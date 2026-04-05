भारत की एकमात्र नदी जो साल में सिर्फ 3 दिन लाल हो जाती है, जानिए क्यों कहते हैं इसे ‘River That Bleeds’

2 . क्यों जुड़ा है इसका रंग धार्मिक मान्यताओं से?

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असम में स्थित कामाख्या मंदिर को 51 शक्तिपीठों में बेहद खास माना जाता है. मान्यता है कि यहां देवी सती से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंग गिरा था. हर साल आषाढ़ महीने में यहां अंबुबाची मेला लगता है, जिसे देवी के ‘ऋतुकाल’ से जोड़ा जाता है. इसी दौरान मंदिर तीन दिन के लिए बंद रहता है और माना जाता है कि इसी समय नदी का रंग भी बदलता है. Photo Credit: AI

