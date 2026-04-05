भारत की एकमात्र नदी जो साल में सिर्फ 3 दिन लाल हो जाती है, जानिए क्यों कहते हैं इसे ‘River That Bleeds’

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ऋतु सिंह | Apr 05, 2026, 08:14 AM IST
1.आखिर कौन सी है ये रहस्यमयी नदी?
भारत के उत्तर-पूर्व में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी अपनी विशालता और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है. लेकिन हर साल एक खास समय पर यह नदी चर्चा में आ जाती है, जब इसका पानी कुछ दिनों के लिए लाल नजर आने लगता है. यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा विषय है जो लोगों की जिज्ञासा और आस्था दोनों को जोड़ता है. Photo Credit: AI
2.क्यों जुड़ा है इसका रंग धार्मिक मान्यताओं से?
असम में स्थित कामाख्या मंदिर को 51 शक्तिपीठों में बेहद खास माना जाता है. मान्यता है कि यहां देवी सती से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंग गिरा था. हर साल आषाढ़ महीने में यहां अंबुबाची मेला लगता है, जिसे देवी के ‘ऋतुकाल’ से जोड़ा जाता है. इसी दौरान मंदिर तीन दिन के लिए बंद रहता है और माना जाता है कि इसी समय नदी का रंग भी बदलता है. Photo Credit: AI
3.विज्ञान क्या कहता है? लाल पानी का असली कारण
वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह पूरी तरह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. इस क्षेत्र की मिट्टी में लौह तत्व (Iron) की मात्रा ज्यादा होती है. मानसून के दौरान जब बारिश तेज होती है, तो यह लाल-पीली मिट्टी नदी में घुल जाती है, जिससे पानी का रंग बदल जाता है. Photo Credit: AI
4.आस्था vs विज्ञान नहीं, दोनों का संतुलन
इस घटना को अक्सर लोग आस्था और विज्ञान के बीच टकराव की तरह देखते हैं, लेकिन असल में यह संतुलन का उदाहरण है. जहां एक तरफ लोग इसे धार्मिक चमत्कार मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ यह प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया है.असली समझ तब आती है जब हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं. यह सोच हमें अंधविश्वास और कट्टरता से बचाकर संतुलित दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है. Photo Credit: AI
5.क्यों मायने रखता है आपको इस नदी के बारे में जानना?
यह हमें अपनी परंपराओं को समझने का मौका देती है साथ ही, विज्ञान के नजरिए से सोचने की आदत भी सिखाती है और सबसे जरूरी यह बताती है कि हर ‘चमत्कार’ के पीछे कोई न कोई लॉजिक जरूर होता है. Photo Credit: AI
6.ये बात समझ लें
ब्रह्मपुत्र का लाल होना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक ऐसा उदाहरण है जहां आस्था, प्रकृति और विज्ञान एक साथ नजर आते हैं.जरूरत है इसे समझने की है, न कि सिर्फ मानने या नकारने की. Photo Credit: AI
डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और वैज्ञानिक दावों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. व्यक्ति का अनुभव और धार्मिक मान्यताएं अलग हो सकती हैं. यह खबर केवल धर्म और विज्ञान का नजरिया पेश करती है.
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