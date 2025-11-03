आपका दोस्त या पार्टनर सच्चा है या नकली? इन 5 संकेतों से तुरंत पहचानें रिश्ते की असलियत

5 . कठिन परिस्थितियों में आपका सहयोग

यदि आप जिसे सच्चा मित्र कहते हैं, वह केवल जरूरत पड़ने पर ही आपकी मदद करता है , तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति स्वार्थी है और आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता.

सच्ची दोस्ती मुश्किल वक्त में और समय के साथ सामने आती है. अगर आपका दोस्त आपके बुरे वक्त में डटकर आपका साथ देता है, तो वह आपका सच्चा दोस्त है. अगर ऐसा नहीं है, तो हो सकता है कि यह सिर्फ़ एक सुविधा का रिश्ता हो, सच्ची दोस्ती नहीं.

