."

6.Jaya Kishori Quotes In Hindi

Jaya Kishori Quotes In Hindi
6

"पेड़ पर जब फल लगते हैं, तो वह झुक जाता है. उसी तरह, जब जीवन में ज्ञान या सफलता मिले, तो विनम्र हो जाइए."

7.Jaya Kishori Quotes to Avoid Negativity

Jaya Kishori Quotes to Avoid Negativity
7

"अपनी सोच पर पहरा लगाइए. नकारात्मकता एक ज़हर की तरह है, जो आपके आस-पास के हर रिश्ते और काम को खराब कर देती है."

8.Jaya Kishori Motivational Quotes

Jaya Kishori Motivational Quotes
8

"भाग्य के भरोसे मत बैठो. भाग्य तभी साथ देता है जब आप मेहनत करते हैं. क्योंकि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है."

9.Jaya Kishori Ke Anmol Vichar

Jaya Kishori Ke Anmol Vichar
9

"वक्त कभी वापस नहीं आता. इसलिए इसे बेकार की बातों और बेकार के लोगों पर बर्बाद करना बंद कर दें."

