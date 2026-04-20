भारत के टॉप 7 सेकेंड हैंड मार्केट, जहां कम बजट में मिलती है बड़ी वैल्यू वाली चीजें कौड़ियों के दाम

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 20, 2026, 12:56 PM IST
1. यहां शॉपिंग करना किसी लॉटरी लगने जैसा है
अगर आप फर्नीचर-इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े-मोबाइल या लैपटॉप और बुक जैसी चीजों को सस्ते दाम पर लेना चाहते हैं तो आपके लिए भारत के 7 ऐसे सेकेंडहैंड मार्केट हैं जहां से शॉपिंग करना किसी लॉटरी लगने जैसा है. यहां बड़ी चीजें कई बार कौड़ियों के दाम मिल जाती हैं. यहां कई बार लोग नए सामान तक आधे से भी कम कीमत में सेल कर देते हैं. सिटी से मूवऑन करने वाले या नए स्टाइल और डिजाइन के लिए लोग यहां अपने सामान बेच देत हैं. और यहां पर उन सामानों की मरम्मत-रंग पोताई कर के उसे बिलकुल नया कर दिया जाता है. तो चलिए अगर आपको भी सस्ते में घर के लिए या खुद की जरूरत के लिए किसी भी तरह का सामान लेना है तो इन मार्केट्स में जरूर आएं. Photo Credit: AI
2.दिल्ली का सरोजिनी नगर मार्केट: फैशन लवर्स की पहली पसंद
सरोजिनी नगर मार्केट में ब्रांडेड और एक्सपोर्ट सरप्लस कपड़े बेहद कम कीमत में मिलते हैं. यहां जींस, टॉप और जैकेट 50 से 500 रुपये के बीच मिल जाते हैं. यहां गारंटी तो नहीं होती, लेकिन क्वालिटी चेक करने का पूरा मौका मिलता है. कम बजट में ट्रेंडी कपड़े खरीदने वालों के लिए यह बाजार सबसे पसंदीदा है. Photo Credit: AI
3. मुंबई का चोर बाजार: पुराने सामान का खजाना
चोर बाजार में फर्नीचर, कैमरा, घड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी रेंज मिलती है. कीमतें 500 रुपये से शुरू होकर हजारों तक जाती हैं. कुछ दुकानों पर सीमित गारंटी भी मिल जाती है. यह बाजार खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो यूनिक और विंटेज आइटम की तलाश में रहते हैं. Photo Credit: AI
4.दिल्ली का दरियागंज बुक मार्केट: छात्रों के लिए वरदान
दरियागंज बुक मार्केट में किताबें बेहद सस्ती मिलती हैं. 20 से 200 रुपये में आपको स्कूल, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें मिल जाती हैं. कम कीमत के कारण यहां रिस्क कम होता है और छात्रों का खर्च काफी घट जाता है. Photo Credit: AI
5.बेंगलुरु का जुम्मा मार्केट: सस्ते गैजेट्स का हब
जुम्मा मार्केटसेकेंडहैंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना जाता है. मोबाइल, लैपटॉप और एक्सेसरीज 1000 से 15000 रुपये तक मिलते हैं. कई दुकानदार टेस्टिंग और सीमित वारंटी भी देते हैं, जिससे खरीदारों का भरोसा बढ़ता है. Photo Credit: AI
6. कोलकाता का कॉलेज स्ट्रीट: पढ़ाई का सबसे सस्ता ठिकाना
कॉलेज स्ट्रीट एशिया का बड़ा सेकेंडहैंड बुक मार्केट माना जाता है. यहां 30 से 300 रुपये में हर स्तर की किताबें मिल जाती हैं. यह बाजार शिक्षा को सस्ता और सुलभ बनाने में अहम भूमिका निभाता है. Photo Credit: AI
7.दिल्ली का लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट: कपड़ों और होम डेकोर का कॉम्बो
लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में सेकेंडहैंड और एक्सपोर्ट सरप्लस कपड़ों के साथ होम डेकोर आइटम भी मिलते हैं. यहां कीमतें मध्यम रेंज में होती हैं, लेकिन वैरायटी और क्वालिटी इसे खास बनाती है. फैमिली शॉपिंग के लिए यह एक संतुलित विकल्प है. Photo Credit: AI
8.मुंबई का लिंकिंग रोड मार्केट: स्टाइल और बजट का बैलेंस
लिंकिंग रोड मार्केट में सेकेंडहैंड और फैशन आइटम का अच्छा मिश्रण मिलता है. यहां कीमतें थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन ट्रेंडी और अप-टू-डेट स्टाइल के कारण युवा इसे पसंद करते हैं. Photo Credit: AI
9.क्यों बढ़ रहा है सेकेंडहैंड बाजारों का ट्रेंड
आज के समय में लोग सिर्फ सस्ता नहीं, बल्कि “स्मार्ट” खरीदारी करना चाहते हैं. सेकेंडहैंड बाजार उन्हें कम कीमत में ज्यादा वैल्यू देते हैं. नया नजरिया यह है कि अब सेकेंडहैंड खरीदना मजबूरी नहीं, बल्कि सस्टेनेबल और ट्रेंडी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है. यह ट्रेंड न सिर्फ पैसे बचाता है, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर डालता है.Photo Credit: AI
10.अगर आप सीमित बजट में बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो
अगर आप सीमित बजट में बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो ये सेकेंडहैंड बाजार आपके लिए गेमचेंजर साबित हो सकते हैं. सही जानकारी और थोड़ी समझदारी के साथ यहां से खरीदारी करके आप अपने खर्च को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. Photo Credit: AI
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