दिल्ली लाल किला ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा, 3 साल से हमले की तैयारी चल रही थी- सूत्र

Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'

कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!'

क्या होता है Price और Rate में अंतर, 99% लोग नहीं जानते इसका सही जवाब

सर्दियों में पति के पैर गर्म और पत्नी के ठंडे क्यों होते हैं? 99 प्रतिशत विवाहित जोड़े नहीं जानते इसका कारण!

ये देश करता है सबसे अधिक चांदी का उत्पादन, 100 ग्राम Silver की कीमत जान रह जाएंगे हैरान

लाइफस्टाइल

भारत का पहला जिला जो कभी लुटेरों का अड्डा था, अब स्मार्ट सिटी की लिस्ट में गिना जाता है

मिलिए भारत के पहले जिले से जो कभी लुटेरों का अड्डा हुआ करता था लेकिन अब आधुनिक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं वाला एक स्मार्ट शहर बन चुका है. वैसे इसे देश का पहला जिला होने का गौरव प्राप्त है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक सैन्य सीमांत प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था.

ऋतु सिंह | Nov 16, 2025, 06:11 PM IST

1.यह इलाका लुटेरों और डाकुओं का अड्डा था

यह इलाका लुटेरों और डाकुओं का अड्डा था
1

 भारत एक विशाल देश है जिसमें वर्तमान में 780 जनगणना ज़िले और प्रशासनिक ज़िले हैं जो 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला ज़िला 1770 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन यह इलाका लुटेरों और डाकुओं का अड्डा माना जाता था?
 

2.भारत का पहला जिला कौन सा है?

भारत का पहला जिला कौन सा है?
2

बिहार का पूर्णिया ज़िला, जिसे देश का पहला ज़िला होने का गौरव प्राप्त है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1770 में भारत में मुग़ल काल के अंत में एक सैन्य सीमांत प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था. अंग्रेजों ने 1765 में पूर्णिया पर विजय प्राप्त की, जो उस समय एक घना वन क्षेत्र था, एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और 10 फ़रवरी, 1770 को इसे ज़िला घोषित कर दिया.
 

3.पूर्णिया डाकुओं, लुटेरों और लुटेरों का गढ़ था कभी

पूर्णिया डाकुओं, लुटेरों और लुटेरों का गढ़ था कभी
3

उस समय पूर्णिया डाकुओं, लुटेरों और लुटेरों का गढ़ होने के लिए कुख्यात था, और स्थानीय लोग घने जंगलों में जाने की हिम्मत नहीं करते थे, यहां तक ​​कि अंग्रेजों के सत्ता में आने और अपराधियों और असामाजिक तत्वों को खत्म करने के अभियान शुरू करने के बाद भी.
 

4.पूर्णिया स्मार्ट सिटी में कैसे तब्दील हुआ?

पूर्णिया स्मार्ट सिटी में कैसे तब्दील हुआ?
4

स्वतंत्रता के बाद से, देश के कई अन्य भागों की तरह पूर्णिया में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और अब यह एक स्मार्ट शहर है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक पार्क, अस्पताल, विकसित सड़कें और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुनर्निर्मित ऐतिहासिक स्थानों सहित सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं.

5.पूर्णिया बिहार की समृद्ध संस्कृति की झलक है

पूर्णिया बिहार की समृद्ध संस्कृति की झलक है
5

कई मायनों में पूर्णिया बिहार की समृद्ध संस्कृति की झलक प्रदान करता है, और आधुनिकता के आगमन के बावजूद, स्थानीय परंपराएं अभी भी क्षेत्र की प्राचीन जड़ों को प्रतिबिंबित करती हैं.

 

6.स्वतंत्रता दिवस पर ठीक 12:07 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराता है

स्वतंत्रता दिवस पर ठीक 12:07 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराता है
6

आज, पूर्णिया बिहार के अड़तीस जिलों में से एक है, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय पूर्णिया शहर में स्थित है. दिलचस्प बात यह है कि पूर्णिया शहर हर स्वतंत्रता दिवस पर ठीक 12:07 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराता है, यह परंपरा 1947 से चली आ रही है, जब देश एक संप्रभु, स्वतंत्र राष्ट्र बना था.

