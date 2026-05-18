IPL का तूफानी प्लेयर वैभव सूर्यवंशी में दिख रही धोनी वाली "फिनिशर' झलक? सिर्फ टैलेंट नहीं, डाइट और फिटनेस भी बना रही इन्हें स्टार

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 18, 2026, 08:14 AM IST
1.वैभव सूर्यवंशी में क्यों दिख रही है ‘फिनिशर’ वाली झलक
आईपीएल अब सिर्फ बड़े स्टार्स का टूर्नामेंट नहीं रह गया है. पिछले कुछ सीजन में कई ऐसे युवा खिलाड़ी सामने आए हैं जिन्होंने 19 साल की उम्र से पहले ही करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा इस समय वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा फिनिशर की हो रही है, जिनकी बल्लेबाजी देखकर फैंस को एमएस धोनी की याद आने लगी है.
दिलचस्प बात यह है कि आज का क्रिकेट सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता. यहां फिटनेस, डाइट, मानसिक दबाव और सोशल मीडिया की दुनिया भी खिलाड़ी की सफलता तय करती है. यही वजह है कि लोग अब सिर्फ रन नहीं, बल्कि इन युवा सितारों की लाइफस्टाइल, ट्रेनिंग और कमाई में भी दिलचस्पी लेने लगे हैं.(फोटो सोशल मीडिया)
2.IPL में कम उम्र में स्टार बनने का दबाव कितना बड़ा होता है?
पहले क्रिकेटर घरेलू क्रिकेट में सालों मेहनत करने के बाद पहचान बनाते थे, लेकिन अब IPL ने तस्वीर बदल दी है. एक अच्छी पारी खिलाड़ी को रातोंरात स्टार बना सकती है. हालांकि इसके साथ दबाव भी कई गुना बढ़ जाता है.
19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों को अचानक करोड़ों दर्शकों, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और बड़ी उम्मीदों का सामना करना पड़ता है. यही वजह है कि कई टीमें अब युवा खिलाड़ियों के लिए अलग मानसिक ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की मदद भी ले रही हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि जो खिलाड़ी इस दबाव को संभाल लेते हैं, वही लंबे समय तक टिक पाते हैं.(फोटो सोशल मीडिया)
3.वैभव सूर्यवंशी में क्यों दिख रही है ‘फिनिशर’ वाली झलक?
क्रिकेट फैंस किसी भी खिलाड़ी की तुलना आसानी से धोनी से नहीं करते. लेकिन जब कोई युवा खिलाड़ी मुश्किल समय में शांत रहकर मैच खत्म करता है, तो चर्चा शुरू हो ही जाती है. वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है, वह उनका मैच फिनिश करने का तरीका है. बड़े शॉट खेलने के बावजूद वह घबराते नहीं दिखते. यही क्वालिटी कभी धोनी की पहचान मानी जाती थी. क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि IPL फ्रेंचाइजी अब सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज नहीं, बल्कि “प्रेशर हैंडल करने वाले खिलाड़ी” तलाश रही हैं. यही वजह है कि वैभव जैसे युवा क्रिकेटरों की वैल्यू तेजी से बढ़ रही है.(फोटो सोशल मीडिया)
4. सिर्फ टैलेंट नहीं, डाइट और फिटनेस भी बना रही स्टार
आज का युवा क्रिकेटर सिर्फ नेट प्रैक्टिस तक सीमित नहीं है. वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी फिटनेस, रिकवरी और डाइट पर घंटों काम करते हैं. हाई-प्रोटीन फूड, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्पीड ड्रिल्स अब IPL क्रिकेट का अहम हिस्सा बन चुके हैं. दिलचस्प बात यह है कि कई युवा खिलाड़ी सोशल मीडिया से दूरी बनाकर मानसिक फिटनेस पर भी ध्यान दे रहे हैं. क्योंकि लगातार वायरल होना कभी-कभी प्रदर्शन पर दबाव बढ़ा देता है. स्पोर्ट्स ट्रेनर्स मानते हैं कि आने वाले समय में क्रिकेट में “फिटनेस एज” सबसे बड़ा फर्क पैदा करेगा.(फोटो सोशल मीडिया)
5.कम उम्र में करोड़ों की कमाई कैसे बदल रही है जिंदगी?
IPL ने युवा खिलाड़ियों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है. पहले जहां खिलाड़ी सालों संघर्ष के बाद आर्थिक रूप से मजबूत होते थे, वहीं अब एक सीजन में करोड़ों की कमाई संभव हो गई है. लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं. ब्रांड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया इमेज और लगातार प्रदर्शन का दबाव युवा खिलाड़ियों के लिए नई चुनौती बन रहा है. यही वजह है कि कई क्रिकेट एक्सपर्ट अब कहते हैं कि IPL सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि “यंग स्टार मैनेजमेंट” का भी खेल बन चुका है.(फोटो सोशल मीडिया)
6.क्या भारतीय क्रिकेट को मिल गया अगला बड़ा मैच फिनिशर?
यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कोई खिलाड़ी दूसरा धोनी बन सकता है या नहीं. लेकिन इतना जरूर है कि IPL में नई पीढ़ी का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रहा है. वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी यह साबित कर रहे हैं कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन बड़े मैच संभालने का हौसला कम नहीं होना चाहिए. यही वजह है कि आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट का चेहरा पूरी तरह बदलता नजर आ सकता है.(फोटो सोशल मीडिया)
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