भारत के ये टॉप 5 मार्केट हैं Spiritual Shopping के लिए बेस्ट, यहां मिलती हैं असली रुद्राक्ष और धार्मिक चीजें

6 . ये मार्केट भी हैं खास

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इसके अलावा दक्षिण भारत में मौजूद मीनाक्षी मंदिर बाजार पारंपरिक पूजा सामग्री, मूर्तियां और हस्तशिल्प के लिए बेहद प्रसिद्ध है, जहां आपको सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी मिलती है. वृंदावन-मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के आस-पास का बाज़ार पीतल की मूर्तियों, पोशाक, माला और लड्डू गोपाल के श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है. लाड बाज़ार (हैदराबाद, तेलंगाना) भी है, जो पारंपरिक लाख की चूड़ियों, धार्मिक उपहारों और अर्ध-कीमती रत्नों के लिए जाना जाता है. (AI Image)

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