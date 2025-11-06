Interval Walking: 10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है 30 मिनट की interval walk, जानें करने का तरीका और फायदे

लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Nov 06, 2025, 01:30 PM IST
1.स्वास्थ्य को देता है बढ़ावा
पैदल चलना सिर्फ़ एक कम प्रभाव वाला व्यायाम नहीं है. यह पूरे शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है. रिसर्च की मानें तो नियमित रूप से पैदल चलने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार, हड्डियां मज़बूत, ब्लड शुगर में कमी, वज़न प्रबंधन और मानसिक स्पष्टता में वृद्धि होती है. इसके साथ ही पैदल चलने के कुछ ही समय से तुरंत लाभ मिलता है.
2.पैदल चलने के फायदे
कैलोरी को प्रभावी ढंग से जलाता है
हृदय को मजबूत करता है और ब्लड प्रेशर को सही रखता है
ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है
मस्तिष्क स्वास्थ्य और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है
जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है गतिशीलता में सुधार होता है
मूड बेहतर करता है और तनाव कम करता है
एनर्जी लेवल बढ़ता है
प्रतिरक्षा को मजबूत करता है
3.30 मिनट, 10,000 कदमों से कैसे बेहतर हो सकते हैं
न्यूयॉर्क स्थित आंतरिक चिकित्सा और एलर्जी विशेषज्ञ डॉ. तानिया इलियट के अनुसार, 30 मिनट की सही ढंग से की गई सैर, 10,000 कदम चलने के फ़ायदों से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है. दरअसल interval walk एक जापानी चलने की तकनीक है, जो तेज और धीमी गति से चलने का अभ्यास कराती है. वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि सप्ताह में कम से कम चार दिन अभ्यास करने पर एरोबिक क्षमता, पैर की मांसपेशियों की ताकत, अधिकतम ऑक्सीजन सेवन और ब्लड प्रेशर का सही रहता है.
4.इंटरवल वॉक ट्रेनिंग (IWT) क्या है?
जापान के शिंशु विश्वविद्यालय की रिसर्च के अनुसार, IWT में अलग-अलग गति से चलने के संरचित चक्र शामिल हैं. एक सामान्य सत्र में तीन मिनट तेज़ चलना, जो बातचीत को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए पर्याप्त है. यह 3 मिनट धीमी, आरामदायक सैर शामिल होती है. छह मिनट के इस चक्र को कम से कम 30 मिनट तक लगातार दोहराया जाता है.
5.ऐसे करें इंटरवल वॉक
इंटरवल वॉक में पैदल चलना पारंपरिक 10,000 कदम के लक्ष्य से ज्यादा लाभ दायक हो सकता है. इसके लिए 3 मिनट तेज चलने के बाद 3 मिनट धीमी गति से चलने से हृदय और पैरों का स्वास्थ्य बेहतर होता है. इसके साथ ही सप्ताह में चार बार IWT का अभ्यास करने से एरोबिक क्षमता, ऊर्जा और समग्र फिटनेस में वृद्धि हो सकती है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
