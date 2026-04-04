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भारत के 10 सबसे खौफनाक मर्डर केस, साइनाइड मल्लिका से रंगा-बिल्ला तक जिसमें अपनों ने ही किया दगा

India most brutal murder cases history: भारत में अपराध की कई ऐसी हत्याएं हुई हैं, जिन्होंने न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख दिया. हाल के मामलों से लेकर पुराने चर्चित केस तक, चलिए उन घटनाओं के बारे में जानें, जिसने इंसानी क्रूरता की भयावह तस्वीर पेश की है.

ऋतु सिंह | Apr 04, 2026, 05:32 AM IST

1.रिश्तों में छिपी खतरनाक सच्चाई

रिश्तों में छिपी खतरनाक सच्चाई
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बीते कुछ समय में सामने आए कुछ मामलों-जहां पत्नियों ने ही अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी थी. इसमें मेरठ की नीले ड्रम की कहानी में मुस्कान तो हनीमून पर सोनम ने राजा रघुवंशी  की हत्या की थी. इन दोनों ही केस में मौत देने की साजिश ही नहीं मौत के बाद लाश को ठिकाने लगाने का जो तरीका था वो बता रहा था कि रिश्तों में मानवता भी नहीं बची. एक ओर जहां प्यार करने वाला पति था तो दूसरा नवविवाहित पति. जिन्हें अंदाजा भी नहीं था उनकी कहानी उनके अपने ही करने वाले हैं. खास बात ये थी कि इन दोनों ही शादियों में कोई परेशानी नहीं थी, बस दिक्कत तीसरे की इंट्री की थी. हालांकि अब भी जांच एजेंसियां इन मामलों की गहराई से पड़ताल कर रही हैं, जिससे और सच्चाई सामने आ सके.  लेकिन ये तो हालिया घटनाएं हैं भारत में और भी ऐसी कई हत्या हुईं जिसमें कुछ हाई प्रोफाइल मर्डर केस भी शामिल हैं, जिन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया था. चलिए जानें कौन सी मर्डर हिस्ट्री कब हुई और क्यों? Photo Credit: AI
 

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2.रंगा-बिल्ला कांड (1978): मासूमों के साथ दरिंदगी

रंगा-बिल्ला कांड (1978): मासूमों के साथ दरिंदगी
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 1978 में दिल्ली में कुलजीत सिंह (रंगा) और जसबीर सिंह (बिल्ला) द्वारा किया गया यह अपराध देश के सबसे भयावह मामलों में गिना जाता है. दोनों ने अपहरण कर फिरौती वसूलने की योजना बनाई और एक नौसेना अधिकारी के बच्चों को निशाना बनाया. लेकिन जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने दोनों मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी.Photo Credit: AI
 

3.तंदूरी मर्डर (1995): शक ने लिया खौफनाक रूप

तंदूरी मर्डर (1995): शक ने लिया खौफनाक रूप
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दिल्ली का चर्चित तंदूरी हत्याकांड 1995 में सामने आया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया. इस मामले में एक राजनीतिक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या के बाद अपने ही रेस्तरां के तंदूर में जलाने का आरोप लगा था. जांच में सामने आया कि वैवाहिक विवाद और अविश्वास ने हिंसक रूप ले लिया. Photo Credit: AI

4.साइनाइड मल्लिका केस (2007): आस्था के नाम पर हत्या

साइनाइड मल्लिका केस (2007): आस्था के नाम पर हत्या
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कर्नाटक की केडी केम्पम्मा, जिसे “साइनाइड मल्लिका” के नाम से जाना गया, ने 1999 से 2007 के बीच कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया. वह मंदिरों में आने वाली परेशान महिलाओं को झूठे धार्मिक उपायों के बहाने अपने जाल में फंसाती थी. भरोसा जीतने के बाद वह उन्हें सुनसान जगह ले जाकर साइनाइड मिलाकर जहर दे देती और उनके गहने व सामान लूट लेती. जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई. यह मामला अंधविश्वास और भरोसे के दुरुपयोग की खतरनाक मिसाल है. Photo Credit: AI

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5.निठारी कांड (2006): इंसानियत को झकझोरने वाला सच

निठारी कांड (2006): इंसानियत को झकझोरने वाला सच
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नोएडा के निठारी गांव में 2006 में उजागर हुआ यह मामला देश के सबसे भयावह अपराधों में शामिल है. यहां एक घर के पास से कई मानव अवशेष मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. आरोपियों पर कई महिलाओं और बच्चों के अपहरण, हत्या और शवों को ठिकाने लगाने के गंभीर आरोप लगे. इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. लंबे समय तक चले मुकदमे में अदालत ने सख्त सजा सुनाई, हालांकि बाद में कुछ मामलों में सजा में बदलाव भी हुआ.
 

6. नीरज ग्रोवर केस (2008): रिश्तों का काला सच

 नीरज ग्रोवर केस (2008): रिश्तों का काला सच
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मुंबई में 2008 में सामने आए इस मामले में टीवी प्रोफेशनल नीरज ग्रोवर की हत्या ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं. जांच में सामने आया कि निजी रिश्तों के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोपी ने गुस्से में आकर हत्या की और बाद में सबूत मिटाने के लिए शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की. डीएनए और फॉरेंसिक जांच ने केस की गुत्थी सुलझाई. अदालत ने मुख्य आरोपी को सजा सुनाई. यह मामला बताता है कि भावनात्मक तनाव और अविश्वास किस तरह खतरनाक परिणाम दे सकते हैं.

7.राजा कोलंधर केस (2000): सीरियल किलर का खौफ

राजा कोलंधर केस (2000): सीरियल किलर का खौफ
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उत्तर प्रदेश में सामने आया यह मामला एक लापता पत्रकार की जांच से खुला, जिसने पुलिस को हिला दिया. राम निरंजन कोल उर्फ राजा कोलंधर पर करीब 15 हत्याओं का आरोप लगा. वह लोगों को बहाने से बुलाकर उनकी हत्या करता था. सबसे चौंकाने वाला सबूत उसकी “कोर्ट डायरी” थी, जिसमें उसने अपने अपराधों और संभावित शिकारों तक का जिक्र किया था. जांच में शरीर के अंगों को संभालकर रखने जैसी बातें भी सामने आईं. यह केस आज भी भारत के सबसे भयावह अपराधों में गिना जाता है और अपराधी मानसिकता का बड़ा उदाहरण माना जाता है.
 

8.आरुषि हत्याकांड (2008): रहस्य में उलझा मामला

आरुषि हत्याकांड (2008): रहस्य में उलझा मामला
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नोएडा में 2008 में हुआ आरुषि हत्याकांड देश के सबसे चर्चित और विवादित मामलों में गिना जाता है. 14 वर्षीय आरुषि और घरेलू सहायक की हत्या ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया. शुरुआती जांच में कई चूकें सामने आईं, जिसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया. समय के साथ कई थ्योरी सामने आईं, जिससे केस और उलझता गया. मीडिया ट्रायल ने इसे लगातार सुर्खियों में बनाए रखा. अदालत के फैसलों में भी बदलाव देखने को मिला, जिससे विवाद और गहरा गया. यह मामला आज भी कई अनुत्तरित सवाल छोड़ जाता है और जांच प्रक्रिया पर बहस को जीवित रखता है.
 

9.शीना बोरा हत्याकांड (2012): रिश्तों का उलझा हुआ सच 

शीना बोरा हत्याकांड (2012): रिश्तों का उलझा हुआ सच 
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मुंबई में 2012 में सामने आया शीना बोरा हत्याकांड देश के सबसे चर्चित और जटिल मामलों में गिना जाता है. शुरुआत में यह एक गुमशुदगी का मामला लगा, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर पारिवारिक रिश्तों की उलझी हुई परतें खुलती चली गईं. मामले में हत्या, साजिश और पहचान छिपाने जैसे गंभीर आरोप सामने आए, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया. जांच एजेंसियों ने कई अहम सबूत जुटाए, जिसके बाद यह केस लगातार सुर्खियों में बना रहा. यह मामला दिखाता है कि निजी रिश्तों के पीछे छिपी सच्चाई कभी-कभी बेहद पेचीदा और खतरनाक हो सकती है.

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