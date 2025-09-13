Cholesterol Remedy: रोज सुबह इन 7 तरीकों से कम करें गंदा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक-स्ट्रोक का रिस्क होगा कम

1 . हाई कोलेस्ट्रॉल एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है

हाई कोलेस्ट्रॉल एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनता जा रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, कोलेस्ट्रॉल के कारण अनुमानित 26 लाख मौतें होती हैं. यह हृदय रोग, स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप और परिधीय धमनी रोग के जोखिम को बढ़ाता है. कोलेस्ट्रॉल रक्त में मौजूद एक मोम जैसा पदार्थ है. हालाँकि यह कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका उच्च स्तर हानिकारक हो सकता है. कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है - अच्छा और बुरा. अच्छा कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए आवश्यक है, जबकि बुरा कोलेस्ट्रॉल बीमारियों का मूल कारण है.

