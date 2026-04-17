भारत के टॉप 5 होलसेल शूज के मार्केट जूते, जहां मिलते हैं सबसे सस्ते-सुंदर और टिकाऊ जूते, जो ब्रांडेड को देते हैं टक्कर

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 17, 2026, 08:16 AM IST
1.क्यों खास हैं ये होलसेल मार्केट
देशभर में ऐसे कई मार्केट हैं जहां जूते सीधे मैन्युफैक्चरर्स या बड़े सप्लायर्स से आते हैं. इसका सीधा मतलब है, कोई ब्रांडिंग का अतिरिक्त खर्च नहीं, कोई शो-रूम मार्जिन नहीं.
यही वजह है कि यहां मिलने वाले जूते रिटेल कीमत से काफी सस्ते होते हैं. छोटे दुकानदार यहीं से माल उठाकर अपनी दुकानें चलाते हैं, लेकिन अब आम लोग भी यहां से खरीदारी कर रहे हैं. Photo Credit: AI
2. दिल्ली से आगरा तक—ये 5 मार्केट सबसे ज्यादा चर्चा में
अगर आप सस्ते और ट्रेंडी जूते ढूंढ रहे हैं, तो सदर बाजार सबसे पहले नामों में आता है, जहां थोक में जूतों की भरमार है. ये वो बाजार हैं जहां से आप जूते खरीदकर खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं. इन मार्केट्स में कौड़ियों के दाम पर जूते मिलते हैं और सुंदर-सस्ता और टिकाऊ होने के कारण ये ब्रांडेड शूज को टक्कर देते हैं. Photo Credit: AI
3.सदर बाजार
दिल्ली का सदर बाजार देश के सबसे बड़े होलसेल हब में गिना जाता है, जहां जूतों की जबरदस्त वैरायटी मिलती है. यहां आपको स्नीकर्स, स्कूल शूज, स्पोर्ट्स शूज से लेकर कैजुअल फुटवियर तक सब कुछ बेहद कम दाम में मिल जाता है. कीमत आमतौर पर ₹80 से ₹500 तक शुरू हो जाती है, जो रिटेल मार्केट से काफी सस्ती है. इस मार्केट की खासियत है bulk availability और ट्रेंड के हिसाब से तेजी से बदलती डिजाइन. छोटे दुकानदार भी यहीं से माल खरीदते हैं, इसलिए यहां का दाम सबसे प्रतिस्पर्धी माना जाता है.Photo Credit: AI
4.करोल बाग
करोल बाग का फुटवियर मार्केट खासतौर पर ट्रेंडी और फैशनेबल जूतों के लिए जाना जाता है. यहां गफ्फार मार्केट के आसपास आपको युवाओं के बीच चल रहे लेटेस्ट डिजाइन आसानी से मिल जाते हैं. स्नीकर्स, पार्टी वियर और कॉपी ब्रांडेड शूज की भरमार रहती है. कीमत लगभग ₹300 से ₹1500 के बीच होती है, जो क्वालिटी और डिजाइन के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी मानी जाती है. इस जगह की खासियत है—स्टाइल और किफायती कीमत का बैलेंस, इसलिए कॉलेज स्टूडेंट्स और युवा खरीदारों की यहां भीड़ लगी रहती है.Photo Credit: AI
5.आगरा
आगरा सिर्फ ताजमहल के लिए ही नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े जूता निर्माण केंद्र के रूप में भी मशहूर है. यहां लेदर शूज की क्वालिटी सबसे खास मानी जाती है. फॉर्मल शूज, बूट्स और एक्सपोर्ट क्वालिटी फुटवियर यहां ₹200 से ₹2000 तक की रेंज में मिल जाते हैं. कई फैक्ट्रियां सीधे ग्राहकों को भी बेचती हैं, जिससे कीमत और कम हो जाती है. आगरा की खासियत है टिकाऊपन और मजबूत फिनिश, इसलिए यहां से खरीदे गए जूते लंबे समय तक चलते हैं.Photo Credit: AI
6.मुंबई
मुंबई का धारावी एरिया लो-कॉस्ट फुटवियर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है. यहां लोकल यूनिट्स में बड़े पैमाने पर जूते बनाए जाते हैं, जिससे कीमत काफी कम रहती है. चप्पल, सैंडल, स्लिप-ऑन और कैजुअल शूज ₹100 से ₹800 तक में मिल जाते हैं. खास बात यह है कि यहां कस्टमाइजेशन भी मिल सकता है, यानी आप अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन बनवा सकते हैं. बजट शॉपिंग और छोटे बिजनेस शुरू करने वालों के लिए यह जगह बेहद फायदेमंद मानी जाती है.Photo Credit: AI
7.कोलकाता
कोलकाता का बड़ा बाजार सस्ते और विविध फुटवियर के लिए काफी लोकप्रिय है. यहां पारंपरिक चप्पल से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक सब कुछ मिलता है. खासतौर पर महिलाओं के फुटवियर और एथनिक स्टाइल की अच्छी रेंज यहां उपलब्ध रहती है. कीमत ₹100 से ₹1000 तक होती है, जो क्वालिटी के हिसाब से किफायती मानी जाती है. इस मार्केट की खासियत है—वैरायटी और लोकल डिजाइन का अनोखा मिश्रण, जिससे हर उम्र और पसंद के लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर मिल जाता है.Photo Credit: AI
8.सस्ते जूतों के पीछे का पूरा इकोसिस्टम
इन मार्केट्स की असली ताकत सिर्फ सस्ता सामान नहीं, बल्कि पूरा सप्लाई नेटवर्क है.
यहां लोकल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे यूनिट्स और बल्क प्रोडक्शन मिलकर कीमतों को नीचे रखते हैं. यही वजह है कि कई बार वही डिजाइन, जो मॉल में महंगे ब्रांड के नाम पर बिकता है, यहां बेहद कम दाम में मिल जाता है.
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