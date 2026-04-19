भारत के टॉप 6 होलसेल टॉय मार्केट, जहां कौड़ियों के दाम में खिलौने लेकर शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस 

2 . दिल्ली का सदर बाजार: थोक खिलौनों का सबसे बड़ा केंद्र

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दिल्ली का सदर बाजार देश के सबसे बड़े होलसेल बाजारों में गिना जाता है. यहां इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक टॉय, बैटरी वाले खिलौने, गिफ्ट आइटम और डेकोरेशन प्रोडक्ट्स बेहद सस्ते दाम पर मिलते हैं. कीमतें 10 रुपये से शुरूहो जाती हैं. यही नहीं थोक में कीमत और भी कम हो जाती हैं. कई दुकानदार ब्लक खरीद पर अतिरिक्त छूट भी देते हैं. यह बाजार खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो छोटे स्तर पर रिटेल या ऑनलाइन बिक्री शुरू करना चाहते हैं. Photo Credit: AI