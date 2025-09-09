क्या ऑस्ट्रेलिया में फूल ले जाना गैरकानूनी है? इस एक्ट्रेस को क्यों गजरे की वजह से एयरपोर्ट पर भरना पड़ा लाखों का जुर्माना?

1 . फ्लाइट में कुछ चीजें होती हैं प्रतिबंधित

इन दिनों हवाई जहाज़ से सफ़र करते समय ले जाने वाले सामान पर अलग-अलग नियम लागू हैं. जिसके चलते अगर यात्रा के दौरान कोई सामान मिल जाए, तो उसे या तो एयरपोर्ट पर ही छोड़ना पड़ता है या कई बार उसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ता है. यह सब यात्रियों और आसपास के माहौल की सुरक्षा के लिए किया जाता है. इसमें कुछ धारदार हथियार, नारियल, तरल पदार्थ की बोतलें भी शामिल हैं, जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

