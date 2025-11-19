दुनिया के इन देशों में तेजी से बढ़ रहा है बांझपन, जानिए कैसी है भारत की स्थिति

लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Nov 19, 2025, 01:12 PM IST
1.सबसे कम प्रजनन दर वाले देशों की सूची
वहीं विश्व जनसंख्या प्रतिस्थापन दर 2.1 बच्चे/महिला है. आइए जानते हैं दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर वाले शीर्ष पांच देश कौन कौन से हैं, इनमें भारत कौन से स्थान पर है.
2.दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरिया में प्रजनन दर भी दुनिया में सबसे कम है. जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो के अनुसार, 2024 में, यहाँ प्रति महिला औसतन केवल 0.72 बच्चे पैदा हुए, जो सबसे निचला स्तर है. बढ़ती जीवन-यापन की लागत, लंबे काम के घंटे और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली ने युवा जोड़ों को बच्चे पैदा करने से रोका है. कई महिलाएँ बच्चों के बजाय अपने करियर को प्राथमिकता देती हैं, क्योंकि काम पर माताओं को बहुत कम सहयोग मिलता है.
3.हांगकांग
हांगकांग में प्रजनन दर 0.8 प्रति महिला है. घरों की बढ़ती लागत, बच्चों की देखभाल का उच्च खर्च और काम से जुड़े बढ़ते तनाव ने दंपतियों के लिए परिवार चलाना मुश्किल बना दिया है. सरकार द्वारा शिशु बोनस और माता-पिता को सहायता देने के प्रयासों के बावजूद, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या हर साल कम होती जा रही है.
4.सिंगापुर
जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो के अनुसार, सिंगापुर में प्रजनन दर 0.97 प्रति महिला है, जो दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में कम है. सरकार ने बच्चों के पालन-पोषण को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे घर का अनुदान, माता-पिता को छुट्टियाँ और वित्तीय सहायता. हालाँकि, ऐसे कई जोड़े हैं जो कामकाजी जीवन के तनाव और शहर-राज्य की जीवन-यापन की लागत के कारण बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं. यह भी पढ़ें - 30 की उम्र के बाद बच्चे की योजना बना रहे हैं? जानें बढ़ती उम्र प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था को कैसे प्रभावित करती है.
5.ताइवान
ताइवान की प्रजनन दर प्रति महिला 0.87 जन्म है. शोधकर्ता इसका कारण देर से होने वाली शादियाँ, शिक्षा पर बढ़ता खर्च और युवाओं में ज़्यादा बच्चे पैदा करने की कम इच्छा को मानते हैं. सरकार ने पहले ही सब्सिडी, चाइल्डकैअर लाभ और माता-पिता की छुट्टी देने के प्रयास किए हैं, फिर भी सांस्कृतिक और वित्तीय बाधाएँ अभी भी प्रबल हैं.
6.जापान
जापान में लंबे समय से कम प्रजनन दर और प्रति महिला लगभग 1.2 जन्मों की प्रजनन दर से जूझना पड़ रहा है. विवाहों की घटती दर, लिंग के आधार पर बदलती भूमिकाएँ और आर्थिक तंगी ने जन्म दर को और भी गिरा दिया है. जनसंख्या में कमी का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है, और सरकार ने कामकाजी माता-पिता के पक्ष में नीतियों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है.
7.भारत का स्थान क्या है
जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो के अनुसार, भारतीयों में प्रजनन दर में पिछले कुछ वर्षों में लगातार गिरावट आ रही है और वर्तमान में यह प्रति महिला 2.0 जन्म दर पर है, जो प्रतिस्थापन दर से कम है. हालाँकि यह परिवार नियोजन और परिवार शिक्षा में एक सुधार है, विश्लेषकों को डर है कि उनके घटते रवैये का असर निकट भविष्य में कामकाजी उम्र के परिवारों पर पड़ सकता है. केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी हैं जिनकी प्रजनन दर विकसित देशों के लगभग समान है.