भारत का एकमात्र पहाड़ जो गर्भ में पल रहे बच्चे का बताता है जेंडर, सदियों की परंपरा कितनी है सच?

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, प्रशासन ने हमसे बदसलूकी की- अविमुक्तेश्वरानंद, गो हत्या पर रोक क्यों नहीं लगी- अविमुक्तेश्वरानंद, वो हमें हिंदू होने का प्रमाण दें- अविमुक्तेश्वरानंद, गो हत्या नहीं रोकने वाले हिंदू नहीं-अविमुक्तेश्वरानंद, हिंदू होने की शर्त है गो हत्या पर रोक-अविमुक्तेश्वरानंद, 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दें-अविमुक्तेश्वरानंद, माघ मेले में साधु-संतों का अपमान-अविमुक्तेश्वरानंद, CM गो माता को राज्य माता घोषित करें-शंकराचार्य | उज्जैन में हिंदू धर्म स्थलों से जुड़ी बड़ी खबर, हिंदू धर्म स्थलों में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की मांग, 12 ज्योतिर्लिंग में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की मांग, हिंदू तीर्थों पर लव जिहाद हो रहा है- VHP, आना है तो धर्म परिवर्तन के बाद आएं- VHP | पेचकस से गोदकर 11 साल के बच्चे की हत्या, दिल्ली- शास्त्री पार्क में मासूम की हत्या, सौतेले पिता पर बच्चे की हत्या का आरोप

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या आखिरकार स्वर्ग मिल गया है? हार्वर्ड के वैज्ञानिक ने स्वर्ग का स्थान और पृथ्वी से दूरी भी बता दी  

क्या आखिरकार स्वर्ग मिल गया है? हार्वर्ड के वैज्ञानिक ने स्वर्ग का स्थान और पृथ्वी से दूरी भी बता दी

अब ट्रम्प ने कनाडा को दी 50 प्रतिशत टैरिफ बढ़ाने की धमकी, बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी ​सर्टिफाई

अब ट्रम्प ने कनाडा को दी 50 प्रतिशत टैरिफ बढ़ाने की धमकी, बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी ​सर्टिफाई

भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध

भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Mahatma Gandhi Inspirational Quotes: खुशहाल जीवन और सफलता के लिए अपनाएं गांधी जी के ये 10 मूल मंत्र

Mahatma Gandhi Inspirational Quotes: खुशहाल जीवन और सफलता के लिए अपनाएं गांधी जी के ये 10 मूल मंत्र

Mardaani 3 Box Office Prediction: पहले दिन 'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' को पछाड़ पाएगी 'मर्दानी 3'? क्या कहते हैं आंकड़े

Mardaani 3 Box Office Prediction: पहले दिन 'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' को पछाड़ पाएगी 'मर्दानी 3'? क्या कहते हैं आंकड़े

Anushka को वक्त देने के लिए Virat Kohli ने बना ली Instagram से दूरी? जानें कैसे हुई थी Virushka के रिश्ते की शुरुआत

Anushka को वक्त देने के लिए Virat Kohli ने बना ली Instagram से दूरी? जानें कैसे हुई थी Virushka के रिश्ते की शुरुआत

HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारत का एकमात्र पहाड़ जो गर्भ में पल रहे बच्चे का बताता है जेंडर, सदियों की परंपरा कितनी है सच?

knowing Gender of Unborn Baby? भारत के एक राज्य में आज लोग गर्भवती महिला को एक पहाड़ के पास ले जाते हैं ताकि पता चल सके कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की. हालांकि उनके लिए लड़का-लड़की को लेकर कोई भेदभाव नहीं है. ये मान्यता है ये सच चलिए समझते हैं.

ऋतु सिंह | Jan 30, 2026, 09:12 AM IST

1.भारत में गर्भ में जेंडर को रिवील करना अपराध है

भारत में गर्भ में जेंडर को रिवील करना अपराध है
1

भारत में गर्भ में जेंडर को रिवील करना अपराध है लेकिन एक राज्य में आज भी लोग गर्भवती महिला के साथ एक चमत्कारी पहाड़ के पास जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि गर्भ में पल रहा  बच्चा लड़का होगा या लड़की? 

Advertisement

2.लड़का या लड़की नहीं है मतलब

लड़का या लड़की नहीं है मतलब
2

हालांकि यहां एक बात साफ कर दें कि उनको गर्भ में पल रहे बच्चे के जेंडर से कोई मतलब नहीं होता है बस ये उनकी परंपरा है और इसे जानने के बाद भी कि गर्भ में लड़का या लड़की उनकी सोच और मानसिकता नहीं बदलती.

3.400 साल पुरानी परंपरा

400 साल पुरानी परंपरा
3

भारत के इस गांव के लोग मानते हैं कि पहाड़ बता सकता है कि महिला के गर्भ में लड़का है या लड़की. यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन गांव के लोग दावा करते हैं कि यह परंपरा 400 सालों से चली आ रही है और आज भी लोग इस पर पूरी तरह विश्वास करते हैं.
 

4.चंद्रमा जैसी पर्वत की आकृति से गर्भ की पहचान

चंद्रमा जैसी पर्वत की आकृति से गर्भ की पहचान
4

खुखरा गांव झारखंड के लोहरदगा जिले में स्थित है. इस गांव में एक पर्वत है. लोगों का मानना ​​है कि इस पर्वत पर बनने वाली चंद्रमा जैसी आकृति से गर्भ में पल रहे बच्चे के लड़के या लड़की का पता लगाया जा सकता है. 
 

TRENDING NOW

5. परंपरा नाग वंश की है

परंपरा नाग वंश की है
5

यह परंपरा नाग वंश के अंतिम शासक राज चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव के समय से चली आ रही है.गांव वालों का मानना ​​है कि केवल पहाड़ द्वारा दिए गए संकेत ही सच साबित होते हैं. 
 

6. महिलाएं दूर से पहाड़ पर पत्थर फेंकती हैं

महिलाएं दूर से पहाड़ पर पत्थर फेंकती हैं
6

इस परंपरा के अनुसार, महिलाएं दूर से पहाड़ पर पत्थर फेंकती हैं. यदि पत्थर चंद्रमा जैसी आकृति पर लगता है, तो इसे बालक जन्म का संकेत माना जाता है. यदि पत्थर बाहर की ओर लगता है, तो माना जाता है कि बालिका का जन्म होगा.इस परंपरा के अनुसार, महिलाएं दूर से पहाड़ पर पत्थर फेंकती हैं. यदि पत्थर चंद्रमा जैसी आकृति पर लगता है, तो इसे बालक जन्म का संकेत माना जाता है. यदि पत्थर बाहर की ओर लगता है, तो माना जाता है कि बालिका का जन्म होगा.
 

7.आज भी करते हैं परंपरा का पालन

आज भी करते हैं परंपरा का पालन
7

गांव के लोग इस परंपरा का पूरी श्रद्धा से पालन करते हैं. उनका दावा है कि अक्सर उनके कर्मों का फल मिलता है. इसी वजह से गांव वालों की आस्था और भी मजबूत हो गई है.  हालांकि ये परंपरा कितनी सच है इसकी पुष्टी नहीं है और न ही विज्ञान इसे सही मानता है. लेकिन गांव वालो की मान्यता इसे सही मानती है.

डिस्क्लेमर- यह सामान्य जानकारी और लोक मान्यता के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी भी गर्भ में शिशु के जेंडर की जांच को गलत मानता है और ये अपराध भी है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mahatma Gandhi Inspirational Quotes: खुशहाल जीवन और सफलता के लिए अपनाएं गांधी जी के ये 10 मूल मंत्र
Mahatma Gandhi Inspirational Quotes: खुशहाल जीवन और सफलता के लिए अपनाएं गांधी जी के ये 10 मूल मंत्र
Mardaani 3 Box Office Prediction: पहले दिन 'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' को पछाड़ पाएगी 'मर्दानी 3'? क्या कहते हैं आंकड़े
Mardaani 3 Box Office Prediction: पहले दिन 'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' को पछाड़ पाएगी 'मर्दानी 3'? क्या कहते हैं आंकड़े
Anushka को वक्त देने के लिए Virat Kohli ने बना ली Instagram से दूरी? जानें कैसे हुई थी Virushka के रिश्ते की शुरुआत
Anushka को वक्त देने के लिए Virat Kohli ने बना ली Instagram से दूरी? जानें कैसे हुई थी Virushka के रिश्ते की शुरुआत
भारत का एकमात्र पहाड़ जो गर्भ में पल रहे बच्चे का बताता है जेंडर, सदियों की परंपरा कितनी है सच?
भारत का एकमात्र पहाड़ जो गर्भ में पल रहे बच्चे का बताता है जेंडर, सदियों की परंपरा कितनी है सच?
Surya Rahu Yuti 2026: सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
MORE
Advertisement
धर्म
क्या बद्रीनाथ-केदारनाथ समेत 48 मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर लगेगी रोक? हरिद्वार के घाटों तक क्यों पहुंची बहस?
क्या बद्रीनाथ-केदारनाथ समेत 48 मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर लगेगी रोक? हरिद्वार के घाटों तक क्यों पहुंची बहस?
Holashtak 2026: होलाष्टक के 8 दिनों में गलती से भी नहीं करने चाहिए ये काम, हर चीज पर पड़ता है बेहद बुरा प्रभाव
होलाष्टक के 8 दिनों में गलती से भी नहीं करने चाहिए ये काम, हर चीज पर पड़ता है बेहद बुरा प्रभाव
Ketu-Chandra Effects: केतु और चंद्रमा का अशुभ संयोग से ग्रहण दोष बना, आज से ढाई दिन इन 4 राशियों पर आ सकती है बड़ी मुसीबत
केतु और चंद्रमा का अशुभ संयोग से ग्रहण दोष बना, आज से ढाई दिन इन 4 राशियों पर आ सकती है बड़ी मुसीबत
Budh Rahu Gochar 2026: कुंभ राशि में बुध और राहु की युति से चमकेगी इन 3 राशि वालों की किस्मत, मिट्टी भी बन जाएगी सोना
कुंभ राशि में बुध और राहु की युति से चमकेगी इन 3 राशि वालों की किस्मत, मिट्टी भी बन जाएगी सोना
Chandra Grahan: चंद्रग्रहण किस दिन लगेगा और क्या होगा सूतककाल? इस राशि और नक्षत्र में होगा साल का पहला ग्रहण
चंद्रग्रहण किस दिन लगेगा और क्या होगा सूतककाल? इस राशि और नक्षत्र में होगा साल का पहला ग्रहण
MORE
Advertisement