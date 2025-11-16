भारत का पहला जिला जो कभी लुटेरों का अड्डा था, अब स्मार्ट सिटी की लिस्ट में गिना जाता है

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 16, 2025, 06:11 PM IST
1.यह इलाका लुटेरों और डाकुओं का अड्डा था
भारत एक विशाल देश है जिसमें वर्तमान में 780 जनगणना ज़िले और प्रशासनिक ज़िले हैं जो 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला ज़िला 1770 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन यह इलाका लुटेरों और डाकुओं का अड्डा माना जाता था?
2.भारत का पहला जिला कौन सा है?
बिहार का पूर्णिया ज़िला, जिसे देश का पहला ज़िला होने का गौरव प्राप्त है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1770 में भारत में मुग़ल काल के अंत में एक सैन्य सीमांत प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था. अंग्रेजों ने 1765 में पूर्णिया पर विजय प्राप्त की, जो उस समय एक घना वन क्षेत्र था, एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और 10 फ़रवरी, 1770 को इसे ज़िला घोषित कर दिया.
3.पूर्णिया डाकुओं, लुटेरों और लुटेरों का गढ़ था कभी
उस समय पूर्णिया डाकुओं, लुटेरों और लुटेरों का गढ़ होने के लिए कुख्यात था, और स्थानीय लोग घने जंगलों में जाने की हिम्मत नहीं करते थे, यहां तक कि अंग्रेजों के सत्ता में आने और अपराधियों और असामाजिक तत्वों को खत्म करने के अभियान शुरू करने के बाद भी.
4.पूर्णिया स्मार्ट सिटी में कैसे तब्दील हुआ?
स्वतंत्रता के बाद से, देश के कई अन्य भागों की तरह पूर्णिया में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और अब यह एक स्मार्ट शहर है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक पार्क, अस्पताल, विकसित सड़कें और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुनर्निर्मित ऐतिहासिक स्थानों सहित सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं.
5.पूर्णिया बिहार की समृद्ध संस्कृति की झलक है
कई मायनों में पूर्णिया बिहार की समृद्ध संस्कृति की झलक प्रदान करता है, और आधुनिकता के आगमन के बावजूद, स्थानीय परंपराएं अभी भी क्षेत्र की प्राचीन जड़ों को प्रतिबिंबित करती हैं.
6.स्वतंत्रता दिवस पर ठीक 12:07 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराता है
आज, पूर्णिया बिहार के अड़तीस जिलों में से एक है, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय पूर्णिया शहर में स्थित है. दिलचस्प बात यह है कि पूर्णिया शहर हर स्वतंत्रता दिवस पर ठीक 12:07 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराता है, यह परंपरा 1947 से चली आ रही है, जब देश एक संप्रभु, स्वतंत्र राष्ट्र बना था.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से