भारत के 5 सबसे अमीर राज्य, जहां नौकरी मिल जाए तो समझो लाइफ सेट है

ऋतु सिंह | Oct 27, 2025, 08:13 AM IST
1. छोटे और मझोले राज्य भी तेजी से बढ़ रही लोगों की कमाई
भारत का आर्थिक चेहरा तेज़ी से बदल रहा है. कभी समृद्धि और रोज़गार के अवसर मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु जैसे महानगरों तक ही सीमित थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. छोटे और मझोले राज्य भी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और देश के सबसे अमीर राज्यों की सूची में अपनी जगह बना रहे हैं. इन राज्यों में शिक्षा, उद्योग, सेवा क्षेत्र और तकनीक के विकास ने लोगों की आय में ज़बरदस्त वृद्धि की है. आज आइए जानते हैं कि भारत के शीर्ष 6 सबसे अमीर राज्य कौन से हैं और वहाँ रहने वाले नागरिकों की औसत आय कितनी है.
2. हिमाचल प्रदेश
पहाड़ी भूभाग के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने तेज़ी से आर्थिक विकास किया है. पर्यटन और कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था के दो मज़बूत स्तंभ हैं. 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में हिमाचल देश में छठे स्थान पर था. यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की औसत वार्षिक आय ₹1,63,465 और औसत मासिक आय ₹13,622 है. पर्यटन में वृद्धि और कृषि उत्पादन में सुधार ने राज्य को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना दिया है.
3.महाराष्ट्र
भारत की औद्योगिक और आर्थिक रीढ़ कहे जाने वाले महाराष्ट्र को पाँचवाँ स्थान मिला है. मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है और इसी शहर के बल पर राज्य ने औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में तेज़ी से विकास किया है. 2024-25 में, महाराष्ट्र के लोगों की औसत वार्षिक आय ₹1,76,678 और औसत मासिक आय ₹14,690 थी.
4.तेलंगाना
हैदराबाद में आईटी और स्टार्टअप हब के कारण तेलंगाना देश में तेज़ी से विकास कर रहा है. सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ यह राज्य चौथे स्थान पर है. यहाँ के नागरिकों की औसत वार्षिक आय ₹1,87,912 है, जबकि औसत मासिक आय ₹15.66 है.
5.हरियाणा
हरियाणा उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने धनी राज्यों की सूची में अपना स्थान बरकरार रखा है. हरियाणा ने 2024-25 में तीसरा स्थान हासिल किया. गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में औद्योगीकरण के कारण राज्य के लोगों की औसत वार्षिक आय बढ़कर ₹1,94,285 हो गई है, जबकि मासिक आय बढ़कर ₹16,190 हो गई है.
6.तमिलनाडु
तमिलनाडु पिछले साल देश का दूसरा सबसे अमीर राज्य बन गया. चेन्नई, कोयंबटूर और तिरुचिरापल्ली जैसे शहरों में औद्योगीकरण ने राज्य की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर ₹1,96,309 प्रति वर्ष या ₹16,360 प्रति माह कर दिया है. औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में प्रगति के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ी है.
7.कर्नाटक
कर्नाटक वर्तमान में भारत का सबसे धनी राज्य है. 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु जैसे आईटी हब और बढ़ते औद्योगीकरण के कारण राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है. कर्नाटक में नागरिकों की औसत वार्षिक आय ₹2,04,605 है, जो औसतन ₹17,050 प्रति माह है. आईटी, सेवा और उद्योग क्षेत्रों में वृद्धि के कारण कर्नाटक ने अपनी अर्थव्यवस्था को देश में सर्वोच्च स्तर पर पहुँचाया है.
8. भारत की समृद्धि अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं है
ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि भारत की समृद्धि अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं है. छोटे-छोटे राज्य भी अपनी आर्थिक स्थिति बना रहे हैं. यह वृद्धि केवल आय तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के समग्र विकास का प्रतीक है.
