Instagram Reels से हर महीने 30,000 रुपये कमाने का है सपना तो सिर्फ Views नहीं ये तरीके अपनाने से होगी बंपर कमाई

3 . ब्रांड सहयोग: कमाई का बड़ा स्रोत

ज्यादातर भारतीय क्रिएटर्स की आय का बड़ा हिस्सा ब्रांड कोलैबोरेशन से आता है. यदि किसी क्रिएटर की रील्स पर हर महीने लगातार 50 हजार से 1 लाख व्यूज़ आते हैं, तो ब्रांड अक्सर स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए संपर्क करने लगते हैं. माइक्रो-इन्फ्लुएंसर आमतौर पर प्रति रील 500 से 2000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं. यह राशि उनके फॉलोअर्स, एंगेजमेंट और कंटेंट की गुणवत्ता पर निर्भर करती है. अगर कोई क्रिएटर महीने में कई ब्रांड के साथ काम करता है, तो 30,000 रुपये या उससे अधिक कमाई संभव हो सकती है.

