क्या आपने देखा है भारत का स्कॉटलैंड, IRCTC दे रहा 2 रात 3 दिन के टूर का बेहतरीन मौका, जानिए ये जगह क्यों है खास

2 . क्यों कहा जाता है कूर्ग को “भारत का स्कॉटलैंड”

दक्षिण भारत के Karnataka राज्य में स्थित Coorg अपने हरे-भरे पहाड़ों, कॉफी बागानों और धुंध भरी घाटियों के लिए जाना जाता है. यही वजह है कि कई ट्रैवल लेखक इसे स्कॉटलैंड जैसे प्राकृतिक दृश्य वाला क्षेत्र बताते हैं. यहां का मौसम साल भर अपेक्षाकृत सुहावना रहता है और शांत वातावरण शहरों की भीड़-भाड़ से दूर एक अलग अनुभव देता है. यही कारण है कि प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के बीच यह जगह काफी लोकप्रिय है.

(Credit Image AI)