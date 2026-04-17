भारत के टॉप 5 होलसेल शूज के मार्केट जूते, जहां मिलते हैं सबसे सस्ते-सुंदर और टिकाऊ जूते, जो ब्रांडेड को देते हैं टक्कर

3 . सदर बाजार

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दिल्ली का सदर बाजार देश के सबसे बड़े होलसेल हब में गिना जाता है, जहां जूतों की जबरदस्त वैरायटी मिलती है. यहां आपको स्नीकर्स, स्कूल शूज, स्पोर्ट्स शूज से लेकर कैजुअल फुटवियर तक सब कुछ बेहद कम दाम में मिल जाता है. कीमत आमतौर पर ₹80 से ₹500 तक शुरू हो जाती है, जो रिटेल मार्केट से काफी सस्ती है. इस मार्केट की खासियत है bulk availability और ट्रेंड के हिसाब से तेजी से बदलती डिजाइन. छोटे दुकानदार भी यहीं से माल खरीदते हैं, इसलिए यहां का दाम सबसे प्रतिस्पर्धी माना जाता है.Photo Credit: AI

