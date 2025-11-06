FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बीजेपी एमपी विश्वेश्वर हेगड़े कागेड़ी ने जन-गण-मन को लेकर दिया विवादित बयान, कांग्रेस ने जताया ऐतराज

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'विराट-रोहित के बाद भारत में सीरीज जीतना आसान...' साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टेस्ट सीरीज से पहले दिया बड़ा बयान

'विराट-रोहित के बाद भारत में सीरीज जीतना आसान...' साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टेस्ट सीरीज से पहले दिया बड़ा बयान

Strict Account Settings के लिए गंभीर हुआ WhatsApp, जल्द आएगा ये फीचर...

Strict Account Settings के लिए गंभीर हुआ WhatsApp, जल्द आएगा ये फीचर...

KGF के इस फेमस एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा, गंभीर बीमारी से हार गए जिंदगी की जंग

KGF के इस फेमस एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा, गंभीर बीमारी से हार गए जिंदगी की जंग

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Anunay Sood से Surbhi Jain तक, वो 5 डिजिटल क्रिएटर जो कम उम्र में ही दुनिया को कह गए अलविदा

Anunay Sood से Surbhi Jain तक, वो 5 डिजिटल क्रिएटर जो कम उम्र में ही दुनिया को कह गए अलविदा

Interval Walking: 10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है 30 मिनट की interval walk, जानें करने का तरीका और फायदे

10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है 30 मिनट की interval walk, जानें करने का तरीका और फायदे

Kim Kardashian- Kanye West के Relation में पैसा... क्यों जरूरी है रिश्ते में Financial Intimacy?

Kim Kardashian- Kanye West के Relation में पैसा... क्यों जरूरी है रिश्ते में Financial Intimacy?

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Interval Walking: 10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है 30 मिनट की interval walk, जानें करने का तरीका और फायदे

पैदल चलना फिट रहने के सबसे आसान तरीकों में से एक है, फिर भी ज़्यादातर लोग रोज़ाना 10,000 कदम चलने के पुराने लक्ष्य पर अड़े रहते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपको सिर्फ़ 30 मिनट में ही उतने ही या उससे भी बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल जाएं, अब विशेषज्ञों का कहना है कि यह इंटरवल वॉकिंग से संभव है.

नितिन शर्मा | Nov 06, 2025, 01:30 PM IST

1.स्वास्थ्य को देता है बढ़ावा

स्वास्थ्य को देता है बढ़ावा
1

पैदल चलना सिर्फ़ एक कम प्रभाव वाला व्यायाम नहीं है. यह पूरे शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है. रिसर्च की मानें तो नियमित रूप से पैदल चलने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार, हड्डियां मज़बूत, ब्लड शुगर में कमी, वज़न प्रबंधन और मानसिक स्पष्टता में वृद्धि होती है. इसके साथ ही पैदल चलने के कुछ ही समय से तुरंत लाभ मिलता है.

Advertisement

2.पैदल चलने के फायदे

पैदल चलने के फायदे
2

कैलोरी को प्रभावी ढंग से जलाता है

हृदय को मजबूत करता है और ब्लड प्रेशर को सही रखता है

ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है 

मस्तिष्क स्वास्थ्य और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है

जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है गतिशीलता में सुधार होता है

मूड बेहतर करता है और तनाव कम करता है

एनर्जी लेवल बढ़ता है 

प्रतिरक्षा को मजबूत करता है

3.30 मिनट, 10,000 कदमों से कैसे बेहतर हो सकते हैं

30 मिनट, 10,000 कदमों से कैसे बेहतर हो सकते हैं
3

न्यूयॉर्क स्थित आंतरिक चिकित्सा और एलर्जी विशेषज्ञ डॉ. तानिया इलियट के अनुसार, 30 मिनट की सही ढंग से की गई सैर, 10,000 कदम चलने के फ़ायदों से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है. दरअसल interval walk एक जापानी चलने की तकनीक है, जो तेज और धीमी गति से चलने का अभ्यास कराती है. वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि सप्ताह में कम से कम चार दिन अभ्यास करने पर एरोबिक क्षमता, पैर की मांसपेशियों की ताकत, अधिकतम ऑक्सीजन सेवन और ब्लड प्रेशर का सही रहता है.

4.इंटरवल वॉक ट्रेनिंग (IWT) क्या है?

इंटरवल वॉक ट्रेनिंग (IWT) क्या है?
4

जापान के शिंशु विश्वविद्यालय की रिसर्च के अनुसार, IWT में अलग-अलग गति से चलने के संरचित चक्र शामिल हैं. एक सामान्य सत्र में तीन मिनट तेज़ चलना, जो बातचीत को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए पर्याप्त है. यह 3 मिनट धीमी, आरामदायक सैर शामिल होती है. छह मिनट के इस चक्र को कम से कम 30 मिनट तक लगातार दोहराया जाता है.

TRENDING NOW

5.ऐसे करें इंटरवल वॉक

ऐसे करें इंटरवल वॉक
5

इंटरवल वॉक में पैदल चलना पारंपरिक 10,000 कदम के लक्ष्य से ज्यादा लाभ दायक हो सकता है. इसके लिए 3 मिनट तेज चलने के बाद 3 मिनट धीमी गति से चलने से हृदय और पैरों का स्वास्थ्य बेहतर होता है. इसके साथ ही सप्ताह में चार बार IWT का अभ्यास करने से एरोबिक क्षमता, ऊर्जा और समग्र फिटनेस में वृद्धि हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'विराट-रोहित के बाद भारत में सीरीज जीतना आसान...' साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टेस्ट सीरीज से पहले दिया बड़ा बयान
'विराट-रोहित के बाद भारत में सीरीज जीतना आसान...' साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टेस्ट सीरीज से पहले दिया बड़ा बयान
Strict Account Settings के लिए गंभीर हुआ WhatsApp, जल्द आएगा ये फीचर...
Strict Account Settings के लिए गंभीर हुआ WhatsApp, जल्द आएगा ये फीचर...
KGF के इस फेमस एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा, गंभीर बीमारी से हार गए जिंदगी की जंग
KGF के इस फेमस एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा, गंभीर बीमारी से हार गए जिंदगी की जंग
क्रिकेटर हरलीन देओल ने PM Modi से जाना उनकी चमकती त्वचा का राज, प्रधानमंत्री ने कही ये बात
क्रिकेटर हरलीन देओल ने PM Modi से जाना उनकी चमकती त्वचा का राज, प्रधानमंत्री ने कही ये बात
टल गई RRB Group D की परीक्षा? जानें वायरल हो रहे नोटिस की क्या है सच्चाई
टल गई RRB Group D की परीक्षा? जानें वायरल हो रहे नोटिस की क्या है सच्चाई
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Anunay Sood से Surbhi Jain तक, वो 5 डिजिटल क्रिएटर जो कम उम्र में ही दुनिया को कह गए अलविदा
Anunay Sood से Surbhi Jain तक, वो 5 डिजिटल क्रिएटर जो कम उम्र में ही दुनिया को कह गए अलविदा
Interval Walking: 10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है 30 मिनट की interval walk, जानें करने का तरीका और फायदे
10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है 30 मिनट की interval walk, जानें करने का तरीका और फायदे
Kim Kardashian- Kanye West के Relation में पैसा... क्यों जरूरी है रिश्ते में Financial Intimacy?
Kim Kardashian- Kanye West के Relation में पैसा... क्यों जरूरी है रिश्ते में Financial Intimacy?
भारत के पांच स्टार्टअप फाउंडर्स जो बिलियनेयर बन गए
भारत के पांच स्टार्टअप फाउंडर्स जो बिलियनेयर बन गए
कौन थे इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद? जिनकी 32 साल की उम्र में हुई मौत, जानिए कैसे मशहूर हुए ये डिजिटल स्टार
कौन थे इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद? जिनकी 32 साल की उम्र में हुई मौत, जानिए कैसे मशहूर हुए ये डिजिटल स्टार
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE