Indian Famous Toy Train Route: भारत के 5 फेमस टॉय ट्रेन रूट, जिंदगी में एक बार जरूर करें एक्सपीरियंस

लाइफस्टाइल
Aman Maheshwari | Aug 31, 2025, 07:25 AM IST
1.जरूर एक्सपीरियंस करें टॉय ट्रेन
आप टॉय ट्रेन का मजा लेना चाहते हैं तो देश में इन 5 जगहों पर जा सकते हैं. चलिए आपको इन प्रसिद्ध टॉय ट्रेन रूट के बारे में बताते हैं.
2.रोमांचक टॉय ट्रेन रूट
आप पहाड़ों पर टॉय ट्रेन में यात्रा करेंगे तो पहाड़ियों की गोद में रोमांचक अनुभव होगा. रास्ते में सुंदर झरने और आस-पास के दृश्यों और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं.
3.कालका शिमला टॉय ट्रेन
हरियाणा के कालका स्टेशन से लेकर हिमाचल के शिमला के बीच टॉय ट्रेन चलती है. यह रूट बहुत ही सुंदर है. यह ट्रेन 102 सुरंगों और 87 पुलों से होकर गुजरती है.
4.दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे
दार्जिलिंग में आप टॉय ट्रेन में यात्रा करने का आनंद ले सकते हैं. यहां पर मेरे सपनों की रानी कब आएगी गाने को फिल्माया गया है.
5.माथेरान टॉय ट्रेन
मुंबई के लोगों और अन्य पर्यटकों के लिए माथेरान टॉय ट्रेन रूट बढ़िया है. यह टॉय ट्रेन नेरल स्टेशन को माथेरान हिल स्टेशन से कनेक्ट करती है.
6.नीलिगिरी माउंटेन रेलवे
तमिलनाडु में उदगमंडलम से ऊटी के बीच टॉय ट्रेन चलती है. यह 250 पुलों के साथ चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध कुन्नूर शहर से होकर गुजरती है.