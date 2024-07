Private Jets of India's Billionaires : भारत के वो 8 अरबपति जिनके पास हैं लॉन्ग रेंज वाले प्राइवेट जेट

डीएनए हिंदी: Private Jets of India's Billionaires- देश के ऐसे कई अमीर बिजनेसमैन हैं जिनके पास निजी लॉन्ग रेंज वाले प्राइवेट जेट हैं. ये प्राइवेट जेट हवा में उड़ते हुए किसी लग्जरी होटल से कम नहीं होते हैं. इसका इस्तेमाल देश के अमीर बिजनेसमैन (India's super-rich)अक्सर घरेलू यात्राओं के लिए करते हैं. इसके अलावा इन अरबपतियों की बात जब विदेश जाने की होती है, तो ये First Class और Business Class में ट्रेवल करते हैं. लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत के इन दौलतमंदों ने ख़ुद के विमान से सफ़र करना शुरू कर दिया है. भारतीय अमीरों के बीच अब प्राइवेट जेट का चलन काफी बढ़ रहा है (India's Super-Rich Prefer To Travel By Own Jets). ऐसे में यूरोप और अमेरिका जैसी लंबी यात्राओं के लिए भी ये अपने प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में...