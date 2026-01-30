भारत का एकमात्र पहाड़ जो गर्भ में पल रहे बच्चे का बताता है जेंडर, सदियों की परंपरा कितनी है सच?

7 . आज भी करते हैं परंपरा का पालन

गांव के लोग इस परंपरा का पूरी श्रद्धा से पालन करते हैं. उनका दावा है कि अक्सर उनके कर्मों का फल मिलता है. इसी वजह से गांव वालों की आस्था और भी मजबूत हो गई है. हालांकि ये परंपरा कितनी सच है इसकी पुष्टी नहीं है और न ही विज्ञान इसे सही मानता है. लेकिन गांव वालो की मान्यता इसे सही मानती है.

डिस्क्लेमर- यह सामान्य जानकारी और लोक मान्यता के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी भी गर्भ में शिशु के जेंडर की जांच को गलत मानता है और ये अपराध भी है.

