भारत का एकमात्र 16 मंजिला रेलवे स्टेशन कहां बन रहा? यहां आधुनिक डिजाइन में विरासत का स्पर्श देखने को मिलेगा

1 . 16 मंज़िला रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा

1

भारत में रेलवे सेवाओं का तेज़ी से विकास हो रहा है. उन्नत ट्रेनें और स्टेशन उपलब्ध हो रहे हैं. अब, भारत का पहला 16 मंज़िला रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है. यह देश के आधुनिक परिवहन केंद्रों में से एक बनेगा. देश के 7,000 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों में यह अनोखा होगा. क्योंकि इसे न सिर्फ़ ट्रेनों के लिए, बल्कि बसों, मेट्रो सेवाओं और व्यावसायिक स्थलों के लिए भी डिज़ाइन किया गया है. यह स्टेशन अहमदाबाद में यात्रा के अनुभव को पूरी तरह से बदल देगा. इससे शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.

