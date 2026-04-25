भारत के टॉप 10 होलसेल गिफ्ट मार्केट, यहां कौड़ियों के दाम में कीमती तोहफे खरीदकर शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस 

13 . कैसे इन बाजारों से आम लोग शुरू कर रहे हैं अपना बिजनेस?

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आज कई लोग इन मार्केट्स से सस्ता सामान खरीदकर Instagram, WhatsApp और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हैं. कम इन्वेस्टमेंट में गिफ्ट आइटम का बिजनेस शुरू करना आसान है, क्योंकि इनकी डिमांड हर सीजन में बनी रहती है. यानी अगर सही मार्केट से खरीदारी की जाए, तो यही छोटा काम बड़ी कमाई में बदल सकता है.

दिलचस्प बात यह है कि गिफ्ट आइटम का असली खेल “प्रेजेंटेशन” में होता है. वही साधारण प्रोडक्ट, अगर अच्छे पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बेचा जाए, तो उसकी कीमत 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है.

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