दुनिया के इन देशों में तेजी से बढ़ रहा है बांझपन, जानिए कैसी है भारत की स्थिति

4 . सिंगापुर

जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो के अनुसार, सिंगापुर में प्रजनन दर 0.97 प्रति महिला है, जो दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में कम है. सरकार ने बच्चों के पालन-पोषण को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे घर का अनुदान, माता-पिता को छुट्टियाँ और वित्तीय सहायता. हालाँकि, ऐसे कई जोड़े हैं जो कामकाजी जीवन के तनाव और शहर-राज्य की जीवन-यापन की लागत के कारण बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं.