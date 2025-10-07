Inter-Caste Marriage करने वाले कपल्स को मिलती है 10 लाख की सरकारी सौगात! जान लीजिए क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें

6 . क्या है जरूरी?

इस आवेदन के लिए दोनों पति-पत्नी के पास आधार कार्ड और ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, शादी के एक महीने के भीतर योजना के लिए आवेदन करना जरूरी है. इसके अलावा अगर आप राजस्थान के अलावा पूरे देशभर में इंटरकास्ट शादी करते हैं तो डॉ. सविता बेन अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के तहत आपको 2.5 लाख रुपये की राशि दी जाती है. इसके लिए राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.