भारत के 7 सबसे बड़े होलसेल ड्राई फ्रूट मार्केट, यहां से कम दाम में मेवे खरीदकर शुरू करें शानदार रिसेल बिजनेस

1 . ड्राईफ्रूट्स देश के कुछ बड़े होलसेल बाजारों में काफी कम कीमत पर मिलते हैं

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बादाम, काजू और पिस्ता अब सिर्फ त्योहारों की चीज नहीं रह गए हैं. फिटनेस और हेल्थ ट्रेंड बढ़ने के बाद भारत में ड्राईफ्रूट्स की मांग तेजी से बढ़ी है. लेकिन आम लोग जब रिटेल दुकान पर इनके दाम देखते हैं तो अक्सर चौंक जाते हैं. कई शहरों में काजू 1000 रुपये किलो और बादाम 900 रुपये किलो तक बिक रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि यही ड्राईफ्रूट्स देश के कुछ बड़े होलसेल बाजारों में काफी कम कीमत पर मिल जाते हैं. यही वजह है कि छोटे दुकानदार, ऑनलाइन सेलर और होम बिजनेस शुरू करने वाले लोग इन मंडियों से माल उठाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं.

अगर आप भी कम निवेश में ड्राईफ्रूट्स का रिसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो भारत के ये बाजार आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं.(फोटो एआई)