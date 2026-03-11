FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

इज़रायल के हाइफ़ा में मिसाइल हमला, मेहराबाद एयरबेस पर भी हमला किया, हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया, ईरान ने तेल अवीव पर कई मिसाइलें दागी | अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 4 मिसाइल दागी, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में दावा किया, हम अपने राष्ट्रहितों की रक्षा जारी रखेंगे- ईरान | उपभोक्ताओं के लिए गैस की कोई कमी नहीं, देश में रोज़ाना 60 लाख सिलेंडरों की सप्लाई, आयात 55% से बढ़ाकर 70% किया गया- केंद्र | केदारनाथ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक, बदरीनाथ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक | पिछले 13 साल से हरीश राणा बीमारी से जूझ रहे हैं, हरीश के माता-पिता ने इच्छा मृत्यु की मांग की थी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Harish Rana Euthanasia: क्या होता है पैसिव यूथनेशिया, जिसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है

Harish Rana Euthanasia: क्या होता है पैसिव यूथनेशिया, जिसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है

MPPSC SET Answer Key 2026: एमपी सेट की प्रोविजनल आंसर की जारी, जानें कब तक कर पाएंगे ऑब्जेक्शन

MPPSC SET Answer Key 2026: एमपी सेट की प्रोविजनल आंसर की जारी, जानें कब तक कर पाएंगे ऑब्जेक्शन

ईरान या US नहीं, उनकी लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा उस देश को होगा जिसकी नैया डुबाने पर तुले थे ट्रंप

ईरान या US नहीं, उनकी लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा उस देश को होगा जिसकी नैया डुबाने पर तुले थे ट्रंप

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Surya Gochar 2026: मीन राशि में सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन लोगों की मुश्किलें, जीवन में संकट और समस्याओं का करना पड़ेगा सामना

मीन राशि में सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन लोगों की मुश्किलें, जीवन में संकट और समस्याओं का करना पड़ेगा सामना

लड़कियों के सबसे अच्छे स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? हसबैंड नहीं इनके साथ आती है इन्हें सुकून भरी नींद  

लड़कियों के सबसे अच्छे स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? हसबैंड नहीं इनके साथ आती है इन्हें सुकून भरी नींद

क्या आपने देखा है भारत का स्कॉटलैंड, IRCTC दे रहा 2 रात 3 दिन के टूर का बेहतरीन मौका, जानिए ये जगह क्यों है खास

क्या आपने देखा है भारत का स्कॉटलैंड, IRCTC दे रहा 2 रात 3 दिन के टूर का बेहतरीन मौका, जानिए ये जगह क्यों है खास

HomePhotos

लाइफस्टाइल

क्या आपने देखा है भारत का स्कॉटलैंड, IRCTC दे रहा 2 रात 3 दिन के टूर का बेहतरीन मौका, जानिए ये जगह क्यों है खास

घूमने-फिरने के शौकीन लोगों के लिए भारत में कई ऐसे हिल स्टेशन हैं जो प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाने जाते हैं. इन्हीं जगहों में एक नाम Coorg का भी है, जिसे अक्सर “भारत का स्कॉटलैंड” कहा जाता है...

Nitin Sharma | Mar 11, 2026, 09:07 AM IST

1.IRCTC का टूर पैकेज

IRCTC का टूर पैकेज
1

हाल ही में Indian Railway Catering and Tourism Corporation यानी IRCTC ने इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल के लिए एक विशेष टूर पैकेज पेश किया है. इस पैकेज के जरिए यात्रियों को कम बजट में पहाड़ों, झरनों और कॉफी बागानों के बीच समय बिताने का मौका मिल सकता है.पर्यटन विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे पैकेज उन लोगों के लिए खास होते हैं जो सीमित बजट में यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति और स्थानीय संस्कृति का अनुभव लेना चाहते हैं.

(Credit Image AI)

Advertisement

2.क्यों कहा जाता है कूर्ग को “भारत का स्कॉटलैंड”

क्यों कहा जाता है कूर्ग को “भारत का स्कॉटलैंड”
2

दक्षिण भारत के Karnataka राज्य में स्थित Coorg अपने हरे-भरे पहाड़ों, कॉफी बागानों और धुंध भरी घाटियों के लिए जाना जाता है. यही वजह है कि कई ट्रैवल लेखक इसे स्कॉटलैंड जैसे प्राकृतिक दृश्य वाला क्षेत्र बताते हैं. यहां का मौसम साल भर अपेक्षाकृत सुहावना रहता है और शांत वातावरण शहरों की भीड़-भाड़ से दूर एक अलग अनुभव देता है. यही कारण है कि प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के बीच यह जगह काफी लोकप्रिय है.

(Credit Image AI)

3.यहां के प्रमुख पर्यटन आकर्षण

यहां के प्रमुख पर्यटन आकर्षण
3

कूर्ग आने वाले पर्यटक यहां के कई प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों को देखने जाते हैं. इनमें Abbey Falls का झरना, Dubare Elephant Camp और Raja’s Seat जैसे स्थान प्रमुख माने जाते हैं. इन जगहों पर आने वाले पर्यटकों को पहाड़ों के बीच बहते झरने, कॉफी के बागान और सूर्योदय-सूर्यास्त के खूबसूरत दृश्य देखने का अवसर मिलता है.

(Credit Image AI)

4.टूर पैकेज की अवधि और यात्रा की शुरुआत

टूर पैकेज की अवधि और यात्रा की शुरुआत
4

IRCTC द्वारा पेश किया गया यह टूर पैकेज कुल 2 रात और 3 दिन की अवधि का है. यात्रा की शुरुआत Mysuru से होती है, इसलिए अन्य शहरों से आने वाले यात्रियों को पहले अपने खर्च पर मैसूर पहुंचना होगा. इस पैकेज के अनुसार निर्धारित तिथि से यात्रा शुरू होती है और इसके बाद नियमित रूप से यह टूर उपलब्ध कराया जा सकता है.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.पैकेज की अनुमानित कीमत

पैकेज की अनुमानित कीमत
5

IRCTC के इस पैकेज में यात्रियों के लिए अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार शुल्क तय किया गया है. अकेले यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पैकेज शुल्क अधिक होता है, जबकि समूह में यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति खर्च कम हो जाता है. तीन लोगों के समूह में यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति खर्च लगभग 10 हजार रुपये से कम तक आ सकता है, जो इसे बजट यात्रियों के लिए अपेक्षाकृत किफायती विकल्प बनाता है.

(Credit Image AI)

6.पैकेज में मिलने वाली सुविधाएं

पैकेज में मिलने वाली सुविधाएं
6

इस यात्रा के दौरान पर्यटकों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. इसमें पूरी यात्रा के लिए एसी वाहन में स्थानीय परिवहन की व्यवस्था शामिल है.इसके अलावा दो रातों के लिए होटल में ठहरने की सुविधा और निर्धारित मेनू के अनुसार दो दिनों का नाश्ता भी पैकेज का हिस्सा होता है.टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, ड्राइवर भत्ता और राज्य से संबंधित लाइसेंस शुल्क जैसी लागत भी पैकेज में शामिल रहती है.

(Credit Image AI)

7.बुकिंग कैसे कर सकते हैं

बुकिंग कैसे कर सकते हैं
7

जो यात्री इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, वे IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं.यात्रा विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के पैकेज उन लोगों के लिए उपयोगी होते हैं जो सीमित समय में व्यवस्थित तरीके से किसी पर्यटन स्थल का अनुभव लेना चाहते हैं.

(Credit Image AI)

8.प्रकृति के बीच शांत छुट्टियों का विकल्प

प्रकृति के बीच शांत छुट्टियों का विकल्प
8

कुल मिलाकर कूर्ग का यह टूर पैकेज उन यात्रियों के लिए आकर्षक हो सकता है जो पहाड़ों, कॉफी बागानों और शांत वातावरण के बीच कुछ दिन बिताना चाहते हैं.तेजी से बढ़ती शहरी जिंदगी के बीच ऐसे पर्यटन स्थल लोगों को प्रकृति के करीब जाने और मानसिक रूप से आराम महसूस करने का अवसर देते हैं.

(Credit Image AI)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Surya Gochar 2026: मीन राशि में सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन लोगों की मुश्किलें, जीवन में संकट और समस्याओं का करना पड़ेगा सामना
मीन राशि में सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन लोगों की मुश्किलें, जीवन में संकट और समस्याओं का करना पड़ेगा सामना
लड़कियों के सबसे अच्छे स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? हसबैंड नहीं इनके साथ आती है इन्हें सुकून भरी नींद  
लड़कियों के सबसे अच्छे स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? हसबैंड नहीं इनके साथ आती है इन्हें सुकून भरी नींद
क्या आपने देखा है भारत का स्कॉटलैंड, IRCTC दे रहा 2 रात 3 दिन के टूर का बेहतरीन मौका, जानिए ये जगह क्यों है खास
क्या आपने देखा है भारत का स्कॉटलैंड, IRCTC दे रहा 2 रात 3 दिन के टूर का बेहतरीन मौका, जानिए ये जगह क्यों है खास
इंडियन क्रिकेट टीम नीली जर्सी क्यों पहनती है? ‘Men in Blue’ की पहचान के पीछे ये दिलचस्प कहानी जानते हैं आप?
इंडियन क्रिकेट टीम नीली जर्सी क्यों पहनती है? ‘Men in Blue’ की पहचान के पीछे ये दिलचस्प कहानी जानते हैं आप?
खराब CIBIL के चलते नहीं मिल रहा लोन? अपनाएं Credit Score बढ़ाने के 5 आसान तरीके
खराब CIBIL के चलते नहीं मिल रहा लोन? अपनाएं Credit Score बढ़ाने के 5 आसान तरीके
MORE
Advertisement
धर्म
Sheetala Ashtami Vrat Katha: शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद
शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद
Budh Gochar: बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
Shukra-Chandrama Gochar: शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
Horoscope 10 March: कर्क और कन्या राशि वाले आज रहें शांत, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वाले आज रहें शांत, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Ramnavami Puja: दोपहर के समय ही क्यों की जाती है रामनवमी की पूजा? मार्च में इस दिन पूजे जाएंगे रामलला
दोपहर के समय ही क्यों की जाती है रामनवमी की पूजा? मार्च में इस दिन पूजे जाएंगे रामलला
MORE
Advertisement