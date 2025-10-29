जलेबी सिर्फ मिठाई नहीं, देसी हेल्थ टॉनिक है, इन 5 समस्याओं में खाने के है बहुत फायदे
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 29, 2025, 08:08 AM IST
1.जलेबी मिठाई के साथ एक देसी औषधीय नुस्खा
जलेबी सिर्फ स्वादिष्ट मिठाई ही नहीं, बल्कि एक देसी औषधीय नुस्खा भी मानी जाती है. देसी घी में बनी जलेबी अगर सीमित मात्रा में खाई जाए तो यह थकान, वायरल बुखार, मासिक धर्म की परेशानी और नींद की समस्या में राहत दे सकती है. हालांकि, डायबिटीज़ रोगियों को सतर्क रहना चाहिए. चलिए जानें किन बीमारियों में जलेबी खाना फायदेमंद होता है.
2.वायरल बुखार में फायदेमंद है
पुराने देसी नुस्खों के अनुसार, वायरल बुखार के दौरान गर्म दूध के साथ जलेबी खाने से ऊर्जा मिलती है और शरीर का तापमान नियंत्रण में रहता है.
3.मासिक धर्म की परेशानी कम होगी
गर्म दूध के साथ जलेबी खाने से मासिक धर्म की परेशानी कम होती है.
4. अच्छी नींद आती है
रात को गर्म दूध के साथ जलेबी खाने से अच्छी नींद आती है.
5.तनाव कम होता है
जलेबी खाने से मन को शांति मिलती है और तनाव कम होता है.
6.शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है
जलेबी में ग्लूकोज और शुगर की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है. यह थकान और कमजोरी में भी लाभकारी है.