भारत के 7 होलसेल साड़ियों के मार्केट, जहां 500 में मिल जाती हैं पार्टी वियर से लेकर लेटेस्ट डिजाइनर साड़ियां

1 . सूरत का रिंग रोड टेक्सटाइल मार्केट सस्ती डिजाइनर साड़ियों का हब

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सूरत का यह मार्केट पूरे भारत में साड़ी मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है. यहां सिंथेटिक, जॉर्जेट, नेट और एम्ब्रॉयडरी वाली पार्टी वियर साड़ियां 500 से 3000 रुपये तक आसानी से मिल जाती हैं. खास बात यह है कि यहां सीधे फैक्ट्री रेट पर माल मिलता है, जिससे कीमत बेहद कम रहती है. आम लोगों के लिए यह जगह इसलिए खास है क्योंकि यहां से शादी या फंक्शन की शॉपिंग आधे बजट में हो सकती है. Photo Credit: AI

