Indian Railway सीनियर सिटीजनस को देती हैं ये 5 सुविधाएं, क्या जानते हैं आप?

1 . भारतीय रेलवे की 5 खास सुविधाएं

रेल परिवहन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की रीढ़ है. खासकर लंबी दूरी की यात्राओं के लिए, कम खर्च में आरामदायक और बिना थकान के सफर के लिए रेल यात्रा सबसे अच्छा विकल्प है. यही वजह है कि हर रोज़ लाखों लोग ट्रेनों में सफ़र करते हैं. रेलवे विभाग को भी रोज़ाना करोड़ों रुपये की कमाई होती है. इसीलिए भारतीय रेलवे यात्रियों को कई तरह की रियायतें भी देता है. आइए अब रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले 5 सुविधाओं के बारे में जानते हैं.