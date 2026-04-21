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भारत के 7 होलसेल साड़ियों के मार्केट, जहां 500 में मिल जाती हैं पार्टी वियर से लेकर लेटेस्ट डिजाइनर साड़ियां

भारत के 7 होलसेल साड़ियों के मार्केट, जहां 500 में मिल जाती हैं पार्टी वियर से लेकर लेटेस्ट डिजाइनर साड़ियां

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भारत के 7 होलसेल साड़ियों के मार्केट, जहां 500 में मिल जाती हैं पार्टी वियर से लेकर लेटेस्ट डिजाइनर साड़ियां

पार्टी वियर या डिजाइनर साड़ी खरीदना है लेकिन बजट कम है तो देश के कुछ चुनिंदा होलसेल मार्केट्स ऐसे हैं जहां 500 रुपये से ही ट्रेंडी साड़ियां मिल जाती हैं. दिलचस्प बात यह है कि यहां से खरीदकर कई छोटे व्यापारी और ऑनलाइन सेलर्स अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं. यानी यह सिर्फ खरीदारी नहीं, कमाई का मौका भी हो

ऋतु सिंह | Apr 21, 2026, 07:21 AM IST

1.सूरत का रिंग रोड टेक्सटाइल मार्केट सस्ती डिजाइनर साड़ियों का हब

सूरत का रिंग रोड टेक्सटाइल मार्केट सस्ती डिजाइनर साड़ियों का हब
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सूरत का यह मार्केट पूरे भारत में साड़ी मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है. यहां सिंथेटिक, जॉर्जेट, नेट और एम्ब्रॉयडरी वाली पार्टी वियर साड़ियां 500 से 3000 रुपये तक आसानी से मिल जाती हैं. खास बात यह है कि यहां सीधे फैक्ट्री रेट पर माल मिलता है, जिससे कीमत बेहद कम रहती है. आम लोगों के लिए यह जगह इसलिए खास है क्योंकि यहां से शादी या फंक्शन की शॉपिंग आधे बजट में हो सकती है. Photo Credit: AI
 

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2.दिल्ली का चांदनी चौक परंपरा और ट्रेंड का कॉम्बिनेशन

दिल्ली का चांदनी चौक परंपरा और ट्रेंड का कॉम्बिनेशन
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दिल्ली का यह ऐतिहासिक बाजार सिर्फ शादी के कपड़ों के लिए नहीं, बल्कि सस्ती साड़ियों के लिए भी मशहूर है. यहां बनारसी, सिल्क, कॉटन और हैवी वर्क वाली साड़ियां 500 से 5000 रुपये तक मिल जाती हैं. खासियत यह है कि यहां आपको पारंपरिक और मॉडर्न दोनों स्टाइल का मिक्स मिलता है. मिडिल क्लास परिवारों के लिए यह मार्केट बजट में रॉयल लुक पाने का आसान जरिया बन चुका है. Photo Credit: AI
 

3.कोलकाता का बुर्राबाजार ट्रेडिंग का दिल

कोलकाता का बुर्राबाजार ट्रेडिंग का दिल
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कोलकाता का बुर्राबाजार होलसेल टेक्सटाइल का बड़ा केंद्र है. यहां कॉटन, टांट, सिल्क और बंगाली स्टाइल साड़ियां 400 से 2500 रुपये तक मिलती हैं. इसकी खासियत है कि यहां बड़ी मात्रा में खरीदने पर कीमत और कम हो जाती है. छोटे दुकानदारों और स्टार्टअप सेलर्स के लिए यह जगह बिजनेस शुरू करने का मजबूत आधार बन सकती है.Photo Credit: AI
 

4.मुंबई का मंगलदास मार्केट ट्रेंडी फैशन का ठिकाना

मुंबई का मंगलदास मार्केट ट्रेंडी फैशन का ठिकाना
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मुंबई का यह मार्केट फिल्मी और ट्रेंडी फैशन के लिए जाना जाता है. यहां जॉर्जेट, क्रेप और पार्टी वियर साड़ियां 500 से 4000 रुपये तक मिलती हैं. खास बात यह है कि यहां आपको बॉलीवुड स्टाइल की कॉपी डिजाइन बेहद कम दाम में मिल जाती है. युवा महिलाओं के लिए यह मार्केट फैशन और बजट का परफेक्ट बैलेंस देता है. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.वाराणसी का चौक मार्केट असली बनारसी का ठिकाना

वाराणसी का चौक मार्केट असली बनारसी का ठिकाना
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वाराणसी का चौक मार्केट बनारसी साड़ियों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है. यहां आपको हल्की बनारसी से लेकर हैवी ब्राइडल साड़ियां 800 से 5000 रुपये तक मिल जाती हैं. खास बात यह है कि यहां असली हैंडलूम साड़ियों का कलेक्शन भी उपलब्ध है, जो लंबे समय तक चलती हैं. Photo Credit: AI
 

6.जयपुर का जौहरी बाजार रंगों और प्रिंट्स की दुनिया

जयपुर का जौहरी बाजार रंगों और प्रिंट्स की दुनिया
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जयपुर का जौहरी बाजार खास तौर पर बंधेज, लहरिया और ट्रेडिशनल प्रिंट्स के लिए मशहूर है. यहां साड़ियां 500 से 3000 रुपये तक मिलती हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यहां की साड़ियां हल्की, आरामदायक और गर्मियों के लिए परफेक्ट होती हैं. जो लोग एथनिक लुक चाहते हैं, उनके लिए यह मार्केट बेहद फायदेमंद है.Photo Credit: AI

7.हैदराबाद का बेगम बाजार सस्ती और टिकाऊ साड़ियों का विकल्प

हैदराबाद का बेगम बाजार सस्ती और टिकाऊ साड़ियों का विकल्प
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बेगम बाजार में आपको सिंथेटिक, कॉटन और डेली वियर साड़ियां 400 से 2000 रुपये तक मिल जाएंगी. यहां की खासियत है कि कम दाम में टिकाऊ क्वालिटी मिलती है. आम गृहिणियों के लिए यह मार्केट रोजमर्रा के इस्तेमाल की साड़ियों के लिए बेस्ट माना जाता है. Photo Credit: AI

8.स्टाइलिश दिखने का सस्ता विकल्प

स्टाइलिश दिखने का सस्ता विकल्प
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इन मार्केट्स की सबसे बड़ी ताकत है सीधा सोर्स और कम कीमत. आज के दौर में जब फैशन महंगा होता जा रहा है, ये बाजार आम लोगों को स्टाइलिश दिखने का सस्ता विकल्प देते हैं. साथ ही, यह छोटे व्यापारियों और ऑनलाइन सेलर्स के लिए कम निवेश में बिजनेस शुरू करने का बड़ा मौका भी हैं. Photo Credit: AI

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