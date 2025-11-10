NRI Village Of India: भारत का ये है सबसे अमीर गांव, हर घर के बाहर खड़ी होती हैं BMW और मर्सिडीज

5 . यहां पंचायत बहुत समृद्ध है

5

गांव की सड़कों पर मर्सिडीज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं. यहाँ तक कि कब्रिस्तान में दान की पर्चियाँ भी शिलिंग (अफ्रीका की मुद्रा) में लिखी होती हैं क्योंकि अफ्रीका से जुड़ाव आज भी ज़िंदा है. धर्मज की असली ताकत इसका पंचायत मॉडल है. पंचायत के अपने संसाधन हैं. गाँव के लोग, चाहे विदेश में हों या भारत में, पंचायत का सहयोग करते हैं. हर साल 12 जनवरी को धर्मज दिवस मनाया जाता है. तब बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय गाँव लौटकर जश्न मनाते हैं. धर्मज न केवल एक समृद्ध और समृद्ध गांव है, बल्कि यह एक संदेश भी देता है कि जब बात अपने गाँव के विकास की हो, तो विदेश में रहते हुए भी गाँव में आमूल-चूल परिवर्तन लाया जा सकता है. यह दर्शाता है कि वैश्विक सफलता और मातृभूमि के प्रति प्रेम मिलकर एक असाधारण कहानी रच सकते हैं.