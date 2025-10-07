Inter-Caste Marriage करने वाले कपल्स को मिलती है 10 लाख की सरकारी सौगात! जान लीजिए क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें

Bilaspur Landslide: हिमाचल के बिलासपुर भीषण हादसा, यात्रियों से भरी बस पर गिरा मलबा, 10 की मौत, कई घायल
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Oct 07, 2025, 05:39 PM IST
1.Inter Cste Marriage Promotion Scheme
राजस्थान सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना और जातीय दीवारों को तोड़ना है. इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवक या युवती के सवर्ण हिंदू साथी से विवाह करने पर 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है.
2.कैसे मिलती है ये धन राशि?
बता दें कि 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता में से 5 लाख रुपये की एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) आठ साल के लिए कराई जाती है, इसके अलावा शेष 5 लाख रुपये सीधे दंपत्ति के संयुक्त खाते में जमा कर दिए जाते हैं. ऐसे में यह योजना न केवल आर्थिक सहयोग प्रदान करती है बल्कि नए जीवन की शुरुआत को भी आसान बनाती है.
3.कैसे करें अप्लाई?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं. इसके लिए सबसे पहले आवेदक को अपनी SSO ID से लॉगइन करना होगा. इसके बाद 'Citizen' सेक्शन में जाकर ‘SJMS Application’ लिंक पर क्लिक करना होगा. यहां आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी है. इसकी जानकारी आप https://www.myscheme.gov.in/schemes/dsaicmas पर जाकर भी ले सकते हैं.
4.ये है नियम
इसका लाभ आप तभी उठा सकते हैं, जब लड़का या लड़की दोनों में से एक दलित समुदाय का हो और राजस्थान का ही मूल निवासी हो. इसके अलावा दोनों में से किसी की भी उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. साथ ही दोनों की कमाई मिलाकर 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ध्यान रखें कि फॉर्म के साथ जाति प्रमाण पत्र भी अटैच करना जरूरी है.
5.जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड (दोनों का), जन्म प्रमाण पत्र या उम्र का सबूत (18+ लड़की, 21+ लड़का), जाति प्रमाण पत्र (SC पार्टनर का), निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो (दोनों), शादी के फोटो / समारोह के सबूत, गवाहों के पहचान पत्र (2 गवाह). इसके अलावा अतिरिक्त दस्तावेज में रजिस्टर विवाह प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाता (दोनों पति-पत्नी के नाम), घोषणा पत्र कि ये पहला विवाह है की जरूरत होगी.
6.क्या है जरूरी?
इस आवेदन के लिए दोनों पति-पत्नी के पास आधार कार्ड और ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, शादी के एक महीने के भीतर योजना के लिए आवेदन करना जरूरी है. इसके अलावा अगर आप राजस्थान के अलावा पूरे देशभर में इंटरकास्ट शादी करते हैं तो डॉ. सविता बेन अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के तहत आपको 2.5 लाख रुपये की राशि दी जाती है. इसके लिए राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
7.इस बात का रखें ध्यान
सबसे जरूरी बात शादी स्वैच्छिक और बिना दबाव के होना चाहिए. इस योजना का लाभ एक बार ही मिलता है और अगर आवेदन में धोखाधड़ी पाई गई, तो सहायता राशि वापस ली जा सकती है.
