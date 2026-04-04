भारत के 10 सबसे खौफनाक मर्डर केस, साइनाइड मल्लिका से रंगा-बिल्ला तक जिसमें अपनों ने ही किया दगा

1 . रिश्तों में छिपी खतरनाक सच्चाई

1

बीते कुछ समय में सामने आए कुछ मामलों-जहां पत्नियों ने ही अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी थी. इसमें मेरठ की नीले ड्रम की कहानी में मुस्कान तो हनीमून पर सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की थी. इन दोनों ही केस में मौत देने की साजिश ही नहीं मौत के बाद लाश को ठिकाने लगाने का जो तरीका था वो बता रहा था कि रिश्तों में मानवता भी नहीं बची. एक ओर जहां प्यार करने वाला पति था तो दूसरा नवविवाहित पति. जिन्हें अंदाजा भी नहीं था उनकी कहानी उनके अपने ही करने वाले हैं. खास बात ये थी कि इन दोनों ही शादियों में कोई परेशानी नहीं थी, बस दिक्कत तीसरे की इंट्री की थी. हालांकि अब भी जांच एजेंसियां इन मामलों की गहराई से पड़ताल कर रही हैं, जिससे और सच्चाई सामने आ सके. लेकिन ये तो हालिया घटनाएं हैं भारत में और भी ऐसी कई हत्या हुईं जिसमें कुछ हाई प्रोफाइल मर्डर केस भी शामिल हैं, जिन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया था. चलिए जानें कौन सी मर्डर हिस्ट्री कब हुई और क्यों? Photo Credit: AI

