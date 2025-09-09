क्या ऑस्ट्रेलिया में फूल ले जाना गैरकानूनी है? इस एक्ट्रेस को क्यों गजरे की वजह से एयरपोर्ट पर भरना पड़ा लाखों का जुर्माना?

MEA on Nepal Situation: विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा-
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 09, 2025, 09:43 AM IST
1.फ्लाइट में कुछ चीजें होती हैं प्रतिबंधित
इन दिनों हवाई जहाज़ से सफ़र करते समय ले जाने वाले सामान पर अलग-अलग नियम लागू हैं. जिसके चलते अगर यात्रा के दौरान कोई सामान मिल जाए, तो उसे या तो एयरपोर्ट पर ही छोड़ना पड़ता है या कई बार उसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ता है. यह सब यात्रियों और आसपास के माहौल की सुरक्षा के लिए किया जाता है. इसमें कुछ धारदार हथियार, नारियल, तरल पदार्थ की बोतलें भी शामिल हैं, जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
2.लेकिन क्या फूल भी प्रतिबंधत होता है?
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में फूलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जी हाँ, आपने सही पढ़ा. लेकिन ऐसा क्यों? आपने भी सोचा होगा? कई देशों ने कृषि और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कड़े जैव सुरक्षा कानून लागू किए हैं. ऑस्ट्रेलिया इसमें अग्रणी देश है.
3.मलयालम एक्ट्रेस को गजरा रखना पड़ा महंगा
हाल ही में, मलयालम फ़िल्मों की मशहूर अभिनेत्री नव्या नायर के साथ भी ऐसा ही हुआ. वह ओणम समारोह के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न गई थीं. विक्टोरिया मलयाली एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के बाद, जब वह लौट रही थीं, तो मेलबर्न हवाई अड्डे पर अधिकारियों को उनके हैंडबैग में चमेली के फूल मिले. उस समय, नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन पर 1.14 लाख रुपये (ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 1,980) का भारी जुर्माना लगाया गया था.
4.नव्या नायर ने क्या कहा?
मेलबर्न में एक कार्यक्रम में इस घटना का ज़िक्र करते हुए नव्या नायर ने कहा, "यह गजरा मेरे पिता ने मुझे यात्रा के दौरान पहनने के लिए दिया था. मैंने अनजाने में इसे अपने बैग में रख लिया. मुझसे गलती हुई, भले ही अनजाने में हुई हो, लेकिन क़ानून तो क़ानून है." उन्होंने आगे कहा कि जुर्माना 28 दिनों के भीतर भरना होगा.
5.ऑस्ट्रेलिया में फूल लाना गैरकानूनी क्यों है?
ऑस्ट्रेलिया में कृषि और स्थानीय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जैव सुरक्षा नियम बहुत सख्त हैं. ताज़े फूल, पौधे, बीज, मिट्टी आदि प्रतिबंधित सूची में आते हैं क्योंकि ये देश में कीट, कीटाणु या बीमारियाँ फैला सकते हैं. इसलिए, भले ही यह सिर्फ़ एक कीड़ा ही क्यों न हो, यह कानून का उल्लंघन है और इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है.
6.सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें नव्या नायर एयरपोर्ट पर शॉपिंग करती, खाना खाती और चमेली के गजरे वाली पारंपरिक केरल साड़ी में घूमती नजर आ रही हैं.
7.आस्ट्रेलियाई नियम क्या है?
ऑस्ट्रेलियाई सरकार की वेबसाइट (studyaustralia.gov.au) के अनुसार, यात्रियों को देश में उतरते समय अपने इनकमिंग पैसेंजर अराइवल कार्ड पर कुछ वस्तुओं की जानकारी देनी होती है. इसमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, पौधे, पशु-आधारित उत्पाद, 10,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा और कुछ दवाइयां शामिल हैं. अगर कोई यह जानकारी छिपाता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
8.नव्या नायर वर्क प्रोफाइल
नव्या नायर ने 2001 में फिल्म 'इष्टम' से डेब्यू किया था. उसके बाद 'मज़थुल्लिक्कुलुक्कम' और 'कुंजिकोनन' जैसी फिल्मों ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई. दो दशक से ज़्यादा का सफ़र तय करने के बाद भी नव्या मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक लोकप्रिय अभिनेत्री मानी जाती हैं.
