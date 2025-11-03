आपका दोस्त या पार्टनर सच्चा है या नकली? इन 5 संकेतों से तुरंत पहचानें रिश्ते की असलियत

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 03, 2025, 01:06 PM IST
1. पार्टनर वास्तव में सच्चा है या नहीं, कैसे जानें?
लेकिन क्या जिसे आप अपना सच्चा दोस्त या लवर मानते हैं वो वाकई आपका है? क्योंकि कई बार, जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें धोखा देते हैं और छोड़ देते हैं. यदि आप अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आपका दोस्त या पार्टनर वास्तव में सच्चा है या नहीं, तो उसे पहचानने के ये तरीके जान लें.
2.रिश्तों में ईमानदारी
किसी मित्र या पार्टनर के बारे में जानने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसे आप सच्चा मित्र या जीवनसाथी मानते हैं वह भी आपके प्रति ईमानदार है या नहीं.
अगर आपका दोस्त अपना काम निकलवाने के लिए आपसे हर छोटी-छोटी बात पर झूठ बोलता है, तो वह कभी आपका सच्चा दोस्त नहीं हो सकता. ईमानदारी एक सच्चे रिश्ते की नींव होती है.
3.आपकी भावनाओं का सम्मान करना
एक सच्चा दोस्त आपकी हर भावना को समझता है. वह हमेशा आपके दुःख में आपके साथ रोएगा, आपकी खुशी में आपके साथ नाचेगा, और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा.
यदि आपका मित्र आपके दुःख में आपके साथ नहीं रहता और केवल आपकी खुशी में ही पार्टी करने को तैयार रहता है, तो वह आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता.
4.दिखावा या झूठी तसल्ली न देने वाला
यदि आप सच्चे और झूठे दोस्तों के बीच अंतर जानना चाहते हैं तो याद रखें कि एक सच्चा दोस्त हमेशा आपके लिए सच्चे रूप में मौजूद रहेगा.
एक सच्चा दोस्त झूठ नहीं बोलेगा और न ही दिखावटी दोस्ती के लिए आपको झूठी तसल्ली देगा. अगर वह व्यस्त है, तो फुर्सत मिलने पर ज़रूर मिलेगा और बातें करेगा. लेकिन वह रिश्ते में दिखावा नहीं करेगा.
5.कठिन परिस्थितियों में आपका सहयोग
यदि आप जिसे सच्चा मित्र कहते हैं, वह केवल जरूरत पड़ने पर ही आपकी मदद करता है , तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति स्वार्थी है और आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता.
सच्ची दोस्ती मुश्किल वक्त में और समय के साथ सामने आती है. अगर आपका दोस्त आपके बुरे वक्त में डटकर आपका साथ देता है, तो वह आपका सच्चा दोस्त है. अगर ऐसा नहीं है, तो हो सकता है कि यह सिर्फ़ एक सुविधा का रिश्ता हो, सच्ची दोस्ती नहीं.
6.अगर कोई व्यक्ति आपको सचमुच पसंद करता है तो
अगर कोई व्यक्ति आपको सचमुच पसंद करता है, तो वह बिना आपकी जानकारी के भी आप पर ज़्यादा ध्यान देगा. उसकी रुचि के संकेतों में बार-बार आपके पास आना, ज़रूरत न होने पर भी आपको प्रभावित करने की कोशिश करना, अगर आप दूसरों के दोस्त हैं तो ईर्ष्या करना और अंदर से महसूस करना शामिल है, ये सच्चे प्यार के कुछ लक्षण हैं, जैसा कि चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में बताया है.