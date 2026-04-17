भारत का इकलौता राज्य जो बना गाली मुक्त गांव, यहां गाली बकने की सजा भी है बड़ी यूनिक

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 17, 2026, 11:50 AM IST
1.एक वीडियो से शुरू हुआ बदलाव, पूरे गांव ने अपनाया
‘गाली बंद मुहिम’ के एक वीडियों से प्रेरित होकर बुरहानपुर जिले के बोरसर गांव ने एक अनोखा फैसला लिया. शुरुआत भले ही एक वीडियो से हुई हो, लेकिन असली ताकत गांव के लोगों की सामूहिक भागीदारी रही. यहां किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि पूरे समुदाय ने मिलकर अपनी भाषा और व्यवहार बदलने का संकल्प लिया.
2. गाली देने पर जुर्माना, निगरानी के लिए अलग टीम
गांव में अब अगर कोई व्यक्ति अपशब्द या गाली का इस्तेमाल करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है. इस नियम को सिर्फ कागज पर नहीं छोड़ा गया, बल्कि इसे लागू करने के लिए पंचायत ने एक टीम भी बनाई है, जो लगातार नजर रखती है. इसका असर यह हुआ कि लोग अब बोलने से पहले सोचते हैं और यही असली बदलाव है.
3.जुर्मना न देेने पर करना होता है गांव में एक घंटे ये काम
किसी भी अपशब्द या गाली देने पर जुर्माना 500 रुपये है और अगर जुर्माना नहीं भरना तो एक घंटे गांव की सफाई करनी होती है. दोनों में से कोई एक सजा मानना ही होता है.
4.सिर्फ भाषा नहीं बदली, पूरी लाइफस्टाइल बदलने लगी
दिलचस्प बात यह है कि गालियां बंद करने की पहल यहीं नहीं रुकी.गांव में साफ-सफाई के लिए डस्टबिन और कचरा वाहन शुरू किए गए, फ्री Wi-Fi की सुविधा दी गई, हर घर हरियाली अभियान चलाया गया और प्लास्टिक-फ्री मिशन पर काम शुरू हुआ. यहां तक कि रोज़ाना राष्ट्रगान गूंजना भी अब इस गांव की नई पहचान बन चुका है.
5.भाषा बदलते ही रिश्तों में आया फर्क
गांव के लोगों का कहना है कि गालियां बंद होने से आपसी रिश्तों में भी सुधार आया है. पहले छोटी-छोटी बातों पर झगड़े बढ़ जाते थे, लेकिन अब बातचीत का तरीका बदलने से माहौल शांत हुआ है. यानी यह सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक व्यवहार में सुधार का संकेत है.
6.क्यों मायने रखती है ये पहल आपके लिए
यह खबर सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जो हर समाज में लागू हो सकती है. अगर भाषा सुधरती है, तो व्यवहार अपने आप बेहतर होता है और इसका असर परिवार, रिश्तों और पूरे माहौल पर पड़ता है. छोटे-छोटे बदलाव बड़े सामाजिक सुधार का रास्ता खोल सकते हैं.
7.सवाल ये उठता है अब
बोरसर गांव ने दिखाया है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधन नहीं, बल्कि मजबूत इरादे चाहिए. अब सवाल यह है कि क्या बाकी गांव और शहर भी इस पहल से सीख लेकर अपनी पहचान बदल सकते हैं?
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