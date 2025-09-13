FacebookTwitterYoutubeInstagram
Cholesterol Remedy: रोज सुबह इन 7 तरीकों से कम करें गंदा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक-स्ट्रोक का रिस्क होगा कम

Cholesterol Remedy: रोज सुबह इन 7 तरीकों से कम करें गंदा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक-स्ट्रोक का रिस्क होगा कम

रोज सुबह दवा निगलने की बजाय 7 आसान उपायों को आजमा कर आप अपने नसों में जमा गंदा कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकते हैं. इससे हार्ट अटैक- हाई बीपी और स्ट्रोक का खतरा भी टल जाएगा.

ऋतु सिंह | Sep 13, 2025, 09:33 AM IST

1.हाई कोलेस्ट्रॉल एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है

1

हाई कोलेस्ट्रॉल एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनता जा रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, कोलेस्ट्रॉल के कारण अनुमानित 26 लाख मौतें होती हैं. यह हृदय रोग, स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप और परिधीय धमनी रोग के जोखिम को बढ़ाता है. कोलेस्ट्रॉल रक्त में मौजूद एक मोम जैसा पदार्थ है. हालाँकि यह कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका उच्च स्तर हानिकारक हो सकता है. कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है - अच्छा और बुरा. अच्छा कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए आवश्यक है, जबकि बुरा कोलेस्ट्रॉल बीमारियों का मूल कारण है.
 

2.खराब कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें?

2

कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित मरीजों को रोज़ाना दवाओं की ज़रूरत होती है. लेकिन आप अपनी दिनचर्या में छोटे-छोटे बदलाव करके इसे नियंत्रित कर सकते हैं. सुबह की कुछ आदतें कोलेस्ट्रॉल को प्राकृतिक रूप से कम कर सकती हैं. NIH में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार , कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कुछ आसान आदतें बताई गई हैं, इन्हें जानें और खुद में बदलाव लाएं.  
 

3.सुबह की शुरुआत ग्रीन टी से करें

3

अगर आप कॉफ़ी पीते हैं, तो इसकी जगह ग्रीन टी पीने की कोशिश करें. ग्रीन टी में कैटेचिन भरपूर मात्रा में होता है. कैटेचिन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं. इसके अलावा, नाश्ते में मीठे अनाज, पेस्ट्री और मीठे पेय पदार्थों से बचें. बहुत ज़्यादा चीनी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा सकती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकती है.
 

4.सुबह के समय स्ट्रेचिंग करना लाभदायक होगा

4

हल्का योग या स्ट्रेचिंग तनाव कम करने में मदद कर सकता है. तनाव उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर का एक ज्ञात कारण है. भुजंगासन या सेतुबंधासन जैसे आसन रक्त संचार को बढ़ावा देते हैं और हृदय स्वास्थ्य में मदद करते हैं. 10-15 मिनट भी फर्क ला सकते हैं.
 

5.हर सुबह बिना चूके व्यायाम करें

5

हर सुबह 20-30 मिनट की तेज़ सैर आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकती है. नियमित शारीरिक गतिविधि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करती है. सुबह की सैर रक्त संचार में भी सुधार करती है. यह आपके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करती है. 

6.नाश्ते में सूखे मेवे खाएं 

6

अपनी सुबह की दिनचर्या में मुट्ठी भर सूखे मेवे शामिल करें. सुबह बादाम, अखरोट या अलसी के बीज का एक छोटा सा हिस्सा खाएँ. ये सूखे मेवे ओमेगा-3 फैटी एसिड और असंतृप्त वसा से भरपूर होते हैं. ये एचडीएल (अच्छे कोलेस्ट्रॉल) के स्तर को बेहतर बनाते हैं. ये एलडीएल को भी कम करते हैं. मुट्ठी भर सूखे मेवे ही खाएँ क्योंकि इनमें कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है.
 

7.नाश्ते में हाई फाइबर डाइट लें

7

अपने नाश्ते में ओट्स, चिया सीड्स, या सेब और केले जैसे फल शामिल करें, जो घुलनशील फाइबर से भरपूर होते हैं. घुलनशील फाइबर आपके पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल से जुड़ जाता है. यह इसे आपके रक्तप्रवाह में अवशोषित होने से रोकता है. यह आदत न केवल एलडीएल को कम करने में मदद करती है, बल्कि आपको लंबे समय तक भरा हुआ भी महसूस कराती है.
 

8.दिन की शुरुआत नींबू पानी से करें 

8

खाली पेट गुनगुने पानी में ताज़ा नींबू का रस मिलाकर पीने से शरीर की सफाई होती है. यह लिपिड मेटाबॉलिज़्म में भी सुधार करता है. नींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. ये खराब कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) को कम कर सकते हैं. ये धमनियों में प्लाक जमा होने से भी रोक सकते हैं. इसलिए, आपको सुबह उठने के बाद गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए. 

 

