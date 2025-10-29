जलेबी सिर्फ मिठाई नहीं, देसी हेल्थ टॉनिक है, इन 5 समस्याओं में खाने के है बहुत फायदे

1 . जलेबी मिठाई के साथ एक देसी औषधीय नुस्खा

जलेबी सिर्फ स्वादिष्ट मिठाई ही नहीं, बल्कि एक देसी औषधीय नुस्खा भी मानी जाती है. देसी घी में बनी जलेबी अगर सीमित मात्रा में खाई जाए तो यह थकान, वायरल बुखार, मासिक धर्म की परेशानी और नींद की समस्या में राहत दे सकती है. हालांकि, डायबिटीज़ रोगियों को सतर्क रहना चाहिए. चलिए जानें किन बीमारियों में जलेबी खाना फायदेमंद होता है.

