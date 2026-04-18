भारत के टॉप 9 कपड़ों के होलसेल मार्केट, अगर करना है बिजनेस तो यहां से उठाएं माल, कम पैसे में बना लेंगे बड़ा मुनाफा

2 . दिल्ली से सूरत तक: ये हैं देश के बड़े कपड़ा हब

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ऐसा नहीं है केवल दिल्ली-एनसीआर या मुंबई-कोलकाता में ही कपड़ों के होलसेल मार्केट हैं, बल्कि दिल्ली से सूरत तक में ऐसे होलसेल मार्केट हैं, जहां से आप कपड़े बेहद कम दाम में ले सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं. चाहें तो ऑनलाइन ही आप डायरेक्ट इन जगहों से कपड़े अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं.इन होलसेल मार्केट से देश-विदेश तक में सप्लाई होती है Photo Credit: AI

