IPL का तूफानी प्लेयर वैभव सूर्यवंशी में दिख रही धोनी वाली "फिनिशर' झलक? सिर्फ टैलेंट नहीं, डाइट और फिटनेस भी बना रही इन्हें स्टार

1 . वैभव सूर्यवंशी में क्यों दिख रही है ‘फिनिशर’ वाली झलक

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आईपीएल अब सिर्फ बड़े स्टार्स का टूर्नामेंट नहीं रह गया है. पिछले कुछ सीजन में कई ऐसे युवा खिलाड़ी सामने आए हैं जिन्होंने 19 साल की उम्र से पहले ही करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा इस समय वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा फिनिशर की हो रही है, जिनकी बल्लेबाजी देखकर फैंस को एमएस धोनी की याद आने लगी है.

दिलचस्प बात यह है कि आज का क्रिकेट सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता. यहां फिटनेस, डाइट, मानसिक दबाव और सोशल मीडिया की दुनिया भी खिलाड़ी की सफलता तय करती है. यही वजह है कि लोग अब सिर्फ रन नहीं, बल्कि इन युवा सितारों की लाइफस्टाइल, ट्रेनिंग और कमाई में भी दिलचस्पी लेने लगे हैं.(फोटो सोशल मीडिया)

