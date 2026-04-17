भारत का इकलौता राज्य जो बना गाली मुक्त गांव, यहां गाली बकने की सजा भी है बड़ी यूनिक

2 . गाली देने पर जुर्माना, निगरानी के लिए अलग टीम

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गांव में अब अगर कोई व्यक्ति अपशब्द या गाली का इस्तेमाल करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है. इस नियम को सिर्फ कागज पर नहीं छोड़ा गया, बल्कि इसे लागू करने के लिए पंचायत ने एक टीम भी बनाई है, जो लगातार नजर रखती है. इसका असर यह हुआ कि लोग अब बोलने से पहले सोचते हैं और यही असली बदलाव है.

