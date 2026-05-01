भगवान बुद्ध के 7 सिद्धांत गांठ बांध लें, बदल जाएगा जीवन को देखने का नजरिया और मिलेगी सक्सेस और मन की शांति 

1 . दुख को समझना ही बदलाव की शुरुआत है

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बुद्ध का पहला सिद्धांत यही कहता है कि जीवन में दुख है, और इसे स्वीकार करना जरूरी है. आज हम अक्सर समस्याओं से भागते हैं या उन्हें नजरअंदाज करते हैं, जिससे तनाव और बढ़ जाता है.जब आप यह मान लेते हैं कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, तो उनसे लड़ना आसान हो जाता है. यह सोच आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है. (फोटो एआई)