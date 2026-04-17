FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IPL 2026: जसप्रीत बुमराह को क्यों नहीं मिल रहा विकेट,आकाश चोपड़ा और इरफान पठान ने मानी ये वजह

जसप्रीत बुमराह को क्यों नहीं मिल रहा विकेट, आकाश चोपड़ा और इरफान पठान ने मानी ये वजह

असरानी कैसे बन गए 'कॉमेडी किंग'? दो बड़े कलाकारों से मिली प्रेरणा ने बदला था भाग्य, जानें

असरानी कैसे बन गए 'कॉमेडी किंग'? दो बड़े कलाकारों से मिली प्रेरणा ने बदला था भाग्य, जानें

केवल ये बात मान ले ईरान तो अभी हो जाएगा US-Iran के बीच समझौता, ट्रंप ने दिए संकेत

केवल ये बात मान ले ईरान तो अभी हो जाएगा US-Iran के बीच समझौता, ट्रंप ने दिए संकेत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास

अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास

भारत का इकलौता राज्य जो बना गाली मुक्त गांव, यहां गाली बकने की सजा भी है बड़ी यूनिक

भारत का इकलौता राज्य जो बना गाली मुक्त गांव, यहां गाली बकने की सजा भी है बड़ी यूनिक

भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, एक साल में चीन, अमेरिका, रूस सबको छोड़ देगा पीछे! रिपोर्ट देखकर हर देशवासी करेगा फख्र

भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, एक साल में चीन, अमेरिका, रूस सबको छोड़ देगा पीछे! रिपोर्ट देखकर हर देशवासी करेगा फख्र

HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारत का इकलौता राज्य जो बना गाली मुक्त गांव, यहां गाली बकने की सजा भी है बड़ी यूनिक

क्या सिर्फ एक आदत बदलने से पूरे गांव की तस्वीर बदल सकती है? मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव ने यह करके दिखाया है, जहां अब गाली देना सिर्फ गलत नहीं, बल्कि दंडनीय भी है.

ऋतु सिंह | Apr 17, 2026, 11:50 AM IST

1.एक वीडियो से शुरू हुआ बदलाव, पूरे गांव ने अपनाया 

एक वीडियो से शुरू हुआ बदलाव, पूरे गांव ने अपनाया 
1

‘गाली बंद मुहिम’ के एक वीडियों से प्रेरित होकर बुरहानपुर जिले के बोरसर गांव ने एक अनोखा फैसला लिया. शुरुआत भले ही एक वीडियो से हुई हो, लेकिन असली ताकत गांव के लोगों की सामूहिक भागीदारी रही. यहां किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि पूरे समुदाय ने मिलकर अपनी भाषा और व्यवहार बदलने का संकल्प लिया.
 

Advertisement

2. गाली देने पर जुर्माना, निगरानी के लिए अलग टीम 

 गाली देने पर जुर्माना, निगरानी के लिए अलग टीम 
2

गांव में अब अगर कोई व्यक्ति अपशब्द या गाली का इस्तेमाल करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है. इस नियम को सिर्फ कागज पर नहीं छोड़ा गया, बल्कि इसे लागू करने के लिए पंचायत ने एक टीम भी बनाई है, जो लगातार नजर रखती है. इसका असर यह हुआ कि लोग अब बोलने से पहले सोचते हैं और यही असली बदलाव है.
 

3.जुर्मना न देेने पर करना होता है गांव में एक घंटे ये काम

जुर्मना न देेने पर करना होता है गांव में एक घंटे ये काम
3

किसी भी अपशब्द या गाली देने पर जुर्माना 500 रुपये है और अगर जुर्माना नहीं भरना तो एक घंटे गांव की सफाई करनी होती है. दोनों में से कोई एक सजा मानना ही होता है.

4.सिर्फ भाषा नहीं बदली, पूरी लाइफस्टाइल बदलने लगी 

सिर्फ भाषा नहीं बदली, पूरी लाइफस्टाइल बदलने लगी 
4

दिलचस्प बात यह है कि गालियां बंद करने की पहल यहीं नहीं रुकी.गांव में साफ-सफाई के लिए डस्टबिन और कचरा वाहन शुरू किए गए, फ्री Wi-Fi की सुविधा दी गई, हर घर हरियाली अभियान चलाया गया और प्लास्टिक-फ्री मिशन पर काम शुरू हुआ. यहां तक कि रोज़ाना राष्ट्रगान गूंजना भी अब इस गांव की नई पहचान बन चुका है.
 

TRENDING NOW

5.भाषा बदलते ही रिश्तों में आया फर्क 

भाषा बदलते ही रिश्तों में आया फर्क 
5

गांव के लोगों का कहना है कि गालियां बंद होने से आपसी रिश्तों में भी सुधार आया है. पहले छोटी-छोटी बातों पर झगड़े बढ़ जाते थे, लेकिन अब बातचीत का तरीका बदलने से माहौल शांत हुआ है. यानी यह सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक व्यवहार में सुधार का संकेत है.
 

6.क्यों मायने रखती है ये पहल आपके लिए 

क्यों मायने रखती है ये पहल आपके लिए 
6

यह खबर सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जो हर समाज में लागू हो सकती है. अगर भाषा सुधरती है, तो व्यवहार अपने आप बेहतर होता है और इसका असर परिवार, रिश्तों और पूरे माहौल पर पड़ता है. छोटे-छोटे बदलाव बड़े सामाजिक सुधार का रास्ता खोल सकते हैं.

7.सवाल ये उठता है अब

सवाल ये उठता है अब
7

बोरसर गांव ने दिखाया है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधन नहीं, बल्कि मजबूत इरादे चाहिए. अब सवाल यह है कि क्या बाकी गांव और शहर भी इस पहल से सीख लेकर अपनी पहचान बदल सकते हैं?

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास
अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास
भारत का इकलौता राज्य जो बना गाली मुक्त गांव, यहां गाली बकने की सजा भी है बड़ी यूनिक
भारत का इकलौता राज्य जो बना गाली मुक्त गांव, यहां गाली बकने की सजा भी है बड़ी यूनिक
भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, एक साल में चीन, अमेरिका, रूस सबको छोड़ देगा पीछे! रिपोर्ट देखकर हर देशवासी करेगा फख्र
भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, एक साल में चीन, अमेरिका, रूस सबको छोड़ देगा पीछे! रिपोर्ट देखकर हर देशवासी करेगा फख्र
6 फुट और 66Yr का वो इकलौता सितारा, जिसके आगे फेल है शाहरुख-सलमान; जानिए कौन है सबसे ज्यादा 1000 करोड़ी फिल्में देने वाला ये हीरो?
6 फुट और 66Yr का वो इकलौता सितारा, जिसके आगे फेल है शाहरुख-सलमान; जानिए कौन है सबसे ज्यादा 1000 करोड़ी फिल्में देने वाला ये हीरो?
दुनिया की 5 सबसे गहरी नदियां कौन सी हैं? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत का ब्रह्मपुत्र
दुनिया की 5 सबसे गहरी नदियां कौन सी हैं? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत का ब्रह्मपुत्र
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर हमेशा रहती है राहु की कृपा, इनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी  
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर हमेशा रहती है राहु की कृपा, इनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी
Horoscope 16 April 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, ​जानें इस बार के नये नियम
अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, ​जानें इस बार के नये नियम
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास
अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास
Malmas 2026: खरमास खत्म होने के बाद जल्द शुरू होगा मलमास, इस 1 महीने में विशेष रूप से रखें इन 5 बातों का ध्यान
खरमास खत्म होने के बाद जल्द शुरू होगा मलमास, इस 1 महीने में विशेष रूप से रखें इन 5 बातों का ध्यान
MORE
Advertisement