भारत के ये टॉप 5 मार्केट हैं Spiritual Shopping के लिए बेस्ट, यहां मिलती हैं असली रुद्राक्ष और धार्मिक चीजें

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Apr 18, 2026, 01:12 PM IST
1.हरिद्वार का बड़ा बाजार
हर की पौड़ी से सटा बड़ा बाजार बेहद खास माना जाता है, यह बाजार स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के लिए खरीदारी का पसंदीदा स्थान है. यहां धार्मिक वस्तुओं, सजावटी सामानों और आभूषणों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है. बता दें कि इस बाजार में सामान काफी अच्छी गुणवत्ता वाला और सस्ता मिलता है. (AI Image)
2.काशी - बनारस की विश्वनाथ गली
काशी विश्वनाथ मंदिर के पास घुमावदार गलियां बनारसी रेशमी साड़ियां, पीतल के दीपक, मनके और चंदन के उत्पाद बेचने वाले स्टॉलों तक ले जाती हैं . यहां पारदर्शी मूल्य निर्धारण वाली छोटी दुकानों से ही खरीदारी करें या फिर निश्चित दरों के लिए सरकारी रेशम शोरूम में जाएं इसके अलावा ठठेरी बाज़ार भी है, जहां सब कुछ हस्तनिर्मित है, बर्तनों से लेकर मंदिर की सजावट तक. (AI Image)
3.ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और राम झूला बाजार
ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और राम झूला बाजार योग और आध्यात्मिक स्मृति चिन्ह (रुद्राक्ष, माला, सूती कपड़े) के लिए बेहतरीन स्थान माना जाता है. यहां पर असली रुद्राक्ष की माला, स्फटिक, तुलसी की माला और अन्य पूजा सामग्री मिल जाएगी. (AI Image)
4.जयपुर, राजस्थान का जौहरी बाज़ार
जौहरी बाज़ार का नाम आते ही आपके दिमाग में गहनों का बाजार आया होगा. लेकिन यह बाज़ार न केवल गहनों के लिए, बल्कि जयपुर की पारंपरिक संस्कृति से जुड़ी आध्यात्मिक वस्तुओं, मूर्तियों और हस्तशिल्प के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है. बता दें कि यहां विदेशी पर्यटक कुंदन, मीनाकारी और बिना तराशे हीरे के आभूषणों के साथ-साथ विश्वसनीय रत्न प्रमाणन दुकानों के लिए आते हैं. (AI Image)
5.दिल्ली का चांदनी चौक
इसके अलावा दिल्ली का चांदनी चौक ऐसी जगह है, जहां हर तरह की चीजें मिल जाती हैं. यह बाजार भी पूजा सामग्री, अगरबत्ती, मूर्तियां और धार्मिक किताबों के लिए बेहद मशहूर है. आपको बता दें कि यहां आपको हर तरह का आध्यात्मिक सामान किफायती दामों में मिल जाएगा. (AI Image)
6.ये मार्केट भी हैं खास
इसके अलावा दक्षिण भारत में मौजूद मीनाक्षी मंदिर बाजार पारंपरिक पूजा सामग्री, मूर्तियां और हस्तशिल्प के लिए बेहद प्रसिद्ध है, जहां आपको सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी मिलती है. वृंदावन-मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के आस-पास का बाज़ार पीतल की मूर्तियों, पोशाक, माला और लड्डू गोपाल के श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है. लाड बाज़ार (हैदराबाद, तेलंगाना) भी है, जो पारंपरिक लाख की चूड़ियों, धार्मिक उपहारों और अर्ध-कीमती रत्नों के लिए जाना जाता है. (AI Image)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से