FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Dhurandhar Box Office: केवल दो दिन और 100 करोड़ के करीब, 5 धुरंधरों की टोली का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू

Dhurandhar Box Office: केवल दो दिन और 100 करोड़ के करीब, 5 धुरंधरों की टोली का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू

खूबसूरत महिलाओं से भरा है ये देश लेकिन शादी को नहीं मिल रहा पति, किराए पर हसबैंड लेने का बढ़ा ट्रेंड 

खूबसूरत महिलाओं से भरा है ये देश लेकिन शादी को नहीं मिल रहा पति, किराए पर हसबैंड लेने का बढ़ा ट्रेंड

Goa Nightclub Fire: गोवा में नाइट क्लब में जोरदार धमाका, 3 टूरिस्ट समेत 23 लोगों की मौत

Goa Nightclub Fire: गोवा में नाइट क्लब में जोरदार धमाका, 3 टूरिस्ट समेत 23 लोगों की मौत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास

चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास

दुनिया में भारत इस बीमारी में तीसरे नंबर पर पहुंचा, कौन सा राज्य है सबसे बड़ा हॉटस्पॉट?

दुनिया में भारत इस बीमारी में तीसरे नंबर पर पहुंचा, कौन सा राज्य है सबसे बड़ा हॉटस्पॉट?

टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-रोहित की लिस्ट में शामिल जायसवाल

टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-रोहित की लिस्ट में शामिल जायसवाल

HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारत का एकमात्र 16 मंजिला रेलवे स्टेशन कहां बन रहा? यहां आधुनिक डिजाइन में विरासत का स्पर्श देखने को मिलेगा

भारत में रेलवे सेवाओं का तेज़ी से विकास हो रहा है. उन्नत ट्रेनें और स्टेशन उपलब्ध हो रहे हैं. अब, भारत का पहला 16 मंज़िला रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है.

ऋतु सिंह | Dec 05, 2025, 08:06 PM IST

1.16 मंज़िला रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा

16 मंज़िला रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा
1

भारत में रेलवे सेवाओं का तेज़ी से विकास हो रहा है. उन्नत ट्रेनें और स्टेशन उपलब्ध हो रहे हैं. अब, भारत का पहला 16 मंज़िला रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है. यह देश के आधुनिक परिवहन केंद्रों में से एक बनेगा. देश के 7,000 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों में यह अनोखा होगा. क्योंकि इसे न सिर्फ़ ट्रेनों के लिए, बल्कि बसों, मेट्रो सेवाओं और व्यावसायिक स्थलों के लिए भी डिज़ाइन किया गया है. यह स्टेशन अहमदाबाद में यात्रा के अनुभव को पूरी तरह से बदल देगा. इससे शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. 
 

Advertisement

2.मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना:

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना:
2

नया अहमदाबाद स्टेशन 508 ​​किलोमीटर लंबे मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन कॉरिडोर का एक प्रमुख पड़ाव होगा. जापानी सहयोग से विकसित, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत में पहली बार शिंकानसेन-शैली की हाई-स्पीड यात्रा लेकर आएगी. यह स्टेशन पश्चिम रेलवे के प्लेटफार्म 10, 11 और 12 पर बनाया जाएगा और कुल्टूर मेट्रो स्टेशन से भी सीधा जुड़ा होगा.
 

3.आधुनिक डिज़ाइन में विरासत का स्पर्श:

आधुनिक डिज़ाइन में विरासत का स्पर्श:
3

इमारत का डिज़ाइन अहमदाबाद की संस्कृति को दर्शाता है. छत उड़ती पतंगों से भरे आकाश जैसी दिखती है. बाहरी दीवारें सिदी सैयद जोली से प्रेरित हैं, जो अपने खूबसूरत पत्थर के काम के लिए प्रसिद्ध हैं. परंपरा और तकनीक इस स्टेशन को एक अद्वितीय वास्तुशिल्प आकर्षण बनाती है.
 

4.मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब:

मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब:
4

एक सामान्य रेलवे स्टेशन के विपरीत, यह नया ढांचा एक ही स्थान पर कई परिवहन सेवाओं को एकीकृत करेगा. बुलेट ट्रेन, मेट्रो, नियमित रेल सेवाएँ और बस परिवहन उपलब्ध होंगे. यात्री इन सेवाओं के बीच आसानी से स्विच कर सकेंगे. इससे समय की बचत होगी और यात्रा आसान होगी.
 

TRENDING NOW

5.आधुनिक सुविधाओं से लैस

आधुनिक सुविधाओं से लैस
5

यह 16 मंजिला इमारत सिर्फ़ रेल प्लेटफ़ॉर्म से कहीं ज़्यादा सुविधाएँ प्रदान करती है. इसमें बड़े पार्किंग क्षेत्र, कार्यालय स्थल, दुकानें, व्यावसायिक क्षेत्र, लाउंज, विश्राम कक्ष और आधुनिक विश्राम कक्ष होंगे. तेज़ गति से आवागमन के लिए परिवहन सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी. इस स्टेशन का उद्देश्य पर्यटकों, दैनिक यात्रियों और शहरवासियों को आराम और सुविधा प्रदान करना है.
 

6.अहमदाबाद के लिए बड़ा बढ़ावा..:

अहमदाबाद के लिए बड़ा बढ़ावा..:
6

अधिकारियों को उम्मीद है कि यह परियोजना जुलाई 2027 तक पूरी हो जाएगी. इस हब को सभी प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने और भविष्य की यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. आसपास के इलाकों की सड़कों का उन्नयन किया जाएगा और बेहतर परिवहन संपर्क प्रदान किए जाएँगे. पूरा होने पर, यह हब स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देगा. पर्यटन का विकास होगा. परिवहन सेवाओं में वृद्धि होगी. शहर का समग्र विकास होगा.
 

7.शिंकानसेन E5 बुलेट ट्रेन:

शिंकानसेन E5 बुलेट ट्रेन:
7

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन जापान की उन्नत E5 श्रृंखला बुलेट ट्रेन तकनीक का उपयोग करती है. यह 320 किमी प्रति घंटे की गति से चलती है. यह भारतीय यात्रियों को विश्वस्तरीय, तेज़ और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करती है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
दुनिया में भारत इस बीमारी में तीसरे नंबर पर पहुंचा, कौन सा राज्य है सबसे बड़ा हॉटस्पॉट?
दुनिया में भारत इस बीमारी में तीसरे नंबर पर पहुंचा, कौन सा राज्य है सबसे बड़ा हॉटस्पॉट?
टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-रोहित की लिस्ट में शामिल जायसवाल
टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-रोहित की लिस्ट में शामिल जायसवाल
सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, इस डॉक्टर ने बना दी 2.50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, इस डॉक्टर ने बना दी 2.50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
1 प्लेन से शुरू हुई IndiGo कैसे बनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, जानें कौन हैं इसके मालिक
1 प्लेन से शुरू हुई IndiGo कैसे बनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, जानें कौन हैं इसके मालिक
MORE
Advertisement
धर्म
Vastu Tips For Perfume: सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा 
सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा
Rashifal 05 December 2025: इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
Mangal Dosh: क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
Margashirsha Purnima 2025: साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
MORE
Advertisement