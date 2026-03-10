Instagram Reels से हर महीने 30,000 रुपये कमाने का है सपना तो सिर्फ Views नहीं ये तरीके अपनाने से होगी बंपर कमाई

लाइफस्टाइल
Nitin Sharma | Mar 10, 2026, 02:44 PM IST
1.व्यूज नहीं बल्कि प्लानिंग है जरूरी
कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ वीडियो बनाकर हर महीने 30 हजार रुपये कमाना संभव है. विशेषज्ञों के अनुसार यह संभव तो है, लेकिन इसके लिए सिर्फ व्यूज़ नहीं बल्कि रणनीति और लगातार एंगेजमेंट भी जरूरी होता है. डिजिटल मार्केटिंग विश्लेषकों का कहना है कि कमाई के कई रास्ते होते हैं, जैसे ब्रांड सहयोग, एफिलिएट मार्केटिंग और प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन.
(Credit Image AI)
2.केवल Views से कमाई कितनी होती है?
भारत में इंस्टाग्राम कुछ क्रिएटर्स को अपने मोनेटाइजेशन फीचर के तहत रील्स पर कमाई का मौका देता है. हालांकि प्रति व्यू मिलने वाली राशि बहुत कम होती है.डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, औसतन 1000 व्यूज पर कुछ पैसे से लेकर कुछ रुपये तक की कमाई हो सकती है. अगर कोई क्रिएटर केवल व्यूज़ से 30,000 रुपये कमाना चाहता है, तो उसे महीने में लगभग 8 से 10 मिलियन व्यूज़ तक पहुंचना पड़ सकता है.
(Credit Image AI)
3.ब्रांड सहयोग: कमाई का बड़ा स्रोत
ज्यादातर भारतीय क्रिएटर्स की आय का बड़ा हिस्सा ब्रांड कोलैबोरेशन से आता है. यदि किसी क्रिएटर की रील्स पर हर महीने लगातार 50 हजार से 1 लाख व्यूज़ आते हैं, तो ब्रांड अक्सर स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए संपर्क करने लगते हैं. माइक्रो-इन्फ्लुएंसर आमतौर पर प्रति रील 500 से 2000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं. यह राशि उनके फॉलोअर्स, एंगेजमेंट और कंटेंट की गुणवत्ता पर निर्भर करती है. अगर कोई क्रिएटर महीने में कई ब्रांड के साथ काम करता है, तो 30,000 रुपये या उससे अधिक कमाई संभव हो सकती है.
(Credit Image AI)
4.एफिलिएट मार्केटिंग से भी बन सकती है अच्छी आय
कमाई का एक और लोकप्रिय तरीका एफिलिएट मार्केटिंग है. इसमें क्रिएटर अपने वीडियो के जरिए किसी प्रोडक्ट का लिंक साझा करते हैं. मान लीजिए किसी रील को 1 लाख व्यूज़ मिलते हैं और उसमें से 100 लोग उस लिंक से कोई उत्पाद खरीद लेते हैं. अगर हर बिक्री पर 300 रुपये का कमीशन है, तो कुल कमाई लगभग 30,000 रुपये तक पहुंच सकती है. इस मॉडल में व्यूज़ के साथ-साथ दर्शकों का भरोसा और खरीदारी की संभावना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
(Credit Image AI)
5.मोनेटाइजेशन के लिए जरूरी सेटिंग्स
इंस्टाग्राम पर कमाई शुरू करने के लिए सबसे पहले अकाउंट को क्रिएटर या बिजनेस अकाउंट में बदलना जरूरी होता है. इससे इनसाइट्स, ब्रांड कोलैब टूल और अन्य मोनेटाइजेशन सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित पोस्टिंग, स्पष्ट कंटेंट कैटेगरी और दर्शकों के साथ संवाद बनाए रखना भी कमाई की संभावनाओं को बढ़ाता है.
(Credit Image AI)
6.कंटेंट नियमों का पालन क्यों जरूरी है
इंस्टाग्राम के कंटेंट नियम काफी सख्त हैं. यदि रील में किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का वॉटरमार्क दिखाई देता है या कॉपीराइट का गलत उपयोग किया जाता है, तो मोनेटाइजेशन प्रभावित हो सकता है. इसके अलावा प्लेटफॉर्म की नीतियों का उल्लंघन करने पर अकाउंट की पहुंच कम हो सकती है या उसे प्रतिबंधित भी किया जा सकता है. इसी वजह से विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि क्रिएटर्स को हमेशा मौलिक और नियमों के अनुरूप कंटेंट बनाना चाहिए.
(Credit Image AI)
