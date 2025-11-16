भारत का पहला जिला जो कभी लुटेरों का अड्डा था, अब स्मार्ट सिटी की लिस्ट में गिना जाता है

2 . भारत का पहला जिला कौन सा है?

बिहार का पूर्णिया ज़िला, जिसे देश का पहला ज़िला होने का गौरव प्राप्त है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1770 में भारत में मुग़ल काल के अंत में एक सैन्य सीमांत प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था. अंग्रेजों ने 1765 में पूर्णिया पर विजय प्राप्त की, जो उस समय एक घना वन क्षेत्र था, एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और 10 फ़रवरी, 1770 को इसे ज़िला घोषित कर दिया.

