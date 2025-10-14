Indian Railway सीनियर सिटीजनस को देती हैं ये 5 सुविधाएं, क्या जानते हैं आप?

SSC GD Constable PET Result 2025: एसएससी ने जारी किया रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक
नितिन शर्मा | Oct 14, 2025, 11:57 AM IST
1.भारतीय रेलवे की 5 खास सुविधाएं
रेल परिवहन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की रीढ़ है. खासकर लंबी दूरी की यात्राओं के लिए, कम खर्च में आरामदायक और बिना थकान के सफर के लिए रेल यात्रा सबसे अच्छा विकल्प है. यही वजह है कि हर रोज़ लाखों लोग ट्रेनों में सफ़र करते हैं. रेलवे विभाग को भी रोज़ाना करोड़ों रुपये की कमाई होती है. इसीलिए भारतीय रेलवे यात्रियों को कई तरह की रियायतें भी देता है. आइए अब रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले 5 सुविधाओं के बारे में जानते हैं.
2.ट्रेन में निचली बर्थ सुविधा
ट्रेन में 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पहली प्राथमिकता के आधार पर निचली बर्थ की सुविधा प्रदान की जा रही है. यह सुविधा स्लीपर, एसी 3 टियर और एसी 2 टियर डिब्बों में उपलब्ध है. यदि ट्रेन छूटने के बाद भी निचली सीटें खाली रहती हैं, तो उन्हें वरिष्ठ नागरिकों को आवंटित कर दिया जाएगा.
3.व्हीलचेयर सुविधा
रेलवे स्टेशनों पर मुफ़्त व्हीलचेयर उपलब्ध हैं. यह सुविधा उन बुज़ुर्गों के लिए उपयोगी है जिन्हें चलने में दिक्कत होती है. व्हीलचेयर के साथ-साथ, कुली भी मदद करते हैं. उनकी मदद भी मुफ़्त में ली जा सकती है.
4.विशेष टिकट काउंटर
रेलवे स्टेशनों पर बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष टिकट बुकिंग काउंटर बनाए गए हैं. इनकी वजह से टिकट पाने के लिए लंबी कतारों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती. टिकट जल्दी मिल जाते हैं.
5.बैटरी चालित वाहन
बड़े रेलवे स्टेशनों पर, बुजुर्गों और विकलांगों को ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता. वहाँ बैटरी से चलने वाले वाहन (गोल्फ कार्ट) निःशुल्क उपलब्ध हैं. बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ बुजुर्गों और विकलांगों को रेलवे स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म से प्रवेश द्वार तक निःशुल्क पहुँचाती हैं.
6.लोकल ट्रेनों में विशेष सीटें
मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों की उपनगरीय लोकल ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सीटें आवंटित की जाती हैं. वे यात्रा के दौरान खड़े हुए बिना आरामदायक सीट पर यात्रा कर सकते हैं.