भारत का ये राज्य है कर्जदारों की लिस्ट में टॉप पर, जानिए  यूपी से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान कहां करते हैं स्टैंड?

8 . इस राज्य कर्ज का अच्छा प्रबंधन किया है

8

हालांकि इन सभी राज्यों पर भारी कर्ज है, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का मानना ​​है कि गुजरात ने अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 20% की सीमा के भीतर कर्ज रखकर अपने वित्त का अच्छा प्रबंधन किया है. वहीं दूसरी ओर, केरल और राजस्थान जैसे राज्यों के लिए, यह कर्ज उनकी अर्थव्यवस्थाओं के आकार के अनुपात में कहीं अधिक माना जाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से