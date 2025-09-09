क्या ऑस्ट्रेलिया में फूल ले जाना गैरकानूनी है? इस एक्ट्रेस को क्यों गजरे की वजह से एयरपोर्ट पर भरना पड़ा लाखों का जुर्माना?

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

MEA on Nepal Situation: विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा-

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ स्टूडेंट्स का हिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रपति-PM-मंत्रियों के घर उपद्रव, इस्तीफे की मांग

Vidur Niti: ​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई

Rajasthan Police Exam City Slip 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, sso.rajasthan.gov.in से ऐसे करें चेक

ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल

देश के इन 4 राज्यों में जमीन के अंदर छिपा है हीरों का खजाना, 1 ग्राम की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप

राज-कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की बढ़ी मुश्किलें, लुकआउट नोटिस जारी, 15 सितंबर को होगी राज कुंद्रा से पूछताछ

दोस्तों में छुपे दुश्मन की पहचान कैसे करें? चाणक्य का ये सूत्र समझ लेंगे तो नहीं होंगे षड्यंत्र का शिकार 

Rahu Ketu Bad Effects Remedies: घर में इन पौधों को लगाने से बैन हो जाती है राहु केतु की एंट्री, संभाले नहीं संभलता पैसा

भारत का पहला 5 स्टार होटल, जहां नवाबी ठाठ और मॉडर्न सुविधाओं का था संगम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
MEA on Nepal Situation: विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा-

MEA on Nepal Situation: विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा-

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ स्टूडेंट्स का हिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रपति-PM-मंत्रियों के घर उपद्रव, इस्तीफे की मांग

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ स्टूडेंट्स का हिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रपति-PM-मंत्रियों के घर उपद्रव, इस्तीफे की मांग

Rajasthan Police Exam City Slip 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, sso.rajasthan.gov.in से ऐसे करें चेक

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, ऐसे करें चेक

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Vidur Niti: ​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई

​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई

ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल

ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल

देश के इन 4 राज्यों में जमीन के अंदर छिपा है हीरों का खजाना, 1 ग्राम की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप

देश के इन 4 राज्यों में जमीन के अंदर छिपा है हीरों का खजाना, 1 ग्राम की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप

HomePhotos

लाइफस्टाइल

क्या ऑस्ट्रेलिया में फूल ले जाना गैरकानूनी है? इस एक्ट्रेस को क्यों गजरे की वजह से एयरपोर्ट पर भरना पड़ा लाखों का जुर्माना?

मलयालम फ़िल्मों की मशहूर अभिनेत्री नव्या नायर पर आस्ट्रेलिया में फूलों का गजरा रखने पर 1.14 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में फूलों पर पाबंदी है. जी हां, आपने सही पढ़ा. लेकिन ऐसा क्यों है? चलिए जानें.

ऋतु सिंह | Sep 09, 2025, 09:43 AM IST

1.फ्लाइट में कुछ चीजें होती हैं प्रतिबंधित

फ्लाइट में कुछ चीजें होती हैं प्रतिबंधित
1

इन दिनों हवाई जहाज़ से सफ़र करते समय ले जाने वाले सामान पर अलग-अलग नियम लागू हैं. जिसके चलते अगर यात्रा के दौरान कोई सामान मिल जाए, तो उसे या तो एयरपोर्ट पर ही छोड़ना पड़ता है या कई बार उसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ता है. यह सब यात्रियों और आसपास के माहौल की सुरक्षा के लिए किया जाता है. इसमें कुछ धारदार हथियार, नारियल, तरल पदार्थ की बोतलें भी शामिल हैं, जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
 

Advertisement

2.लेकिन क्या फूल भी प्रतिबंधत होता है?

लेकिन क्या फूल भी प्रतिबंधत होता है?
2

लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में फूलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जी हाँ, आपने सही पढ़ा. लेकिन ऐसा क्यों? आपने भी सोचा होगा? कई देशों ने कृषि और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कड़े जैव सुरक्षा कानून लागू किए हैं. ऑस्ट्रेलिया इसमें अग्रणी देश है.
 

3.मलयालम एक्ट्रेस को गजरा रखना पड़ा महंगा

मलयालम एक्ट्रेस को गजरा रखना पड़ा महंगा
3

हाल ही में, मलयालम फ़िल्मों की मशहूर अभिनेत्री नव्या नायर के साथ भी ऐसा ही हुआ. वह ओणम समारोह के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न गई थीं. विक्टोरिया मलयाली एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के बाद, जब वह लौट रही थीं, तो मेलबर्न हवाई अड्डे पर अधिकारियों को उनके हैंडबैग में चमेली के फूल मिले. उस समय, नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन पर 1.14 लाख रुपये (ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 1,980) का भारी जुर्माना लगाया गया था.
 

4.नव्या नायर ने क्या कहा?

नव्या नायर ने क्या कहा?
4

मेलबर्न में एक कार्यक्रम में इस घटना का ज़िक्र करते हुए नव्या नायर ने कहा, "यह गजरा मेरे पिता ने मुझे यात्रा के दौरान पहनने के लिए दिया था. मैंने अनजाने में इसे अपने बैग में रख लिया. मुझसे गलती हुई, भले ही अनजाने में हुई हो, लेकिन क़ानून तो क़ानून है." उन्होंने आगे कहा कि जुर्माना 28 दिनों के भीतर भरना होगा.
 

TRENDING NOW

5.ऑस्ट्रेलिया में फूल लाना गैरकानूनी क्यों है?

ऑस्ट्रेलिया में फूल लाना गैरकानूनी क्यों है?
5

ऑस्ट्रेलिया में कृषि और स्थानीय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जैव सुरक्षा नियम बहुत सख्त हैं. ताज़े फूल, पौधे, बीज, मिट्टी आदि प्रतिबंधित सूची में आते हैं क्योंकि ये देश में कीट, कीटाणु या बीमारियाँ फैला सकते हैं. इसलिए, भले ही यह सिर्फ़ एक कीड़ा ही क्यों न हो, यह कानून का उल्लंघन है और इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है.
 

6.सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
6

सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें नव्या नायर एयरपोर्ट पर शॉपिंग करती, खाना खाती और चमेली के गजरे वाली पारंपरिक केरल साड़ी में घूमती नजर आ रही हैं.

7.आस्ट्रेलियाई नियम क्या है?

आस्ट्रेलियाई नियम क्या है?
7

ऑस्ट्रेलियाई सरकार की वेबसाइट (studyaustralia.gov.au) के अनुसार, यात्रियों को देश में उतरते समय अपने इनकमिंग पैसेंजर अराइवल कार्ड पर कुछ वस्तुओं की जानकारी देनी होती है. इसमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, पौधे, पशु-आधारित उत्पाद, 10,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा और कुछ दवाइयां शामिल हैं. अगर कोई यह जानकारी छिपाता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
 

8.नव्या नायर वर्क प्रोफाइल

नव्या नायर वर्क प्रोफाइल
8

नव्या नायर ने 2001 में फिल्म 'इष्टम' से डेब्यू किया था. उसके बाद 'मज़थुल्लिक्कुलुक्कम' और 'कुंजिकोनन' जैसी फिल्मों ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई. दो दशक से ज़्यादा का सफ़र तय करने के बाद भी नव्या मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक लोकप्रिय अभिनेत्री मानी जाती हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Vidur Niti: ​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई
​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई
ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल
ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल
देश के इन 4 राज्यों में जमीन के अंदर छिपा है हीरों का खजाना, 1 ग्राम की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप
देश के इन 4 राज्यों में जमीन के अंदर छिपा है हीरों का खजाना, 1 ग्राम की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप
दोस्तों में छुपे दुश्मन की पहचान कैसे करें? चाणक्य का ये सूत्र समझ लेंगे तो नहीं होंगे षड्यंत्र का शिकार 
दोस्तों में छुपे दुश्मन की पहचान कैसे करें? चाणक्य का ये सूत्र समझ लेंगे तो नहीं होंगे षड्यंत्र का शिकार
Rahu Ketu Bad Effects Remedies: घर में इन पौधों को लगाने से बैन हो जाती है राहु केतु की एंट्री, संभाले नहीं संभलता पैसा
घर में इन पौधों को लगाने से बैन हो जाती है राहु केतु की एंट्री, संभाले नहीं संभलता पैसा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE