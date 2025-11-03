FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में अबतक 24 करोड़ की शराब जब्त

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 8 लाख करोड़ रुपये के वादे, क्या राजनीतिक मुफ्तखोरी बिहार की अर्थव्यवस्था को डुबो सकती है?

बिहार चुनाव में 8 लाख करोड़ रुपये के वादे, क्या राजनीतिक मुफ्तखोरी बिहार की अर्थव्यवस्था को डुबो सकती है?

अनामिका सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, चाकू से किए थे 34 वार

अनामिका सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, चाकू से किए थे 34 वार

तेलंगाना, जयपुर के बाद बारबंकी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और अर्टिगा कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 2 घायल

तेलंगाना, जयपुर के बाद बारबंकी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और अर्टिगा कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 2 घायल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इनकम, तेजी से बढ़ रही इन 5 बिजनेस की डिमांड; आप भी कर सकते हैं ट्राई

कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इनकम, तेजी से बढ़ रही इन 5 बिजनेस की डिमांड; आप भी कर सकते हैं ट्राई

Pan-Aadhaar Link: इस तारीख तक आधार से नहीं किया लिंक तो बंद हो जाएगा PAN, जान लें पूरा प्रोसेस

Pan-Aadhaar Link: इस तारीख तक आधार से नहीं किया लिंक तो बंद हो जाएगा PAN, जान लें पूरा प्रोसेस

5 साल पहले तक जिन नौकरियों का नाम तक नहीं था, आज दे रही हैं लाखों की सैलरी

5 साल पहले तक जिन नौकरियों का नाम तक नहीं था, आज दे रही हैं लाखों की सैलरी

HomePhotos

लाइफस्टाइल

आपका दोस्त या पार्टनर सच्चा है या नकली? इन 5 संकेतों से तुरंत पहचानें रिश्ते की असलियत

दोस्ती और प्यार जीवन का एक अनमोल और गहरा बंधन है. एक सच्चा दोस्त वह होता है जो न सिर्फ़ आपकी ख़ुशी में, बल्कि आपके दुःख में भी आपके साथ मजबूती से खड़ा रहता है और आपकी परेशानियों को अपनी परेशानियों की तरह समझता है. लेकिन कैसे जानें कि आप रियल या फेक रिलेशनशिफ में हैं?

ऋतु सिंह | Nov 03, 2025, 01:06 PM IST

1. पार्टनर वास्तव में सच्चा है या नहीं, कैसे जानें?

पार्टनर वास्तव में सच्चा है या नहीं, कैसे जानें?
1

लेकिन क्या जिसे आप अपना सच्चा दोस्त या लवर मानते हैं वो वाकई आपका है? क्योंकि कई बार, जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें धोखा देते हैं और छोड़ देते हैं. यदि आप अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आपका दोस्त या पार्टनर वास्तव में सच्चा है या नहीं, तो उसे पहचानने के ये तरीके जान लें. 
 

Advertisement

2.रिश्तों में ईमानदारी

रिश्तों में ईमानदारी
2

किसी मित्र या पार्टनर के बारे में जानने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसे आप सच्चा मित्र या जीवनसाथी मानते हैं वह भी आपके प्रति ईमानदार है या नहीं.

अगर आपका दोस्त अपना काम निकलवाने के लिए आपसे हर छोटी-छोटी बात पर झूठ बोलता है, तो वह कभी आपका सच्चा दोस्त नहीं हो सकता. ईमानदारी एक सच्चे रिश्ते की नींव होती है.
 

3.आपकी भावनाओं का सम्मान करना

आपकी भावनाओं का सम्मान करना
3

एक सच्चा दोस्त आपकी हर भावना को समझता है. वह हमेशा आपके दुःख में आपके साथ रोएगा, आपकी खुशी में आपके साथ नाचेगा, और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा.
यदि आपका मित्र आपके दुःख में आपके साथ नहीं रहता और केवल आपकी खुशी में ही पार्टी करने को तैयार रहता है, तो वह आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता.
 

4.दिखावा या झूठी तसल्ली न देने वाला

दिखावा या झूठी तसल्ली न देने वाला
4

यदि आप सच्चे और झूठे दोस्तों के बीच अंतर जानना चाहते हैं तो याद रखें कि एक सच्चा दोस्त हमेशा आपके लिए सच्चे रूप में मौजूद रहेगा.

एक सच्चा दोस्त झूठ नहीं बोलेगा और न ही दिखावटी दोस्ती के लिए आपको झूठी तसल्ली देगा. अगर वह व्यस्त है, तो फुर्सत मिलने पर ज़रूर मिलेगा और बातें करेगा. लेकिन वह रिश्ते में दिखावा नहीं करेगा.

TRENDING NOW

5.कठिन परिस्थितियों में आपका सहयोग

कठिन परिस्थितियों में आपका सहयोग
5

यदि आप जिसे सच्चा मित्र कहते हैं, वह केवल  जरूरत पड़ने पर ही आपकी मदद करता है  , तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति स्वार्थी है और आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता.
सच्ची दोस्ती मुश्किल वक्त में और समय के साथ सामने आती है. अगर आपका दोस्त आपके बुरे वक्त में डटकर आपका साथ देता है, तो वह आपका सच्चा दोस्त है. अगर ऐसा नहीं है, तो हो सकता है कि यह सिर्फ़ एक सुविधा का रिश्ता हो, सच्ची दोस्ती नहीं.
 

6.अगर कोई व्यक्ति आपको सचमुच पसंद करता है तो

अगर कोई व्यक्ति आपको सचमुच पसंद करता है तो
6

अगर कोई व्यक्ति आपको सचमुच पसंद करता है, तो वह बिना आपकी जानकारी के भी आप पर ज़्यादा ध्यान देगा. उसकी रुचि के संकेतों में बार-बार आपके पास आना, ज़रूरत न होने पर भी आपको प्रभावित करने की कोशिश करना, अगर आप दूसरों के दोस्त हैं तो ईर्ष्या करना और अंदर से महसूस करना शामिल है, ये सच्चे प्यार के कुछ लक्षण हैं, जैसा कि चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में बताया है.
 

7.तो बस इस तरह होगी सच्चे और झूठे की पहचान

तो बस इस तरह होगी सच्चे और झूठे की पहचान
7

इन टिप्स की मदद से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका दोस्त वास्तव में आपका सच्चा दोस्त है या नहीं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 8 लाख करोड़ रुपये के वादे, क्या राजनीतिक मुफ्तखोरी बिहार की अर्थव्यवस्था को डुबो सकती है?
बिहार चुनाव में 8 लाख करोड़ रुपये के वादे, क्या राजनीतिक मुफ्तखोरी बिहार की अर्थव्यवस्था को डुबो सकती है?
अनामिका सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, चाकू से किए थे 34 वार
अनामिका सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, चाकू से किए थे 34 वार
तेलंगाना, जयपुर के बाद बारबंकी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और अर्टिगा कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 2 घायल
तेलंगाना, जयपुर के बाद बारबंकी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और अर्टिगा कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 2 घायल
Air India फ्लाइट की मंगोलिया में इमरजेंसी लैंडिंग, सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली के लिए भरी थी उड़ान
Air India फ्लाइट की मंगोलिया में इमरजेंसी लैंडिंग, सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली के लिए भरी थी उड़ान
Cold Feet Sign: रजाई-कंबल में भी पैर लगते हैं ठंडे? कहीं आपके शरीर में तो नहीं इन चीजों की कमी
Cold Feet Sign: रजाई-कंबल में भी पैर लगते हैं ठंडे? कहीं आपके शरीर में तो नहीं इन चीजों की कमी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इनकम, तेजी से बढ़ रही इन 5 बिजनेस की डिमांड; आप भी कर सकते हैं ट्राई
कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इनकम, तेजी से बढ़ रही इन 5 बिजनेस की डिमांड; आप भी कर सकते हैं ट्राई
Pan-Aadhaar Link: इस तारीख तक आधार से नहीं किया लिंक तो बंद हो जाएगा PAN, जान लें पूरा प्रोसेस
Pan-Aadhaar Link: इस तारीख तक आधार से नहीं किया लिंक तो बंद हो जाएगा PAN, जान लें पूरा प्रोसेस
5 साल पहले तक जिन नौकरियों का नाम तक नहीं था, आज दे रही हैं लाखों की सैलरी
5 साल पहले तक जिन नौकरियों का नाम तक नहीं था, आज दे रही हैं लाखों की सैलरी
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर को लेकर आया नया अपडेट, सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले
फिटमेंट फैक्टर को लेकर आया नया अपडेट, सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले
Cheapest Commuter Bikes: 20000 से कम सैलरी वाले भी खरीद सकते हैं ये सस्ती बाइक्स, मिलेगा जबरदस्त माइलेज
Cheapest Commuter Bikes: 20000 से कम सैलरी वाले भी खरीद सकते हैं ये सस्ती बाइक्स, मिलेगा जबरदस्त माइलेज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE