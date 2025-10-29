FacebookTwitterYoutubeInstagram
जलेबी सिर्फ मिठाई नहीं, देसी हेल्थ टॉनिक है, इन 5 समस्याओं में खाने के है बहुत फायदे

आंध्र तट पर 'मोंथा' तूफान; 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, हैवी 'डिप्रेशन' से महाराष्ट्र में फिर बारिश का संकट

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की गई, लेकिन बारिश नहीं हुई

India-Russia Deal: भारत-रूस की ऐतिहासिक साझेदारी, अब देश में बनेगा सुखोई सुपरजेट विमान

ये हैं कभी ना बंद होने वाले बिजनेस, महिलाएं भी शुरु करके कमा सकती हैं लाखों

दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानते हैं नाम

ना खुद का हवाई अड्डा और ना खुद की करेंसी, फिर भी सबसे अमीर देशों में से एक है ये Country

देखिए दुनिया की सबसे गंदी नदी की तस्वीरें, जानें कहां बहती है ये धारा

IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: गेंदबाज मचाएंगे हाहाकार या बल्लेबाजों का होगा कहर, किसका साथ देगी कैनबरा की पिच

Rashifal 29 October 2025: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

जलेबी सिर्फ मिठाई नहीं, देसी हेल्थ टॉनिक है, इन 5 समस्याओं में खाने के है बहुत फायदे

जलेबी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मीठी देसी मिठाई कुछ बीमारियों से भी राहत दिला सकती है?

ऋतु सिंह | Oct 29, 2025, 08:08 AM IST

1.जलेबी मिठाई के साथ एक देसी औषधीय नुस्खा

जलेबी मिठाई के साथ एक देसी औषधीय नुस्खा
1

जलेबी सिर्फ स्वादिष्ट मिठाई ही नहीं, बल्कि एक देसी औषधीय नुस्खा भी मानी जाती है. देसी घी में बनी जलेबी अगर सीमित मात्रा में खाई जाए तो यह थकान, वायरल बुखार, मासिक धर्म की परेशानी और नींद की समस्या में राहत दे सकती है. हालांकि, डायबिटीज़ रोगियों को सतर्क रहना चाहिए. चलिए जानें किन बीमारियों में जलेबी खाना फायदेमंद होता है.
 

2.वायरल बुखार में फायदेमंद है

वायरल बुखार में फायदेमंद है
2

पुराने देसी नुस्खों के अनुसार, वायरल बुखार के दौरान गर्म दूध के साथ जलेबी खाने से ऊर्जा मिलती है और शरीर का तापमान नियंत्रण में रहता है.
 

3.मासिक धर्म की परेशानी कम होगी

मासिक धर्म की परेशानी कम होगी
3

गर्म दूध के साथ जलेबी खाने से मासिक धर्म की परेशानी कम होती है.
 

4. अच्छी नींद आती है

अच्छी नींद आती है
4

रात को गर्म दूध के साथ जलेबी खाने से अच्छी नींद आती है.
 

5.तनाव कम होता है

तनाव कम होता है
5

जलेबी खाने से मन को शांति मिलती है और तनाव कम होता है.
 

6.शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है

शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है
6

जलेबी में ग्लूकोज और शुगर की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है. यह थकान और कमजोरी में भी लाभकारी है.
 

7.ध्यान रखें ये बात

ध्यान रखें ये बात
7

जलेबी में चीनी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए मधुमेह या मोटापे के रोगियों को डॉक्टर की सलाह के बिना इसे नहीं खाना चाहिए.

