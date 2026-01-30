भारत का एकमात्र पहाड़ जो गर्भ में पल रहे बच्चे का बताता है जेंडर, सदियों की परंपरा कितनी है सच?

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, प्रशासन ने हमसे बदसलूकी की- अविमुक्तेश्वरानंद, गो हत्या पर रोक क्यों नहीं लगी- अविमुक्तेश्वरानंद, वो हमें हिंदू होने का प्रमाण दें- अविमुक्तेश्वरानंद, गो हत्या नहीं रोकने वाले हिंदू नहीं-अविमुक्तेश्वरानंद, हिंदू होने की शर्त है गो हत्या पर रोक-अविमुक्तेश्वरानंद, 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दें-अविमुक्तेश्वरानंद, माघ मेले में साधु-संतों का अपमान-अविमुक्तेश्वरानंद, CM गो माता को राज्य माता घोषित करें-शंकराचार्य | उज्जैन में हिंदू धर्म स्थलों से जुड़ी बड़ी खबर, हिंदू धर्म स्थलों में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की मांग, 12 ज्योतिर्लिंग में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की मांग, हिंदू तीर्थों पर लव जिहाद हो रहा है- VHP, आना है तो धर्म परिवर्तन के बाद आएं- VHP | पेचकस से गोदकर 11 साल के बच्चे की हत्या, दिल्ली- शास्त्री पार्क में मासूम की हत्या, सौतेले पिता पर बच्चे की हत्या का आरोप
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 30, 2026, 09:12 AM IST
1.भारत में गर्भ में जेंडर को रिवील करना अपराध है
भारत में गर्भ में जेंडर को रिवील करना अपराध है लेकिन एक राज्य में आज भी लोग गर्भवती महिला के साथ एक चमत्कारी पहाड़ के पास जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की?
2.लड़का या लड़की नहीं है मतलब
हालांकि यहां एक बात साफ कर दें कि उनको गर्भ में पल रहे बच्चे के जेंडर से कोई मतलब नहीं होता है बस ये उनकी परंपरा है और इसे जानने के बाद भी कि गर्भ में लड़का या लड़की उनकी सोच और मानसिकता नहीं बदलती.
3.400 साल पुरानी परंपरा
भारत के इस गांव के लोग मानते हैं कि पहाड़ बता सकता है कि महिला के गर्भ में लड़का है या लड़की. यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन गांव के लोग दावा करते हैं कि यह परंपरा 400 सालों से चली आ रही है और आज भी लोग इस पर पूरी तरह विश्वास करते हैं.
4.चंद्रमा जैसी पर्वत की आकृति से गर्भ की पहचान
खुखरा गांव झारखंड के लोहरदगा जिले में स्थित है. इस गांव में एक पर्वत है. लोगों का मानना है कि इस पर्वत पर बनने वाली चंद्रमा जैसी आकृति से गर्भ में पल रहे बच्चे के लड़के या लड़की का पता लगाया जा सकता है.
5. परंपरा नाग वंश की है
यह परंपरा नाग वंश के अंतिम शासक राज चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव के समय से चली आ रही है.गांव वालों का मानना है कि केवल पहाड़ द्वारा दिए गए संकेत ही सच साबित होते हैं.
6. महिलाएं दूर से पहाड़ पर पत्थर फेंकती हैं
इस परंपरा के अनुसार, महिलाएं दूर से पहाड़ पर पत्थर फेंकती हैं. यदि पत्थर चंद्रमा जैसी आकृति पर लगता है, तो इसे बालक जन्म का संकेत माना जाता है. यदि पत्थर बाहर की ओर लगता है, तो माना जाता है कि बालिका का जन्म होगा.
7.आज भी करते हैं परंपरा का पालन
गांव के लोग इस परंपरा का पूरी श्रद्धा से पालन करते हैं. उनका दावा है कि अक्सर उनके कर्मों का फल मिलता है. इसी वजह से गांव वालों की आस्था और भी मजबूत हो गई है. हालांकि ये परंपरा कितनी सच है इसकी पुष्टी नहीं है और न ही विज्ञान इसे सही मानता है. लेकिन गांव वालो की मान्यता इसे सही मानती है.
डिस्क्लेमर- यह सामान्य जानकारी और लोक मान्यता के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी भी गर्भ में शिशु के जेंडर की जांच को गलत मानता है और ये अपराध भी है.
