CBSE मैथ्स पेपर के QR कोड ने किया कन्फ्यूज, म्यूजिक वीडियो खुलने पर अब बोर्ड ने दी सफाई

LPG Supply के लिए सरकार ने लागू किया एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जानें ये ESMA से कैसे अलग है

'Shameless With Lilly Singh’ सीजन 3 की हो रही है वापसी, Abhishek Bachchan से Kajol तक, बड़े सितारों के खुलेंगे राज!

Instagram Reels से हर महीने 30,000 रुपये कमाने का है सपना तो सिर्फ Views नहीं ये तरीके अपनाने से होगी बंपर कमाई

चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा

दुनिया में छुट्टियां बिताने के लिए किन देशों को सबसे ज्यादा चुनते हैं लोग? जानिए टॉप 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भारत कहां करता है स्टैंड

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Instagram Reels से हर महीने 30,000 रुपये कमाने का है सपना तो सिर्फ Views नहीं ये तरीके अपनाने से होगी बंपर कमाई

पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह हजारों युवाओं के लिए कमाई का एक नया प्लेटफॉर्म भी बन गया है. खासतौर पर Instagram पर रील्स बनाने वाले क्रिएटर्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं...

Nitin Sharma | Mar 10, 2026, 02:44 PM IST

1.व्यूज नहीं बल्कि प्लानिंग है जरूरी

व्यूज नहीं बल्कि प्लानिंग है जरूरी
1

कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ वीडियो बनाकर हर महीने 30 हजार रुपये कमाना संभव है. विशेषज्ञों के अनुसार यह संभव तो है, लेकिन इसके लिए सिर्फ व्यूज़ नहीं बल्कि रणनीति और लगातार एंगेजमेंट भी जरूरी होता है. डिजिटल मार्केटिंग विश्लेषकों का कहना है कि कमाई के कई रास्ते होते हैं, जैसे ब्रांड सहयोग, एफिलिएट मार्केटिंग और प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन.

(Credit Image AI)

2.केवल Views से कमाई कितनी होती है?

केवल Views से कमाई कितनी होती है?
2

भारत में इंस्टाग्राम कुछ क्रिएटर्स को अपने मोनेटाइजेशन फीचर के तहत रील्स पर कमाई का मौका देता है. हालांकि प्रति व्यू मिलने वाली राशि बहुत कम होती है.डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, औसतन 1000 व्यूज पर कुछ पैसे से लेकर कुछ रुपये तक की कमाई हो सकती है. अगर कोई क्रिएटर केवल व्यूज़ से 30,000 रुपये कमाना चाहता है, तो उसे महीने में लगभग 8 से 10 मिलियन व्यूज़ तक पहुंचना पड़ सकता है.

(Credit Image AI)

3.ब्रांड सहयोग: कमाई का बड़ा स्रोत

ब्रांड सहयोग: कमाई का बड़ा स्रोत
3

ज्यादातर भारतीय क्रिएटर्स की आय का बड़ा हिस्सा ब्रांड कोलैबोरेशन से आता है. यदि किसी क्रिएटर की रील्स पर हर महीने लगातार 50 हजार से 1 लाख व्यूज़ आते हैं, तो ब्रांड अक्सर स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए संपर्क करने लगते हैं. माइक्रो-इन्फ्लुएंसर आमतौर पर प्रति रील 500 से 2000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं. यह राशि उनके फॉलोअर्स, एंगेजमेंट और कंटेंट की गुणवत्ता पर निर्भर करती है. अगर कोई क्रिएटर महीने में कई ब्रांड के साथ काम करता है, तो 30,000 रुपये या उससे अधिक कमाई संभव हो सकती है.

(Credit Image AI)

4.एफिलिएट मार्केटिंग से भी बन सकती है अच्छी आय

एफिलिएट मार्केटिंग से भी बन सकती है अच्छी आय
4

कमाई का एक और लोकप्रिय तरीका एफिलिएट मार्केटिंग है. इसमें क्रिएटर अपने वीडियो के जरिए किसी प्रोडक्ट का लिंक साझा करते हैं. मान लीजिए किसी रील को 1 लाख व्यूज़ मिलते हैं और उसमें से 100 लोग उस लिंक से कोई उत्पाद खरीद लेते हैं. अगर हर बिक्री पर 300 रुपये का कमीशन है, तो कुल कमाई लगभग 30,000 रुपये तक पहुंच सकती है. इस मॉडल में व्यूज़ के साथ-साथ दर्शकों का भरोसा और खरीदारी की संभावना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

(Credit Image AI)

5.मोनेटाइजेशन के लिए जरूरी सेटिंग्स

मोनेटाइजेशन के लिए जरूरी सेटिंग्स
5

इंस्टाग्राम पर कमाई शुरू करने के लिए सबसे पहले अकाउंट को क्रिएटर या बिजनेस अकाउंट में बदलना जरूरी होता है. इससे इनसाइट्स, ब्रांड कोलैब टूल और अन्य मोनेटाइजेशन सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित पोस्टिंग, स्पष्ट कंटेंट कैटेगरी और दर्शकों के साथ संवाद बनाए रखना भी कमाई की संभावनाओं को बढ़ाता है.

(Credit Image AI)

6.कंटेंट नियमों का पालन क्यों जरूरी है

कंटेंट नियमों का पालन क्यों जरूरी है
6

इंस्टाग्राम के कंटेंट नियम काफी सख्त हैं. यदि रील में किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का वॉटरमार्क दिखाई देता है या कॉपीराइट का गलत उपयोग किया जाता है, तो मोनेटाइजेशन प्रभावित हो सकता है. इसके अलावा प्लेटफॉर्म की नीतियों का उल्लंघन करने पर अकाउंट की पहुंच कम हो सकती है या उसे प्रतिबंधित भी किया जा सकता है. इसी वजह से विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि क्रिएटर्स को हमेशा मौलिक और नियमों के अनुरूप कंटेंट बनाना चाहिए.

(Credit Image AI)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Instagram Reels से हर महीने 30,000 रुपये कमाने का है सपना तो सिर्फ Views नहीं ये तरीके अपनाने से होगी बंपर कमाई
चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
दुनिया में छुट्टियां बिताने के लिए किन देशों को सबसे ज्यादा चुनते हैं लोग? जानिए टॉप 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भारत कहां करता है स्टैंड
चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती
किस दिन शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि? जानिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और नौ दिनों का पूरा पूजा कैलेंडर
Horoscope 9 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें सोमवार का राशिफल
इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत
17 या 18 मार्च किस दिन है चैत्र अमावस्या? इस दिन क्या करें दान और सौभाग्य के लिए कौन सा उपाय आएगा काम
