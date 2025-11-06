Interval Walking: 10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है 30 मिनट की interval walk, जानें करने का तरीका और फायदे

3 . 30 मिनट, 10,000 कदमों से कैसे बेहतर हो सकते हैं

न्यूयॉर्क स्थित आंतरिक चिकित्सा और एलर्जी विशेषज्ञ डॉ. तानिया इलियट के अनुसार, 30 मिनट की सही ढंग से की गई सैर, 10,000 कदम चलने के फ़ायदों से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है. दरअसल interval walk एक जापानी चलने की तकनीक है, जो तेज और धीमी गति से चलने का अभ्यास कराती है. वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि सप्ताह में कम से कम चार दिन अभ्यास करने पर एरोबिक क्षमता, पैर की मांसपेशियों की ताकत, अधिकतम ऑक्सीजन सेवन और ब्लड प्रेशर का सही रहता है.