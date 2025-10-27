FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

छठ पूजा पर दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक अलर्ट: प्रशासन ने जारी किए एडवाइजरी, इन मार्गों पर जाम की आशंका

Labh Panchami 2025: आज लाभ पंचमी पर ऐसे करें धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी

भारत के 5 सबसे अमीर राज्य, जहां नौकरी मिल जाए तो समझो लाइफ सेट है

Delhi Weather: छठ पूजा के दिन भी दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली, खतरनाक लेवल पर पहुंचा AQI

Bihar Election 2025: छठ पर्व पर चिराग पासवान के घर पहुंचे CM नीतीश कुमार, मुलाकात के बाद पीएम मोदी के हनुमान ने कही ये बात

Seeds For Heart Health: दिल को Natural Strength देते हैं ये 5 हेल्दी सीड्स, रोजाना खाएंगे तो निकल जाएगा गंदा कोलेस्ट्रॉल

दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां

Ayodhya Parikrama Date: अयोध्या में कब से शुरू होगी चौदह-पंचकोसी परिक्रमा? जानिए सही डेट 

Chhath Puja 2025: वो स्वर जो छठ पूजा की पर्याय बन गया! शारदा सिन्हा के बिना यह महापर्व कुछ अधूरा सा क्यों है...

छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जान लें सूर्यास्त का समय और संध्या अर्घ्य का सटीक समय

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
छठ पूजा पर दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक अलर्ट: प्रशासन ने जारी किए एडवाइजरी, इन मार्गों पर जाम की आशंका

छठ पूजा पर दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक अलर्ट: प्रशासन ने जारी किए एडवाइजरी, इन मार्गों पर जाम की आशंका

Labh Panchami 2025: आज लाभ पंचमी पर ऐसे करें धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी

आज लाभ पंचमी पर ऐसे करें धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी

Delhi Weather: छठ पूजा के दिन भी दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली, खतरनाक लेवल पर पहुंचा AQI

छठ पूजा के दिन भी दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली, खतरनाक लेवल पर पहुंचा AQI

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के 5 सबसे अमीर राज्य, जहां नौकरी मिल जाए तो समझो लाइफ सेट है

भारत के 5 सबसे अमीर राज्य, जहां नौकरी मिल जाए तो समझो लाइफ सेट है

Seeds For Heart Health: दिल को Natural Strength देते हैं ये 5 हेल्दी सीड्स, रोजाना खाएंगे तो निकल जाएगा गंदा कोलेस्ट्रॉल

दिल को Natural Strength देते हैं ये 5 हेल्दी सीड्स, रोजाना खाएंगे तो निकल जाएगा गंदा कोलेस्ट्रॉल

दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां

दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां

HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारत के 5 सबसे अमीर राज्य, जहां नौकरी मिल जाए तो समझो लाइफ सेट है

इन राज्यों में शिक्षा, उद्योग, सेवा क्षेत्र और तकनीक के विकास से लोगों की आय में भारी वृद्धि हुई है. आज हम जानते हैं कि भारत के शीर्ष 6 सबसे अमीर राज्य कौन से हैं और वहाँ रहने वाले नागरिकों की औसत आय कितनी है?

ऋतु सिंह | Oct 27, 2025, 08:13 AM IST

1. छोटे और मझोले राज्य भी तेजी से बढ़ रही लोगों की कमाई

छोटे और मझोले राज्य भी तेजी से बढ़ रही लोगों की कमाई
1

भारत का आर्थिक चेहरा तेज़ी से बदल रहा है. कभी समृद्धि और रोज़गार के अवसर मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु जैसे महानगरों तक ही सीमित थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. छोटे और मझोले राज्य भी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और देश के सबसे अमीर राज्यों की सूची में अपनी जगह बना रहे हैं. इन राज्यों में शिक्षा, उद्योग, सेवा क्षेत्र और तकनीक के विकास ने लोगों की आय में ज़बरदस्त वृद्धि की है. आज आइए जानते हैं कि भारत के शीर्ष 6 सबसे अमीर राज्य कौन से हैं और वहाँ रहने वाले नागरिकों की औसत आय कितनी है.
 

Advertisement

2. हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश
2

पहाड़ी भूभाग के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने तेज़ी से आर्थिक विकास किया है. पर्यटन और कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था के दो मज़बूत स्तंभ हैं. 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में हिमाचल देश में छठे स्थान पर था. यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की औसत वार्षिक आय ₹1,63,465 और औसत मासिक आय ₹13,622 है. पर्यटन में वृद्धि और कृषि उत्पादन में सुधार ने राज्य को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना दिया है.
 

3.महाराष्ट्र

महाराष्ट्र
3

भारत की औद्योगिक और आर्थिक रीढ़ कहे जाने वाले महाराष्ट्र को पाँचवाँ स्थान मिला है. मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है और इसी शहर के बल पर राज्य ने औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में तेज़ी से विकास किया है. 2024-25 में, महाराष्ट्र के लोगों की औसत वार्षिक आय ₹1,76,678 और औसत मासिक आय ₹14,690 थी.
 

4.तेलंगाना

तेलंगाना
4

हैदराबाद में आईटी और स्टार्टअप हब के कारण तेलंगाना देश में तेज़ी से विकास कर रहा है. सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ यह राज्य चौथे स्थान पर है. यहाँ के नागरिकों की औसत वार्षिक आय ₹1,87,912 है, जबकि औसत मासिक आय ₹15.66 है.
 

TRENDING NOW

5.हरियाणा

हरियाणा
5

हरियाणा उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने धनी राज्यों की सूची में अपना स्थान बरकरार रखा है. हरियाणा ने 2024-25 में तीसरा स्थान हासिल किया. गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में औद्योगीकरण के कारण राज्य के लोगों की औसत वार्षिक आय बढ़कर ₹1,94,285 हो गई है, जबकि मासिक आय बढ़कर ₹16,190 हो गई है.
 

6.तमिलनाडु

तमिलनाडु
6

तमिलनाडु पिछले साल देश का दूसरा सबसे अमीर राज्य बन गया. चेन्नई, कोयंबटूर और तिरुचिरापल्ली जैसे शहरों में औद्योगीकरण ने राज्य की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर ₹1,96,309 प्रति वर्ष या ₹16,360 प्रति माह कर दिया है. औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में प्रगति के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ी है.
 

7.कर्नाटक

कर्नाटक
7

कर्नाटक वर्तमान में भारत का सबसे धनी राज्य है. 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु जैसे आईटी हब और बढ़ते औद्योगीकरण के कारण राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है. कर्नाटक में नागरिकों की औसत वार्षिक आय ₹2,04,605 ​​है, जो औसतन ₹17,050 प्रति माह है. आईटी, सेवा और उद्योग क्षेत्रों में वृद्धि के कारण कर्नाटक ने अपनी अर्थव्यवस्था को देश में सर्वोच्च स्तर पर पहुँचाया है.
 

8. भारत की समृद्धि अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं है

भारत की समृद्धि अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं है
8

ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि भारत की समृद्धि अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं है. छोटे-छोटे राज्य भी अपनी आर्थिक स्थिति बना रहे हैं. यह वृद्धि केवल आय तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के समग्र विकास का प्रतीक है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के 5 सबसे अमीर राज्य, जहां नौकरी मिल जाए तो समझो लाइफ सेट है
भारत के 5 सबसे अमीर राज्य, जहां नौकरी मिल जाए तो समझो लाइफ सेट है
Seeds For Heart Health: दिल को Natural Strength देते हैं ये 5 हेल्दी सीड्स, रोजाना खाएंगे तो निकल जाएगा गंदा कोलेस्ट्रॉल
दिल को Natural Strength देते हैं ये 5 हेल्दी सीड्स, रोजाना खाएंगे तो निकल जाएगा गंदा कोलेस्ट्रॉल
दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां
दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां
परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम और क्या काम में आता है?
परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम और क्या काम में आता है?
क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें
क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE