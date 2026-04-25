भारत के टॉप 10 होलसेल गिफ्ट मार्केट, यहां कौड़ियों के दाम में कीमती तोहफे खरीदकर शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस 

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 25, 2026, 01:02 PM IST
1.सस्ते में गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, तो
क्या आपने कभी सोचा है कि जो गिफ्ट आप 200-300 रुपये में खरीदते हैं, वही सामान कहीं 40-50 रुपये में भी मिल सकता है? यही वो राज है जिससे छोटे दुकानदार और ऑनलाइन सेलर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. अगर आप भी कम पैसे में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या सस्ते में गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, तो ये मार्केट आपके लिए बेहद काम के हैं.
2.क्यों गिफ्ट आइटम का होलसेल मार्केट बन रहा है कमाई का बड़ा जरिया
क्यों गिफ्ट आइटम का होलसेल मार्केट बन रहा है कमाई का आसान रास्ता आज हर फंक्शन, बर्थडे, वेडिंग या कॉर्पोरेट इवेंट में गिफ्ट का चलन तेजी से बढ़ा है. डिमांड ज्यादा है, लेकिन लोग सस्ते और यूनिक आइटम चाहते हैं. यही वजह है कि होलसेल मार्केट से खरीदकर रिटेल या ऑनलाइन बेचने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. कम लागत में ज्यादा मुनाफा, यही इस मार्केट का सबसे बड़ा फायदा है. तो चलिए जानें आप गिफ्ट आइटम कहां से सस्ते में खरीद कर आपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं.
3.दिल्ली का सदर बाजार
गिफ्ट आइटम के लिए यह देश का सबसे बड़ा और भरोसेमंद होलसेल मार्केट माना जाता है.यहां आपको की-चेन, शोपीस, डेकोरेशन आइटम, फैंसी लाइट्स से लेकर फेस्टिव गिफ्ट तक बेहद कम कीमत में मिल जाते हैं. खास बात यह है कि यहां बल्क में खरीदने पर दाम और भी गिर जाते हैं, जिससे छोटे दुकानदार आसानी से मार्जिन बना लेते हैं.
4.मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट
यह मार्केट सिर्फ फल-सब्जी के लिए नहीं, बल्कि गिफ्ट और डेकोर आइटम के लिए भी काफी मशहूर है. यहां इम्पोर्टेड और यूनिक गिफ्ट आइटम मिलते हैं, जो रिटेल मार्केट में महंगे बिकते हैं. अगर आप कुछ अलग बेचकर मार्केट में पहचान बनाना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए सही है.
5.कोलकाता का बड़ा बाज़ार
पूर्वी भारत का यह सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब है. यहां गिफ्ट आइटम, पैकेजिंग मटेरियल और फैंसी सामान बहुत सस्ते दामों में मिलता है. छोटे व्यापारियों के लिए यह मार्केट खास इसलिए है क्योंकि यहां कम बजट में भी माल खरीदना आसान होता है.
6.जयपुर का जोहरी बाजार
अगर आप पारंपरिक और हैंडमेड गिफ्ट आइटम बेचना चाहते हैं, तो यह मार्केट सोने की खान है. यहां राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी और डेकोरेटिव आइटम बेहद आकर्षक कीमत पर मिलते हैं.ये प्रोडक्ट्स खासतौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा मुनाफा देते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड अलग और यूनिक होती है.
7.दिल्ली का चांदनी चौक
यह सिर्फ खाने-पीने या कपड़ों का बाजार नहीं, बल्कि गिफ्ट और वेडिंग आइटम्स का भी बड़ा हब है. यहां आपको वेडिंग गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट और फेस्टिव पैकिंग आइटम बेहद सस्ते दाम में मिल जाते हैं. खास बात यह है कि यहां डिजाइन और वैरायटी इतनी ज्यादा है कि हर बजट के लिए ऑप्शन मिल जाता है.
8.अहमदाबाद का रतन पोल बाज़ार
यहां सस्ते गिफ्ट आइटम्स के साथ-साथ पैकेजिंग मटेरियल भी आसानी से मिल जाता है.गुजरात का यह बाजार छोटे व्यापारियों के लिए काफी मददगार है क्योंकि यहां कीमतें कम और क्वालिटी अच्छी मिलती है.
9.बेंगलुरु का चिकपेट बाज़ार
यह मार्केट कपड़ों के साथ-साथ गिफ्ट और फैंसी आइटम्स के लिए भी जाना जाता है. यहां आपको ट्रेंडिंग और मॉडर्न गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं, जो युवा ग्राहकों को काफी पसंद आते हैं. ऑनलाइन सेलिंग के लिए यह मार्केट काफी काम का है.
10.चेन्नई का पैरीज़ कॉर्नर
साउथ इंडिया का यह सबसे बड़ा होलसेल हब माना जाता है. यहां गिफ्ट आइटम, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी और डेकोरेशन का सामान बेहद कम कीमत पर मिलता है. खास बात यह है कि यहां आपको bulk में खरीदने पर बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाता है.
11.हैदराबाद का बेगम बाजार
यह बाजार साउथ का ट्रेडिंग सेंटर माना जाता है. यहां गिफ्ट आइटम, पूजा सामग्री, डेकोर और किचन आइटम्स सस्ते में मिलते हैं. अगर आप लोकल मार्केट में जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है.
12.सूरत का सूरत टेक्सटाइल मार्केट
हालांकि यह कपड़ों के लिए ज्यादा फेमस है, लेकिन यहां गिफ्ट पैकिंग, फैब्रिक बेस्ड गिफ्ट और फैंसी आइटम्स भी सस्ते में मिल जाते हैं. अगर आप कस्टम गिफ्ट या हैंपर बिजनेस करना चाहते हैं, तो यह मार्केट आपके लिए परफेक्ट है.
13.कैसे इन बाजारों से आम लोग शुरू कर रहे हैं अपना बिजनेस?
आज कई लोग इन मार्केट्स से सस्ता सामान खरीदकर Instagram, WhatsApp और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हैं. कम इन्वेस्टमेंट में गिफ्ट आइटम का बिजनेस शुरू करना आसान है, क्योंकि इनकी डिमांड हर सीजन में बनी रहती है. यानी अगर सही मार्केट से खरीदारी की जाए, तो यही छोटा काम बड़ी कमाई में बदल सकता है.
दिलचस्प बात यह है कि गिफ्ट आइटम का असली खेल “प्रेजेंटेशन” में होता है. वही साधारण प्रोडक्ट, अगर अच्छे पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बेचा जाए, तो उसकी कीमत 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है.
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