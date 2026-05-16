भारत में कहां चलती है देश की सबसे धीमी ट्रेन? पैसेंजर्स की फेवरेट इस रेलगाड़ी पर हो चुकी है फेमस गाने की शूटिंग

4 . इतनी धीमी क्यों चलती है ट्रेन?

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बता दें कि इस ट्रेन में खास रैक-एंड-पिनियन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जो इसे पहाड़ों पर चढ़ने में मदद करता है. इसकी रफ्तार धीमी है, क्योंकि नीलगिरि माउंटेन रेलवे पहाड़ी रास्तों पर चलती है. ऐसे में तीखे मोड़, खड़ी चढ़ाई और संकरी पटरियों पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन की स्पीद धीमी रखी जाती है. (PC: Social Media)